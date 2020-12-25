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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201225/koronavirus-1590844371.html
В Нигерии заявили о новом штамме коронавируса
В Нигерии заявили о новом штамме коронавируса
Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) при Африканском союзе (АС) сообщил о появлении, предположительно, нового варианта коронавируса в... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T02:31
2020-12-25T04:27
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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юар
нигерия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) при Африканском союзе (АС) сообщил о появлении, предположительно, нового варианта коронавируса в Нигерии, его изучение продолжится.Как отмечает агентство Ассошиэйтед Пресс, которое ознакомилось с исследованием этих случаев, новый вариант коронавируса был обнаружен при изучении проб двух пациентов, собранных 3 августа и 9 октября в нигерийском штате Осун. Как говорится в документе, пока нет доказательств того, что этот вид коронавируса распространяется так же быстро, как вариант, выявленный в Великобритании.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.В минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, великобритания, москва, юар, нигерия, в мире

В Нигерии заявили о новом штамме коронавируса

02:31 25.12.2020 (обновлено: 04:27 25.12.2020)
 
© AP Photo / Brian IngangaЭпидемия коронавируса в Африке
Эпидемия коронавируса в Африке - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© AP Photo / Brian Inganga
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) при Африканском союзе (АС) сообщил о появлении, предположительно, нового варианта коронавируса в Нигерии, его изучение продолжится.
"Тот (вариант - ред.), который мы наблюдаем в Нигерии, – это пока основано на ограниченном объеме данных – имеет мутацию 501. Похоже, это другой штамм, не такой, как в Великобритании и ЮАР. Но повторюсь, это основано на двух или трех генетических последовательностях. Нам нужно расширить его изучение в Нигерии", - заявил глава Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Джон Нкенгасонг на брифинге, который транслировался в официальном Twitter организации.
Как отмечает агентство Ассошиэйтед Пресс, которое ознакомилось с исследованием этих случаев, новый вариант коронавируса был обнаружен при изучении проб двух пациентов, собранных 3 августа и 9 октября в нигерийском штате Осун. Как говорится в документе, пока нет доказательств того, что этот вид коронавируса распространяется так же быстро, как вариант, выявленный в Великобритании.
Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
В минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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