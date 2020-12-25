Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201225/isk-1590849118.html
Конгрессмен проиграл иск к Washington Post по "российскому делу"
Конгрессмен проиграл иск к Washington Post по "российскому делу"
Суд отклонил иск конгрессмена США Девина Нунеса к газете Washington Post из-за статьи о "российском расследовании", говорится в решении суда. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T05:34
2020-12-25T05:34
вашингтон
дональд трамп
роберт мюллер
москва
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/147733/82/1477338255_0:295:4640:2905_1920x0_80_0_0_02efde302677274994053f98bc83f0f6.jpg
ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости, Алексей Богдановский. Суд отклонил иск конгрессмена США Девина Нунеса к газете Washington Post из-за статьи о "российском расследовании", говорится в решении суда.Республиканец Нунес занимал в 2016-2019 годах пост главы комитета палаты представителей по разведке и в этом качестве не раз становился на сторону президента Дональда Трампа в так называемом "российском расследовании". Предметом спора стала статья от февраля 2020 года под названием "Высокопоставленный чиновник разведки заявил законодателям, что Россия хочет переизбрания Трампа". В статье утверждалось, что Трамп узнал о "предпочтениях России" как раз от Нунеса.Депутат подал иск о клевете, однако судья удовлетворил ходатайство газеты об отклонении дела. Суд согласился с аргументом газеты, что Нунес не доказал наличие злого умысла в публикации, как того требует закон. Поскольку доказать злой умысел в суде исключительно сложно, суды в США против СМИ обычно заканчиваются безрезультатно.Спецпрокурор Роберт Мюллер, который уже при Трампе два года расследовал "российское дело", подтвердил обвинения спецслужб США в адрес России во вмешательстве в выборы (Москва это отрицает), но не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергают и в Кремле, и в Белом доме.
https://ria.ru/20201223/pomilovanie-1590488192.html
вашингтон
москва
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/147733/82/1477338255_411:0:4640:3172_1920x0_80_0_0_949c5864d22fe4778f6500135091ad90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вашингтон, дональд трамп, роберт мюллер, москва, сша, в мире

Конгрессмен проиграл иск к Washington Post по "российскому делу"

05:34 25.12.2020
 
© AFP 2020 / Saul LoebЦентральный офис газеты The Washington Post в Вашингтоне, США
Центральный офис газеты The Washington Post в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© AFP 2020 / Saul Loeb
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости, Алексей Богдановский. Суд отклонил иск конгрессмена США Девина Нунеса к газете Washington Post из-за статьи о "российском расследовании", говорится в решении суда.
Республиканец Нунес занимал в 2016-2019 годах пост главы комитета палаты представителей по разведке и в этом качестве не раз становился на сторону президента Дональда Трампа в так называемом "российском расследовании". Предметом спора стала статья от февраля 2020 года под названием "Высокопоставленный чиновник разведки заявил законодателям, что Россия хочет переизбрания Трампа". В статье утверждалось, что Трамп узнал о "предпочтениях России" как раз от Нунеса.
Депутат подал иск о клевете, однако судья удовлетворил ходатайство газеты об отклонении дела. Суд согласился с аргументом газеты, что Нунес не доказал наличие злого умысла в публикации, как того требует закон. Поскольку доказать злой умысел в суде исключительно сложно, суды в США против СМИ обычно заканчиваются безрезультатно.
Спецпрокурор Роберт Мюллер, который уже при Трампе два года расследовал "российское дело", подтвердил обвинения спецслужб США в адрес России во вмешательстве в выборы (Москва это отрицает), но не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергают и в Кремле, и в Белом доме.
Президент США Дональд Трамп в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря, 03:50
Трамп помиловал экс-советника, осужденного в рамках "российского дела"
 
ВашингтонДональд ТрампРоберт МюллерМоскваСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:10В Красноярске задержали подозреваемого в жестком избиении женщины
08:06Открылся музейный семейный онлайн-фестиваль "Луч"
08:06Аналитики рассказали, что читали, смотрели и слушали россияне в 2020 году
08:05Названа предварительная причина ДТП с автобусом в Рязанской области
08:04Учредители "Сколтеха" поддержали стратегию развития до 2025 года
07:59Попова рассказала, от каких инфекций защитило россиян ношение масок
07:51На Москву надвигается циклон "Грета"
07:42Назван новый отличительный симптом болеющих COVID-19 на дому
07:39В Тобольске семья с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме
07:39Число погибших в ДТП с автобусом под Рязанью выросло до четырех
07:24Диетологи рассказали, как выбрать сладкий новогодний подарок для детей
07:14Врач раскритиковала Рижскую детскую больницу из-за русского языка
07:07Эксперт рассказал, как уберечь тринадцатую зарплату от "ухода в пустоту"
07:02В ДТП под Рязанью пострадали пять детей
06:25В полиции рассказали о причинах ДТП с автобусом в Рязанской области
06:22МЧС открыло горячую линию после ДТП с автобусом в Рязанской области
06:18Новейший корвет "Алдар Цыденжапов" включили в состав Тихоокеанского флота
06:14Трое пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью находятся в реанимации
06:06Глава Гознака перечислил популярные способы подделки российских паспортов
05:55В ДТП с участием автобуса в Рязанской области пострадали трое детей
Лента новостейМолния