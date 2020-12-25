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Совфед ратифицировал налоговое соглашение с Кипром
Совфед ратифицировал налоговое соглашение с Кипром
Совфед на итоговом заседании в пятницу ратифицировал налоговое соглашение с Кипром, увеличивающее до 15% налог по дивидендам и процентам. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T13:53
2020-12-25T13:53
2020-12-25T13:57
владимир путин
совет федерации рф
кипр
экономика
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Совфед на итоговом заседании в пятницу ратифицировал налоговое соглашение с Кипром, увеличивающее до 15% налог по дивидендам и процентам.В сентябре Россия и Кипр подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения. Согласно документу, базовая ставка налога при выплате российскими компаниями дивидендов и процентов на Кипр повышается до 15%, однако предусмотрена и льготная в 5%.Как отмечал Минфин РФ, она предусмотрена в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний (не менее 15% акций в свободном обращении), если они как минимум год владели не менее 15% капитала компании, выплачивающей доходы.В пояснительной записке к документу отмечается, что изменения направлены на борьбу с уклонением от налогообложения посредством использования схем, с помощью которых "большая часть доходов российского происхождения, по сути, выплачивается российским бенефициарам через кипрскую юрисдикцию, в которой расположены компании, самостоятельно не распоряжающиеся указанными доходами и через которые такие доходы проходят транзитом".Президент России Владимир Путин в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.Сейчас дивиденды при выплате физлицам-налоговым резидентам РФ облагаются по ставке 13%, а нерезидентам - 15%. При этом популярные у многих состоятельных россиян офшорные схемы позволяли существенно снизить налог. В частности, соглашение с Кипром позволяло уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20%.
https://ria.ru/20201225/soglashenie-1590912401.html
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владимир путин, совет федерации рф, кипр, экономика
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Совфед
на итоговом заседании в пятницу ратифицировал налоговое соглашение с Кипром
, увеличивающее до 15% налог по дивидендам и процентам.
В сентябре Россия и Кипр подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение об избежании двойного налогообложения. Согласно документу, базовая ставка налога при выплате российскими компаниями дивидендов и процентов на Кипр повышается до 15%, однако предусмотрена и льготная в 5%.
Как отмечал Минфин РФ, она предусмотрена в отношении институциональных инвестиций, а также для публичных компаний (не менее 15% акций в свободном обращении), если они как минимум год владели не менее 15% капитала компании, выплачивающей доходы.
В пояснительной записке к документу отмечается, что изменения направлены на борьбу с уклонением от налогообложения посредством использования схем, с помощью которых "большая часть доходов российского происхождения, по сути, выплачивается российским бенефициарам через кипрскую юрисдикцию, в которой расположены компании, самостоятельно не распоряжающиеся указанными доходами и через которые такие доходы проходят транзитом".
"Положения протокола устанавливают режим налогообложения у источника доходов в виде дивидендов и процентов по ставке в размере 15% с исключениями", - говорится в документе. Подчеркивается, что протокол будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества между РФ и Кипром, привлечению взаимных инвестиций.
Президент России Владимир Путин
в конце марта поручил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов и процентов, переводимые на счета за рубежом. Это требует корректировки соглашений с другими странами об избежании двойного налогообложения. Президент предупредил, что Россия в одностороннем порядке выйдет из таких соглашений со странами, которые не примут ее предложения.
Сейчас дивиденды при выплате физлицам-налоговым резидентам РФ облагаются по ставке 13%, а нерезидентам - 15%. При этом популярные у многих состоятельных россиян офшорные схемы позволяли существенно снизить налог. В частности, соглашение с Кипром позволяло уменьшить налоги с выплачиваемых за границу дивидендов и процентов по займам до 5 и 0% с 15 и 20%.