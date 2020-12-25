https://ria.ru/20201225/koronavirus-1590844371.html

В Нигерии заявили о новом штамме коронавируса

В Нигерии заявили о новом штамме коронавируса

Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) при Африканском союзе (АС) сообщил о появлении, предположительно, нового варианта коронавируса в... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T02:31

2020-12-25T02:31

2020-12-25T04:27

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

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нигерия

в мире

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) при Африканском союзе (АС) сообщил о появлении, предположительно, нового варианта коронавируса в Нигерии, его изучение продолжится.Как отмечает агентство Ассошиэйтед Пресс, которое ознакомилось с исследованием этих случаев, новый вариант коронавируса был обнаружен при изучении проб двух пациентов, собранных 3 августа и 9 октября в нигерийском штате Осун. Как говорится в документе, пока нет доказательств того, что этот вид коронавируса распространяется так же быстро, как вариант, выявленный в Великобритании.Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.В минздраве ЮАР ранее также сообщили, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201223/koronavirus-1590487685.html

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коронавирус covid-19, великобритания, москва, юар, нигерия, в мире