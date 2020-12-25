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Названы профессии, позволяющие стать миллионером до пенсии
Названы профессии, позволяющие стать миллионером до пенсии
Россиянам следует обратить внимание на такие профессии, как аналитик big data, консультант по SAP и BIM-менеджер, чтобы к моменту выхода на пенсию стать... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T10:20
2020-12-25T12:40
кем стать
навигатор абитуриента
институт прогрессивного образования
работа
общество
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россиянам следует обратить внимание на такие профессии, как аналитик big data, консультант по SAP и BIM-менеджер, чтобы к моменту выхода на пенсию стать миллионерами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.В этих сферах за год можно получать от 1,4 миллиона рублей. Эксперты проанализировали более 150 тысяч вакансий. По словам директора института Анны Маркс, доход и шансы стать перед пенсией миллионером зависят от региона работы, стажа, статуса, специализации и профессиональных навыков. Важна и готовность человека повышать свои компетенции и переучиваться. Для продвижения по карьерной лестнице и увеличения заработка необходимо осваивать новые технологии в своей сфере.Также прибыльными профессиями оказались стример и киберспортсмен — в год они получают почти 900 тысяч рублей, годовая зарплата прорабов колеблется от 828 тысяч до трех миллионов рублей, далее идет косметолог с заработком от 817 тысяч до 4,4 миллиона рублей. Продюсер блогов получает от 924 тысяч рублей до трех миллионов рублей в год, а няня-гувернантка от 1,1 миллиона рублей до 3,6 миллиона рублей в год.
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кем стать, навигатор абитуриента, институт прогрессивного образования, работа, общество

Названы профессии, позволяющие стать миллионером до пенсии

10:20 25.12.2020 (обновлено: 12:40 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Россиянам следует обратить внимание на такие профессии, как аналитик big data, консультант по SAP и BIM-менеджер, чтобы к моменту выхода на пенсию стать миллионерами. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования.
В этих сферах за год можно получать от 1,4 миллиона рублей. Эксперты проанализировали более 150 тысяч вакансий.
По словам директора института Анны Маркс, доход и шансы стать перед пенсией миллионером зависят от региона работы, стажа, статуса, специализации и профессиональных навыков. Важна и готовность человека повышать свои компетенции и переучиваться. Для продвижения по карьерной лестнице и увеличения заработка необходимо осваивать новые технологии в своей сфере.
Также прибыльными профессиями оказались стример и киберспортсмен — в год они получают почти 900 тысяч рублей, годовая зарплата прорабов колеблется от 828 тысяч до трех миллионов рублей, далее идет косметолог с заработком от 817 тысяч до 4,4 миллиона рублей. Продюсер блогов получает от 924 тысяч рублей до трех миллионов рублей в год, а няня-гувернантка от 1,1 миллиона рублей до 3,6 миллиона рублей в год.
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Кем статьНавигатор абитуриентаИнститут прогрессивного образованияРаботаОбщество
 
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