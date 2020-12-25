https://ria.ru/20201225/mid-1590928565.html

В МИД заявили, что США с союзниками делают все для разрушения ОЗХО

В МИД заявили, что США с союзниками делают все для разрушения ОЗХО

США под разными предлогами затягивают свою программу химического разоружения и вместе с союзниками делают все для разрушения ОЗХО, заявил в интервью РИА Новости РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T14:52

2020-12-25T14:52

2020-12-25T15:03

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. США под разными предлогами затягивают свою программу химического разоружения и вместе с союзниками делают все для разрушения ОЗХО, заявил в интервью РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков."ОЗХО близка к реализации своей основополагающей цели – избавлению мира от химического оружия и угрозы его применения. Единственным обладателем химического оружия из числа государств-участников КЗХО остаются США, под разными предлогами затягивающие завершение своей программы химразоружения. При этом именно Вашингтон и его евроатлантические союзники, руководствуясь своими геополитическими интересами, делают всё, чтобы разрушить и ОЗХО, и КЗХО", - сказал Ермаков.Он подчеркнул, что РФ является добросовестным государством-участником КЗХО и ещё в сентябре 2017 году Москва успешно и с опережением графика на три года завершила национальную программу по уничтожению всех остававшихся со времён СССР запасов химоружия."В соответствии с положениями Конвенции на российских объектах химпромышленности продолжаются плановые инспекции Технического секретариата ОЗХО, никаких нарушений конвенционных норм у нас нет. Российская Федерация совместно с единомышленниками продолжает противодействовать продвижению в ОЗХО деструктивной повестки дня стран Запада. Мы делаем всё, что в наших силах, для сохранения этой организации и Конвенции в целом", - добавил он.Читайте полный текст интервью >>>

https://ria.ru/20201201/byudzhet-1587236807.html

https://ria.ru/20201130/rassledovanie-1587010844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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