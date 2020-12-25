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Режиссер "Мандалорца" объяснил, можно ли назвать Грогу "малышом Йодой"
Режиссер "Мандалорца" объяснил, можно ли назвать Грогу "малышом Йодой"
Режиссер "Мандалорца" Джон Фавро заявил, что поклонники могут называть "малыша Йоду" так, как они привыкли, несмотря на то, что в пятом эпизоде второго сезона... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T02:36
2020-12-25T02:36
2020-12-25T02:36
культура
люк скайуокер
йода ("звездные войны")
кино и сериалы
новости культуры
марк хэмилл
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Режиссер "Мандалорца" Джон Фавро заявил, что поклонники могут называть "малыша Йоду" так, как они привыкли, несмотря на то, что в пятом эпизоде второго сезона стало известно его настоящее имя – Грогу, сообщает The Independent.Постановщик появился в передаче “Good Morning, America" и, рассуждая об имени полюбившегося зрителям персонажа, уточнил, что оно в сценарии появилось почти с самого начала."Но, конечно, все знают его как "малыша Йоду. Ну и хорошо, раз всем это нравится", — пояснил Фавро."Мы его можем называть по-прежнему, но сам он предпочитает "Грогу". Может быть, вы заметили, как он оживляется всякий раз, когда к нему обращаются по имени", — добавил режиссер.Последнюю серию второго сезона показали в пятницу 18 декабря. В ней неожиданно появился персонаж Люка Скайуокера, которого озвучил Марк Хэмилл.
https://ria.ru/20201029/mandalorets-1582091306.html
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люк скайуокер, йода ("звездные войны"), кино и сериалы, новости культуры, марк хэмилл