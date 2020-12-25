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Туризм
https://ria.ru/20201225/ispaniya-1590961857.html
Отели в Испании сдают номера в долгосрочную аренду, чтобы выжить в кризис
Отели в Испании сдают номера в долгосрочную аренду, чтобы выжить в кризис
Испанские отели, оказавшиеся практически пустыми из-за эпидемии коронавируса, стали сдавать номера на длительные сроки. Жить в гостинице в центре города для... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T17:22
2020-12-25T18:14
туризм
коронавирус covid-19
туризм
отели
туристы
новости - туризм
барселона (город)
испания
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МАДРИД, 25 дек, РИА Новости, Елена Шестернина. Испанские отели, оказавшиеся практически пустыми из-за эпидемии коронавируса, стали сдавать номера на длительные сроки. Жить в гостинице в центре города для многих оказывается удобнее и дешевле, чем в арендованных квартирах.Одна из гостиниц в Барселоне полностью отдана под долгосрочную аренду. Во всех 16 номерах живут клиенты, которые сняли их до января или февраля. Цена от 550 до 650 евро в месяц – в зависимости от комнаты. Учитывая, что постояльцам не приходится платить за электричество, воду, газ и Wi-Fi, а сам отель расположен в центре, это предложение весьма выгодно. "Раз в неделю проводится уборка, меняют постельное белье, есть общая кухня, где можно готовить", — рассказывает служащий отеля. По его словам, снять номер на день или два сейчас просто невозможно – все занято.Постояльцы в основном студенты, люди, которые приезжают в город работать – как испанцы, так и иностранцы. "Как только закончится кризис, вернемся к нормальному туризму", — говорит собеседник агентства.Правда, когда именно "закончится кризис", не понятно. Режим повышенной готовности введен в Испании до мая, передвижение между большинством регионов ограничено, иностранных путешественников с сентября, когда начала вторая волна эпидемии, практически нет.Снять комнату в гостинице, расположенной в здании XIX века на улице Пасео-де-Грасия (одной из самых дорогих в Барселоне), можно за 700-900 евро в месяц. Клиентами, поселившимися на долгий срок, заняты 15 из 37 номеров. "Это люди, которые проходят практику в медучреждениях, кто приехал в город на два-три месяца, или те, кто находятся в процессе переезда и ищут себе новое постоянное жилье", — говорит представитель отеля. "Ряд отелей Барселоны пошли тем же путем, чтобы использовать пустующие номера. Хотя выручка намного меньше, чем сдавать по дням, все же это гарантирует возможность получать стабильный ежемесячный доход", — отмечает служащий отеля.В гостинице действуют повышенные меры санитарной безопасности – при въезде постояльцам меряют температуру, везде стоит антисептический гель, введено ограничение на число людей в помещениях общего пользования, рекомендуется не пользоваться лифтом одновременно с другими клиентами. Доставщики еды не могут подняться в комнату, они должны передать еду в лобби. Места организовать полноценную кухню, в отличие от других гостиниц этой сети, нет, но есть холодильник и микроволновка.До какого времени будут сдавать комнаты на длительные сроки, в отеле не знают, рассчитывают, что ситуация может улучшиться в апреле. "Возможно, туризм начнет оживать на Пасху. Сеть заинтересована, чтобы сокращать этот вид номеров и вернуться к нормальной сдаче", — говорит собеседник агентства.Постояльцами еще одной группы отелей становятся также люди из групп риска, которым необходима изоляция по медицинским показаниям.Сдавать комнаты на длительный срок сеть начала с октября, проживание обходится от 500 евро в месяц, в зависимости от города. Гостиницы предлагают бесплатную парковку и уборку раз в неделю, разрешают селиться с животными.В ноябре в Испании работали 8,2 тысячи отелей и хостелов (на 38,7 процента меньше, чем в ноябре прошлого года), в октябре были открыты 10,6 тысячи. Количество ночевок в гостиницах с начала года и по ноябрь – 88,4 миллиона. Это на 73 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Национального института статистики (INE).Падение туристического потока в Испанию с начала года и по октябрь составило 76,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В октябре оно достигло 86,6 процента, в этом месяце в стране побывали чуть более миллиона иностранцев. В прошлом году государство посетили почти 84 миллиона туристов (второе место в мире после Франции).
https://ria.ru/20201213/ukrasheniya-1588176310.html
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коронавирус covid-19, туризм, отели, туристы, новости - туризм, барселона (город), испания

