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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20201225/knigi-1590892547.html
В Татарстане оцифровали старинные мусульманские книги
В Татарстане оцифровали старинные мусульманские книги
Электронная библиотека Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ РТ) пополнилась 180 экземплярами книг, изданных до 1913 года, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T12:29
2020-12-25T12:29
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Электронная библиотека Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ РТ) пополнилась 180 экземплярами книг, изданных до 1913 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ДУМ РТ."Таким образом, на сегодняшний день электронная библиотека Darul-Kutub.com вмещает в себя 1073 наименования старинных книг (это около 1300 томов), среди которых классические дореволюционные труды татарских ученых и богословов. Примечательно, что муфтиятом Татарстана ведется активное сотрудничество с дагестанскими коллегами, предоставляющими для загрузки на сайт отсканированные книги татарских богословов и ханафитских ученых", - сообщили в муфтияте.Кроме того, в муфтияте были оцифрованы книги, которые выставлены в доме-музее Шамиля Марджани. Также электронная библиотека пополнилась трудами современных татарских богословов. "Проект цифровой библиотеки активно развивается силами Издательского дома "Хузур" ДУМ РТ с целью сохранения татарского богословского наследия и его дальнейшего изучения, перевода на современный татарский и русский языки, как альтернативы зарубежным трудам, информационного противодействия радикальным идеологиям, а также обеспечения мусульман доступными и авторитетными источниками ханафитского мазхаба. Сайт позволяет не только находить ценные труды, но и читать эти книги онлайн или скачать на бесплатной основе", - рассказали в ДУМ РТ.
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новости - религия и мировоззрение

В Татарстане оцифровали старинные мусульманские книги

12:29 25.12.2020
 
© предоставлено пресс-службой ДУМ РТПеревод смыслов Корана на русский язык, подготовленный ДУМ РТ
Перевод смыслов Корана на русский язык, подготовленный ДУМ РТ - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© предоставлено пресс-службой ДУМ РТ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Электронная библиотека Духовного управления мусульман Татарстана (ДУМ РТ) пополнилась 180 экземплярами книг, изданных до 1913 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе ДУМ РТ.
"Таким образом, на сегодняшний день электронная библиотека Darul-Kutub.com вмещает в себя 1073 наименования старинных книг (это около 1300 томов), среди которых классические дореволюционные труды татарских ученых и богословов. Примечательно, что муфтиятом Татарстана ведется активное сотрудничество с дагестанскими коллегами, предоставляющими для загрузки на сайт отсканированные книги татарских богословов и ханафитских ученых", - сообщили в муфтияте.
Кроме того, в муфтияте были оцифрованы книги, которые выставлены в доме-музее Шамиля Марджани. Также электронная библиотека пополнилась трудами современных татарских богословов.
"Проект цифровой библиотеки активно развивается силами Издательского дома "Хузур" ДУМ РТ с целью сохранения татарского богословского наследия и его дальнейшего изучения, перевода на современный татарский и русский языки, как альтернативы зарубежным трудам, информационного противодействия радикальным идеологиям, а также обеспечения мусульман доступными и авторитетными источниками ханафитского мазхаба. Сайт позволяет не только находить ценные труды, но и читать эти книги онлайн или скачать на бесплатной основе", - рассказали в ДУМ РТ.
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