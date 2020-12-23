https://ria.ru/20201223/mandalorian-1590393749.html
Марк Хэмилл прокомментировал появление Люка Скайуокера в "Мандалорце"
Марк Хэмилл прокомментировал появление Люка Скайуокера в "Мандалорце"
Марк Хэмилл рассказал, что считает настоящим сюрпризом фанатам не появление своего персонажа в финале второго сезона "Мандалорца", а тот факт, что создателям... РИА Новости, 23.12.2020
2020-12-23T00:51
2020-12-23T00:51
2020-12-23T00:51
культура
люк скайуокер
йода ("звездные войны")
кино и сериалы
новости культуры
марк хэмилл
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МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Марк Хэмилл рассказал, что считает настоящим сюрпризом фанатам не появление своего персонажа в финале второго сезона "Мандалорца", а тот факт, что создателям удалось целый год держать эту информацию в секрете.Действие сериала разворачивается через пять лет после событий четвертого эпизода ("Возвращения джедая"). Люк Скайуокер (финальный эпизод с его участием Disney Plus показал 18 декабря) возвращается, чтобы найти юного Грогу, которого неформально прозвали "малышом Йодой".На следующий день актер признался, что уже давно хранит эту информацию в секрете."То, что мы смогли целый год никому не рассказывать об участии моего персонажа в этом проекте, избежав утечек информации, — это просто чудо. Настоящий триумф для тех, кто ненавидит спойлеры", — написал 69-летний актер в своем твиттере.За несколько эпизодов до финала Асока Тано (Розарио Доусон) сказала Мандалорцу (Педро Паскалю), что отвезет Грогу в храм и добавила, что, если ему удастся установить контакт с "Силой", другой джедай сможет почувствовать его присутствие и найти его.Грогу сумел "обратиться" к "Силе", но попал в плен к Моффу Гидеону (Джанкарло Эспозито). На помощь "малышу Йоде" пришел джедай в капюшоне, который оказался Люком Скайуокером. В фильме его сыграл 29-летний Макс Ллойд Джонс. Марк Хэмилл озвучил своего персонажа и "предоставил" свое лицо, чтобы с помощью технологии CGI его омолодили и "приставили" к телу Ллойда Джонса. Уже известно, что "Мандалорца" продлили на третий сезон.
https://ria.ru/20201217/fisher-1589572981.html
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люк скайуокер, йода ("звездные войны"), кино и сериалы, новости культуры, марк хэмилл
МОСКВА, 23 дек – РИА Новости
. Марк Хэмилл рассказал
, что считает настоящим сюрпризом фанатам не появление своего персонажа в финале второго сезона "Мандалорца", а тот факт, что создателям удалось целый год держать эту информацию в секрете.
Действие сериала разворачивается через пять лет после событий четвертого эпизода ("Возвращения джедая"). Люк Скайуокер (финальный эпизод с его участием Disney Plus показал 18 декабря) возвращается, чтобы найти юного Грогу, которого неформально прозвали "малышом Йодой".
На следующий день актер признался, что уже давно хранит эту информацию в секрете.
"То, что мы смогли целый год никому не рассказывать об участии моего персонажа в этом проекте, избежав утечек информации, — это просто чудо. Настоящий триумф для тех, кто ненавидит спойлеры", — написал 69-летний актер в своем твиттере.
За несколько эпизодов до финала Асока Тано (Розарио Доусон) сказала Мандалорцу (Педро Паскалю), что отвезет Грогу в храм и добавила, что, если ему удастся установить контакт с "Силой", другой джедай сможет почувствовать его присутствие и найти его.
Грогу сумел "обратиться" к "Силе", но попал в плен к Моффу Гидеону (Джанкарло Эспозито). На помощь "малышу Йоде" пришел джедай в капюшоне, который оказался Люком Скайуокером.
В фильме его сыграл
29-летний Макс Ллойд Джонс. Марк Хэмилл озвучил своего персонажа и "предоставил" свое лицо, чтобы с помощью технологии CGI его омолодили и "приставили" к телу Ллойда Джонса.
Уже известно, что "Мандалорца" продлили
на третий сезон.