https://ria.ru/20201225/kino-1590891372.html

Киносети Москвы раскрыли "меню" Нового года

Киносети Москвы раскрыли "меню" Нового года

Московские кинотеатры предлагают провести новогодние каникулы с мандариновым попкорном в руках за просмотром картин самых разных жанров: как рассказали РИА... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T12:24

2020-12-25T12:24

2020-12-25T12:24

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новости культуры

ирина горбачева

мэл гибсон

константин хабенский

вуди аллен (стюарт конигсберг)

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Московские кинотеатры предлагают провести новогодние каникулы с мандариновым попкорном в руках за просмотром картин самых разных жанров: как рассказали РИА Новости представители крупнейших киносетей столицы, в меню анимационные новинки "Барбоскины на даче" и "Последний богатырь. Корень зла", блокбастер "Огонь", приключенческая мелодрама "Серебряные коньки" и предварительные показы долгожданной картины "Чудо-женщина: 1984"."Весело и ярко провести праздники можно даже в условиях пандемии – достаточно прийти в кинотеатры "Каро", где соблюдаются все меры безопасности и продумана программа на любой вкус. Надеемся, что, проводив старый год, мы оставим позади и все ограничения, ведь в 2021 нас ждет настоящий праздник кино – выйдут на экраны десятки перенесенных блокбастеров и откроются новые площадки", - рассказала президент сети кинотеатров Ольга Зинякова.Кинотеатральный репертуар сети порадует зрителей разнообразием картин самых разных жанров. Семейная аудитория оценит анимационные новинки "Барбоскины на даче", "Конь Юлий и большие скачки" и "Пингвиненок Пороро. Новогодние приключения", а также продолжение сказки "Последний богатырь. Корень зла". Любителей экшна ждут "Охота на Санту" с Мэлом Гибсоном и блокбастер Алексея Нужного "Огонь" с Константином Хабенским и Иваном Янковским. На экранах также останутся хиты уходящего года: масштабный и сказочно красивый фильм "Серебряные коньки", картины "Обратная связь" с участием Ирины Горбачевой и Квартета И, а также новая встреча со знакомыми героями в фильме "Реальные пацаны против зомби".Кроме того, в сети кинотеатров можно будет стать участником праздничного цикла "Новый год с Вуди Алленом", который продлится с 29 декабря по 5 января. Туда войдут показы картин режиссера "Жасмин", "Иррациональный человек" и "Полночь в Париже", а 31 декабря состоится специальный показ выходящей в прокат новинки от Аллена "Фестиваль Рифкина". Также в "Каро" покажут картину "Мои черничные ночи" Вонга Кар-Вая, ставший культовым фильм "Привидение", "Криминальное чтиво", "Диего Марадона" и киноверсию праздничной постановки всех времен - "Щелкунчик" Юрия Григоровича, которую можно будет застать в кинотеатрах до 31 декабря включительно.Гендиректор Объединенной сети кинотеатров ("Кино Окко", "Синема Парк" и "Формула Кино") Алексей Васясин рассказал РИА Новости, что в сети будут показаны крупные релизы, в частности, "Огонь", "Серебряные коньки", "Семейка Крудс: Новоселье", "Обратная связь"."7 января будет превью в премиальных залах "Чудо-женщины: 1984". И какие-то менее крупные релизы тоже, а порадуем гостей новогодним попкорном, который мы сами готовим, с мандариновым вкусом", - добавил он.

https://ria.ru/20201213/kino-1588830591.html

https://ria.ru/20201210/kultura-1587693279.html

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кино и сериалы, новости культуры, ирина горбачева, мэл гибсон, константин хабенский, вуди аллен (стюарт конигсберг)