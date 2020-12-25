https://ria.ru/20201225/knigi-1590892547.html
В Татарстане оцифровали старинные мусульманские книги
В Татарстане оцифровали старинные мусульманские книги
Электронная библиотека Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ РТ) пополнилась 180 экземплярами книг, изданных до 1913 года, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T12:29
2020-12-25T12:29
2020-12-25T12:29
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Электронная библиотека Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ РТ) пополнилась 180 экземплярами книг, изданных до 1913 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ДУМ РТ."Таким образом, на сегодняшний день электронная библиотека Darul-Kutub.com вмещает в себя 1073 наименования старинных книг (это около 1300 томов), среди которых классические дореволюционные труды татарских ученых и богословов. Примечательно, что муфтиятом Татарстана ведется активное сотрудничество с дагестанскими коллегами, предоставляющими для загрузки на сайт отсканированные книги татарских богословов и ханафитских ученых", - сообщили в муфтияте.Кроме того, в муфтияте были оцифрованы книги, которые выставлены в доме-музее Шамиля Марджани. Также электронная библиотека пополнилась трудами современных татарских богословов. "Проект цифровой библиотеки активно развивается силами Издательского дома "Хузур" ДУМ РТ с целью сохранения татарского богословского наследия и его дальнейшего изучения, перевода на современный татарский и русский языки, как альтернативы зарубежным трудам, информационного противодействия радикальным идеологиям, а также обеспечения мусульман доступными и авторитетными источниками ханафитского мазхаба. Сайт позволяет не только находить ценные труды, но и читать эти книги онлайн или скачать на бесплатной основе", - рассказали в ДУМ РТ.
https://ria.ru/20200918/urozhay-1577455982.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - религия и мировоззрение
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Электронная библиотека Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ РТ) пополнилась 180 экземплярами книг, изданных до 1913 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ДУМ РТ.
"Таким образом, на сегодняшний день электронная библиотека Darul-Kutub.com
вмещает в себя 1073 наименования старинных книг (это около 1300 томов), среди которых классические дореволюционные труды татарских ученых и богословов. Примечательно, что муфтиятом Татарстана ведется активное сотрудничество с дагестанскими коллегами, предоставляющими для загрузки на сайт отсканированные книги татарских богословов и ханафитских ученых", - сообщили в муфтияте.
Кроме того, в муфтияте были оцифрованы книги, которые выставлены в доме-музее Шамиля Марджани. Также электронная библиотека пополнилась трудами современных татарских богословов.
"Проект цифровой библиотеки активно развивается силами Издательского дома "Хузур" ДУМ РТ с целью сохранения татарского богословского наследия и его дальнейшего изучения, перевода на современный татарский и русский языки, как альтернативы зарубежным трудам, информационного противодействия радикальным идеологиям, а также обеспечения мусульман доступными и авторитетными источниками ханафитского мазхаба. Сайт позволяет не только находить ценные труды, но и читать эти книги онлайн или скачать на бесплатной основе", - рассказали в ДУМ РТ.