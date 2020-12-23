https://ria.ru/20201223/mandalorian-1590393749.html

Марк Хэмилл прокомментировал появление Люка Скайуокера в "Мандалорце"

Марк Хэмилл прокомментировал появление Люка Скайуокера в "Мандалорце"

Марк Хэмилл рассказал, что считает настоящим сюрпризом фанатам не появление своего персонажа в финале второго сезона "Мандалорца", а тот факт, что создателям... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T00:51

2020-12-23T00:51

2020-12-23T00:51

культура

люк скайуокер

йода ("звездные войны")

кино и сериалы

новости культуры

марк хэмилл

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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Марк Хэмилл рассказал, что считает настоящим сюрпризом фанатам не появление своего персонажа в финале второго сезона "Мандалорца", а тот факт, что создателям удалось целый год держать эту информацию в секрете.Действие сериала разворачивается через пять лет после событий четвертого эпизода ("Возвращения джедая"). Люк Скайуокер (финальный эпизод с его участием Disney Plus показал 18 декабря) возвращается, чтобы найти юного Грогу, которого неформально прозвали "малышом Йодой".На следующий день актер признался, что уже давно хранит эту информацию в секрете."То, что мы смогли целый год никому не рассказывать об участии моего персонажа в этом проекте, избежав утечек информации, — это просто чудо. Настоящий триумф для тех, кто ненавидит спойлеры", — написал 69-летний актер в своем твиттере.За несколько эпизодов до финала Асока Тано (Розарио Доусон) сказала Мандалорцу (Педро Паскалю), что отвезет Грогу в храм и добавила, что, если ему удастся установить контакт с "Силой", другой джедай сможет почувствовать его присутствие и найти его.Грогу сумел "обратиться" к "Силе", но попал в плен к Моффу Гидеону (Джанкарло Эспозито). На помощь "малышу Йоде" пришел джедай в капюшоне, который оказался Люком Скайуокером. В фильме его сыграл 29-летний Макс Ллойд Джонс. Марк Хэмилл озвучил своего персонажа и "предоставил" свое лицо, чтобы с помощью технологии CGI его омолодили и "приставили" к телу Ллойда Джонса. Уже известно, что "Мандалорца" продлили на третий сезон.

https://ria.ru/20201217/fisher-1589572981.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

люк скайуокер, йода ("звездные войны"), кино и сериалы, новости культуры, марк хэмилл