https://ria.ru/20201225/knigi-1590892547.html

В Татарстане оцифровали старинные мусульманские книги

В Татарстане оцифровали старинные мусульманские книги

Электронная библиотека Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ РТ) пополнилась 180 экземплярами книг, изданных до 1913 года, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T12:29

2020-12-25T12:29

2020-12-25T12:29

религия и мировоззрение

новости - религия и мировоззрение

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Электронная библиотека Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ РТ) пополнилась 180 экземплярами книг, изданных до 1913 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ДУМ РТ."Таким образом, на сегодняшний день электронная библиотека Darul-Kutub.com вмещает в себя 1073 наименования старинных книг (это около 1300 томов), среди которых классические дореволюционные труды татарских ученых и богословов. Примечательно, что муфтиятом Татарстана ведется активное сотрудничество с дагестанскими коллегами, предоставляющими для загрузки на сайт отсканированные книги татарских богословов и ханафитских ученых", - сообщили в муфтияте.Кроме того, в муфтияте были оцифрованы книги, которые выставлены в доме-музее Шамиля Марджани. Также электронная библиотека пополнилась трудами современных татарских богословов. "Проект цифровой библиотеки активно развивается силами Издательского дома "Хузур" ДУМ РТ с целью сохранения татарского богословского наследия и его дальнейшего изучения, перевода на современный татарский и русский языки, как альтернативы зарубежным трудам, информационного противодействия радикальным идеологиям, а также обеспечения мусульман доступными и авторитетными источниками ханафитского мазхаба. Сайт позволяет не только находить ценные труды, но и читать эти книги онлайн или скачать на бесплатной основе", - рассказали в ДУМ РТ.

https://ria.ru/20200918/urozhay-1577455982.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - религия и мировоззрение