https://ria.ru/20201225/koronavirus-1590845115.html

Врач назвал условие прироста новых случаев COVID-19 после Нового года

Врач назвал условие прироста новых случаев COVID-19 после Нового года

Суточный прирост новых случаев коронавируса в России достигнет 40 тысяч уже через неделю после Нового года, если граждане в период праздников безответственно... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T03:09

2020-12-25T03:09

2020-12-25T03:11

распространение нового коронавируса

евгений тимаков

россия

здоровье

новый год

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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Названо условие прироста новых случаев COVID-19 после Нового года

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Суточный прирост новых случаев коронавируса в России достигнет 40 тысяч уже через неделю после Нового года, если граждане в период праздников безответственно отнесутся к рекомендациям Роспотребнадзора, сообщил РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков.В четверг оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ выросло на рекордные 29935 - до 2 963688. Показатель в Москве также установил максимум - 8203. Количество новых заболевших в Санкт-Петербурге за сутки выросло на 3756, в Подмосковье - на 1538.Если же россияне отнесутся к ограничениям ответственно, инфекционист прогнозирует сохранение текущих показателей.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201224/immunitet-1590835199.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тимаков, россия, здоровье, новый год, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество