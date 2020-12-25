https://ria.ru/20201225/koronavirus-1590845115.html
Врач назвал условие прироста новых случаев COVID-19 после Нового года
Врач назвал условие прироста новых случаев COVID-19 после Нового года
Суточный прирост новых случаев коронавируса в России достигнет 40 тысяч уже через неделю после Нового года, если граждане в период праздников безответственно... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T03:09
2020-12-25T03:09
2020-12-25T03:11
распространение нового коронавируса
евгений тимаков
россия
здоровье
новый год
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Названо условие прироста новых случаев COVID-19 после Нового года
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589869844_0:287:2897:1917_1920x0_80_0_0_3731486ca895c13e7e3221ca557b542e.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Суточный прирост новых случаев коронавируса в России достигнет 40 тысяч уже через неделю после Нового года, если граждане в период праздников безответственно отнесутся к рекомендациям Роспотребнадзора, сообщил РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков.В четверг оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ выросло на рекордные 29935 - до 2 963688. Показатель в Москве также установил максимум - 8203. Количество новых заболевших в Санкт-Петербурге за сутки выросло на 3756, в Подмосковье - на 1538.Если же россияне отнесутся к ограничениям ответственно, инфекционист прогнозирует сохранение текущих показателей.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201224/immunitet-1590835199.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589869844_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_910944ef5b8eaf7b38d4c86aea256ea7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений тимаков, россия, здоровье, новый год, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество