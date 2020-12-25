https://ria.ru/20201225/isk-1590849118.html

Конгрессмен проиграл иск к Washington Post по "российскому делу"

Конгрессмен проиграл иск к Washington Post по "российскому делу"

Суд отклонил иск конгрессмена США Девина Нунеса к газете Washington Post из-за статьи о "российском расследовании", говорится в решении суда. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T05:34

2020-12-25T05:34

2020-12-25T05:34

вашингтон

дональд трамп

роберт мюллер

москва

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/147733/82/1477338255_0:295:4640:2905_1920x0_80_0_0_02efde302677274994053f98bc83f0f6.jpg

ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости, Алексей Богдановский. Суд отклонил иск конгрессмена США Девина Нунеса к газете Washington Post из-за статьи о "российском расследовании", говорится в решении суда.Республиканец Нунес занимал в 2016-2019 годах пост главы комитета палаты представителей по разведке и в этом качестве не раз становился на сторону президента Дональда Трампа в так называемом "российском расследовании". Предметом спора стала статья от февраля 2020 года под названием "Высокопоставленный чиновник разведки заявил законодателям, что Россия хочет переизбрания Трампа". В статье утверждалось, что Трамп узнал о "предпочтениях России" как раз от Нунеса.Депутат подал иск о клевете, однако судья удовлетворил ходатайство газеты об отклонении дела. Суд согласился с аргументом газеты, что Нунес не доказал наличие злого умысла в публикации, как того требует закон. Поскольку доказать злой умысел в суде исключительно сложно, суды в США против СМИ обычно заканчиваются безрезультатно.Спецпрокурор Роберт Мюллер, который уже при Трампе два года расследовал "российское дело", подтвердил обвинения спецслужб США в адрес России во вмешательстве в выборы (Москва это отрицает), но не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергают и в Кремле, и в Белом доме.

https://ria.ru/20201223/pomilovanie-1590488192.html

вашингтон

москва

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон, дональд трамп, роберт мюллер, москва, сша, в мире