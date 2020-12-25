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Культура
https://ria.ru/20201225/kino-1590891372.html
Киносети Москвы раскрыли "меню" Нового года
Киносети Москвы раскрыли "меню" Нового года
Московские кинотеатры предлагают провести новогодние каникулы с мандариновым попкорном в руках за просмотром картин самых разных жанров: как рассказали РИА... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T12:24
2020-12-25T12:24
культура
кино и сериалы
новости культуры
ирина горбачева
мэл гибсон
константин хабенский
вуди аллен (стюарт конигсберг)
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Московские кинотеатры предлагают провести новогодние каникулы с мандариновым попкорном в руках за просмотром картин самых разных жанров: как рассказали РИА Новости представители крупнейших киносетей столицы, в меню анимационные новинки "Барбоскины на даче" и "Последний богатырь. Корень зла", блокбастер "Огонь", приключенческая мелодрама "Серебряные коньки" и предварительные показы долгожданной картины "Чудо-женщина: 1984"."Весело и ярко провести праздники можно даже в условиях пандемии – достаточно прийти в кинотеатры "Каро", где соблюдаются все меры безопасности и продумана программа на любой вкус. Надеемся, что, проводив старый год, мы оставим позади и все ограничения, ведь в 2021 нас ждет настоящий праздник кино – выйдут на экраны десятки перенесенных блокбастеров и откроются новые площадки", - рассказала президент сети кинотеатров Ольга Зинякова.Кинотеатральный репертуар сети порадует зрителей разнообразием картин самых разных жанров. Семейная аудитория оценит анимационные новинки "Барбоскины на даче", "Конь Юлий и большие скачки" и "Пингвиненок Пороро. Новогодние приключения", а также продолжение сказки "Последний богатырь. Корень зла". Любителей экшна ждут "Охота на Санту" с Мэлом Гибсоном и блокбастер Алексея Нужного "Огонь" с Константином Хабенским и Иваном Янковским. На экранах также останутся хиты уходящего года: масштабный и сказочно красивый фильм "Серебряные коньки", картины "Обратная связь" с участием Ирины Горбачевой и Квартета И, а также новая встреча со знакомыми героями в фильме "Реальные пацаны против зомби".Кроме того, в сети кинотеатров можно будет стать участником праздничного цикла "Новый год с Вуди Алленом", который продлится с 29 декабря по 5 января. Туда войдут показы картин режиссера "Жасмин", "Иррациональный человек" и "Полночь в Париже", а 31 декабря состоится специальный показ выходящей в прокат новинки от Аллена "Фестиваль Рифкина". Также в "Каро" покажут картину "Мои черничные ночи" Вонга Кар-Вая, ставший культовым фильм "Привидение", "Криминальное чтиво", "Диего Марадона" и киноверсию праздничной постановки всех времен - "Щелкунчик" Юрия Григоровича, которую можно будет застать в кинотеатрах до 31 декабря включительно.Гендиректор Объединенной сети кинотеатров ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула Кино") Алексей Васясин рассказал РИА Новости, что в сети будут показаны крупные релизы, в частности, "Огонь", "Серебряные коньки", "Семейка Крудс: Новоселье", "Обратная связь"."7 января будет превью в премиальных залах "Чудо-женщины: 1984". И какие-то менее крупные релизы тоже, а порадуем гостей новогодним попкорном, который мы сами готовим, с мандариновым вкусом", - добавил он.
https://ria.ru/20201213/kino-1588830591.html
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кино и сериалы, новости культуры, ирина горбачева, мэл гибсон, константин хабенский, вуди аллен (стюарт конигсберг)

Киносети Москвы раскрыли "меню" Нового года

12:24 25.12.2020
 
© REUTERS / NAVESH CHITRAKARДезинфекция в кинотеатре в Катманду, Непал
Дезинфекция в кинотеатре в Катманду, Непал - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© REUTERS / NAVESH CHITRAKAR
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Московские кинотеатры предлагают провести новогодние каникулы с мандариновым попкорном в руках за просмотром картин самых разных жанров: как рассказали РИА Новости представители крупнейших киносетей столицы, в меню анимационные новинки "Барбоскины на даче" и "Последний богатырь. Корень зла", блокбастер "Огонь", приключенческая мелодрама "Серебряные коньки" и предварительные показы долгожданной картины "Чудо-женщина: 1984".
"Весело и ярко провести праздники можно даже в условиях пандемии – достаточно прийти в кинотеатры "Каро", где соблюдаются все меры безопасности и продумана программа на любой вкус. Надеемся, что, проводив старый год, мы оставим позади и все ограничения, ведь в 2021 нас ждет настоящий праздник кино – выйдут на экраны десятки перенесенных блокбастеров и откроются новые площадки", - рассказала президент сети кинотеатров Ольга Зинякова.
Кинотеатральный репертуар сети порадует зрителей разнообразием картин самых разных жанров. Семейная аудитория оценит анимационные новинки "Барбоскины на даче", "Конь Юлий и большие скачки" и "Пингвиненок Пороро. Новогодние приключения", а также продолжение сказки "Последний богатырь. Корень зла".
Кадр из фильма Серебряные коньки - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
13 декабря, 08:00Культура
Главная праздничная премьера "Серебряные коньки" — российский Голливуд
Любителей экшна ждут "Охота на Санту" с Мэлом Гибсоном и блокбастер Алексея Нужного "Огонь" с Константином Хабенским и Иваном Янковским. На экранах также останутся хиты уходящего года: масштабный и сказочно красивый фильм "Серебряные коньки", картины "Обратная связь" с участием Ирины Горбачевой и Квартета И, а также новая встреча со знакомыми героями в фильме "Реальные пацаны против зомби".
Кроме того, в сети кинотеатров можно будет стать участником праздничного цикла "Новый год с Вуди Алленом", который продлится с 29 декабря по 5 января. Туда войдут показы картин режиссера "Жасмин", "Иррациональный человек" и "Полночь в Париже", а 31 декабря состоится специальный показ выходящей в прокат новинки от Аллена "Фестиваль Рифкина".
Также в "Каро" покажут картину "Мои черничные ночи" Вонга Кар-Вая, ставший культовым фильм "Привидение", "Криминальное чтиво", "Диего Марадона" и киноверсию праздничной постановки всех времен - "Щелкунчик" Юрия Григоровича, которую можно будет застать в кинотеатрах до 31 декабря включительно.
Гендиректор Объединенной сети кинотеатров ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула Кино") Алексей Васясин рассказал РИА Новости, что в сети будут показаны крупные релизы, в частности, "Огонь", "Серебряные коньки", "Семейка Крудс: Новоселье", "Обратная связь".
"7 января будет превью в премиальных залах "Чудо-женщины: 1984". И какие-то менее крупные релизы тоже, а порадуем гостей новогодним попкорном, который мы сами готовим, с мандариновым вкусом", - добавил он.
Смотрительница в Национальном музее Прадо в Мадриде, Испания - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 08:00Культура
Итоги 2020 года в культуре: что нового появилось и от чего мы отвыкли
 
КультураКино и сериалыНовости культурыИрина ГорбачеваМэл ГибсонКонстантин ХабенскийВуди Аллен (Стюарт Конигсберг)
 
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