Отели в Испании сдают номера в долгосрочную аренду, чтобы выжить в кризис

17:22 25.12.2020 (обновлено: 18:14 25.12.2020)
 
© Фото : The Ritz-Carlton Hotel CompanyОтель Villa Padierna, в котором останавливалась Мишель Обама в Испании
Отель Villa Padierna, в котором останавливалась Мишель Обама в Испании - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Фото : The Ritz-Carlton Hotel Company
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МАДРИД, 25 дек, РИА Новости, Елена Шестернина. Испанские отели, оказавшиеся практически пустыми из-за эпидемии коронавируса, стали сдавать номера на длительные сроки. Жить в гостинице в центре города для многих оказывается удобнее и дешевле, чем в арендованных квартирах.
Одна из гостиниц в Барселоне полностью отдана под долгосрочную аренду. Во всех 16 номерах живут клиенты, которые сняли их до января или февраля. Цена от 550 до 650 евро в месяц – в зависимости от комнаты. Учитывая, что постояльцам не приходится платить за электричество, воду, газ и Wi-Fi, а сам отель расположен в центре, это предложение весьма выгодно. "Раз в неделю проводится уборка, меняют постельное белье, есть общая кухня, где можно готовить", — рассказывает служащий отеля. По его словам, снять номер на день или два сейчас просто невозможно – все занято.
Постояльцы в основном студенты, люди, которые приезжают в город работать – как испанцы, так и иностранцы. "Как только закончится кризис, вернемся к нормальному туризму", — говорит собеседник агентства.
Правда, когда именно "закончится кризис", не понятно. Режим повышенной готовности введен в Испании до мая, передвижение между большинством регионов ограничено, иностранных путешественников с сентября, когда начала вторая волна эпидемии, практически нет.
Снять комнату в гостинице, расположенной в здании XIX века на улице Пасео-де-Грасия (одной из самых дорогих в Барселоне), можно за 700-900 евро в месяц. Клиентами, поселившимися на долгий срок, заняты 15 из 37 номеров. "Это люди, которые проходят практику в медучреждениях, кто приехал в город на два-три месяца, или те, кто находятся в процессе переезда и ищут себе новое постоянное жилье", — говорит представитель отеля.
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"Ряд отелей Барселоны пошли тем же путем, чтобы использовать пустующие номера. Хотя выручка намного меньше, чем сдавать по дням, все же это гарантирует возможность получать стабильный ежемесячный доход", — отмечает служащий отеля.
В гостинице действуют повышенные меры санитарной безопасности – при въезде постояльцам меряют температуру, везде стоит антисептический гель, введено ограничение на число людей в помещениях общего пользования, рекомендуется не пользоваться лифтом одновременно с другими клиентами. Доставщики еды не могут подняться в комнату, они должны передать еду в лобби. Места организовать полноценную кухню, в отличие от других гостиниц этой сети, нет, но есть холодильник и микроволновка.
До какого времени будут сдавать комнаты на длительные сроки, в отеле не знают, рассчитывают, что ситуация может улучшиться в апреле. "Возможно, туризм начнет оживать на Пасху. Сеть заинтересована, чтобы сокращать этот вид номеров и вернуться к нормальной сдаче", — говорит собеседник агентства.
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Постояльцами еще одной группы отелей становятся также люди из групп риска, которым необходима изоляция по медицинским показаниям.
Сдавать комнаты на длительный срок сеть начала с октября, проживание обходится от 500 евро в месяц, в зависимости от города. Гостиницы предлагают бесплатную парковку и уборку раз в неделю, разрешают селиться с животными.
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В ноябре в Испании работали 8,2 тысячи отелей и хостелов (на 38,7 процента меньше, чем в ноябре прошлого года), в октябре были открыты 10,6 тысячи. Количество ночевок в гостиницах с начала года и по ноябрь – 88,4 миллиона. Это на 73 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года, свидетельствуют данные Национального института статистики (INE).
Падение туристического потока в Испанию с начала года и по октябрь составило 76,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В октябре оно достигло 86,6 процента, в этом месяце в стране побывали чуть более миллиона иностранцев. В прошлом году государство посетили почти 84 миллиона туристов (второе место в мире после Франции).
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