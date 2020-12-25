https://ria.ru/20201225/koronavirus-1590952829.html

Мишустин оценил ситуацию с COVID-19 в России

Мишустин оценил ситуацию с COVID-19 в России

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что в целом ситуация с распространением коронавируса в стране остается напряженной, такую позицию он обозначил в РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T16:22

2020-12-25T16:22

2020-12-25T16:22

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

михаил мишустин

александр беглов

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что в целом ситуация с распространением коронавируса в стране остается напряженной, такую позицию он обозначил в пятницу на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым во время рабочей поездки в регион.Мишустин поинтересовался, как обстоит ситуация с распространением коронавируса в городе, и попросил губернатора рассказать об этом подробнее. "К сожалению, ситуация в стране непростая, напряженная", - резюмировал премьер.При этом он заметил, что власти региона прикладывают "много усилий для того, чтобы принять все необходимые меры для лечения больных с коронавирусом". Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, михаил мишустин, александр беглов, санкт-петербург