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Мишустин оценил ситуацию с COVID-19 в России
Мишустин оценил ситуацию с COVID-19 в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что в целом ситуация с распространением коронавируса в стране остается напряженной, такую позицию он обозначил в РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T16:22
2020-12-25T16:22
2020-12-25T16:22
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
михаил мишустин
александр беглов
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что в целом ситуация с распространением коронавируса в стране остается напряженной, такую позицию он обозначил в пятницу на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым во время рабочей поездки в регион.Мишустин поинтересовался, как обстоит ситуация с распространением коронавируса в городе, и попросил губернатора рассказать об этом подробнее. "К сожалению, ситуация в стране непростая, напряженная", - резюмировал премьер.При этом он заметил, что власти региона прикладывают "много усилий для того, чтобы принять все необходимые меры для лечения больных с коронавирусом". Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, александр беглов, санкт-петербург