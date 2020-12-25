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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201225/koronavirus-1590876189.html
В России выявили 29 018 новых случаев коронавируса
В России выявили 29 018 новых случаев коронавируса
В России за сутки выявили 29 018 случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Накануне было на 917 больше. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T11:21
2020-12-25T11:59
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В России за сутки выявили 29 018 случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Накануне было на 917 больше.У 15,7% болезнь протекает без симптомов. Умерли 563 человека, выписались 27 397.Больше всего новых пациентов в Москве (7315, днем ранее было 8203), Санкт-Петербурге (3751) и Подмосковье (1576), меньше всего в Еврейской автономной области (24), Чукотском автономном (15) и Ненецком автономном (пять) округах.С марта в России зарегистрировали 2 992 706 инфицированных, больше 53 тысяч скончались, почти 2,4 миллиона поправились. Сейчас темп прироста держится на уровне процента.По статистике Университета Джонса Хопкинса, число зараженных во всем мире с начала пандемии приближается к 79 миллионам, свыше 1,73 миллиона человек умерли. Больше всего заболевших выявили в США, Индии и Бразилии. Россия находится на четвертом месте, опережая Францию, Великобританию, Турцию, Италию, Испанию, Германию, Аргентину и Колумбию. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, общество

В России выявили 29 018 новых случаев коронавируса

11:21 25.12.2020 (обновлено: 11:59 25.12.2020)
 
© РИА НовостиМедицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинские работники в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. В России за сутки выявили 29 018 случаев COVID-19, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции. Накануне было на 917 больше.
У 15,7% болезнь протекает без симптомов. Умерли 563 человека, выписались 27 397.
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Карта распространения нового коронавируса в России
Больше всего новых пациентов в Москве (7315, днем ранее было 8203), Санкт-Петербурге (3751) и Подмосковье (1576), меньше всего в Еврейской автономной области (24), Чукотском автономном (15) и Ненецком автономном (пять) округах.
С марта в России зарегистрировали 2 992 706 инфицированных, больше 53 тысяч скончались, почти 2,4 миллиона поправились. Сейчас темп прироста держится на уровне процента.
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По статистике Университета Джонса Хопкинса, число зараженных во всем мире с начала пандемии приближается к 79 миллионам, свыше 1,73 миллиона человек умерли.
Больше всего заболевших выявили в США, Индии и Бразилии. Россия находится на четвертом месте, опережая Францию, Великобританию, Турцию, Италию, Испанию, Германию, Аргентину и Колумбию.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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