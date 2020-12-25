Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201225/koronavirus-1590845115.html
Врач назвал условие прироста новых случаев COVID-19 после Нового года
Врач назвал условие прироста новых случаев COVID-19 после Нового года
Суточный прирост новых случаев коронавируса в России достигнет 40 тысяч уже через неделю после Нового года, если граждане в период праздников безответственно... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T03:09
2020-12-25T03:11
распространение нового коронавируса
евгений тимаков
россия
здоровье
новый год
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Названо условие прироста новых случаев COVID-19 после Нового года
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589869844_0:287:2897:1917_1920x0_80_0_0_3731486ca895c13e7e3221ca557b542e.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Суточный прирост новых случаев коронавируса в России достигнет 40 тысяч уже через неделю после Нового года, если граждане в период праздников безответственно отнесутся к рекомендациям Роспотребнадзора, сообщил РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков.В четверг оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ выросло на рекордные 29935 - до 2 963688. Показатель в Москве также установил максимум - 8203. Количество новых заболевших в Санкт-Петербурге за сутки выросло на 3756, в Подмосковье - на 1538.Если же россияне отнесутся к ограничениям ответственно, инфекционист прогнозирует сохранение текущих показателей.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201224/immunitet-1590835199.html
россия
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/12/1589869844_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_910944ef5b8eaf7b38d4c86aea256ea7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений тимаков, россия, здоровье, новый год, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

Врач назвал условие прироста новых случаев COVID-19 после Нового года

03:09 25.12.2020 (обновлено: 03:11 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкИллюминация на Никольской улице в Москве
Иллюминация на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Суточный прирост новых случаев коронавируса в России достигнет 40 тысяч уже через неделю после Нового года, если граждане в период праздников безответственно отнесутся к рекомендациям Роспотребнадзора, сообщил РИА Новости инфекционист Евгений Тимаков.
В четверг оперштаб сообщил, что число случаев COVID-19 в РФ выросло на рекордные 29935 - до 2 963688. Показатель в Москве также установил максимум - 8203. Количество новых заболевших в Санкт-Петербурге за сутки выросло на 3756, в Подмосковье - на 1538.
"(Максимальным показателем за эту зиму) 30 тысяч будет точно. А дальше будет зависеть от того, как люди проведут Новый год. Худший прогноз - это если сейчас все проконтактируют и не будут соблюдать рекомендации Роспотребнадзора, то через неделю после новогодних праздников количество заболевших будет под 40 тысяч", - рассказал Тимаков.
Если же россияне отнесутся к ограничениям ответственно, инфекционист прогнозирует сохранение текущих показателей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня. 26 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
Вчера, 22:33Распространение нового коронавируса
Глава РАН назвал срок появления коллективного иммунитета к COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаЕвгений ТимаковРоссияЗдоровьеНовый годФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:10В Красноярске задержали подозреваемого в жестком избиении женщины
08:06Открылся музейный семейный онлайн-фестиваль "Луч"
08:06Аналитики рассказали, что читали, смотрели и слушали россияне в 2020 году
08:05Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Рязанской области
08:04Учредители "Сколтеха" поддержали стратегию развития до 2025 года
07:59Попова рассказала, от каких инфекций защитило россиян ношение масок
07:51На Москву надвигается циклон "Грета"
07:42Назван новый отличительный симптом болеющих COVID-19 на дому
07:39В Тобольске семья с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме
07:39Число погибших в ДТП с автобусом под Рязанью выросло до четырех
07:24Диетологи рассказали, как выбрать сладкий новогодний подарок для детей
07:14Врач раскритиковала Рижскую детскую больницу из-за русского языка
07:07Эксперт рассказал, как уберечь тринадцатую зарплату от "ухода в пустоту"
07:02В ДТП под Рязанью пострадали пять детей
06:25В полиции рассказали о причинах ДТП с автобусом в Рязанской области
06:22МЧС открыло горячую линию после ДТП с автобусом в Рязанской области
06:18Новейший корвет "Алдар Цыденжапов" включили в состав Тихоокеанского флота
06:14Трое пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью находятся в реанимации
06:06Глава Гознака перечислил популярные способы подделки российских паспортов
05:55В ДТП с участием автобуса в Рязанской области пострадали трое детей
Лента новостейМолния