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Конгрессмен проиграл иск к Washington Post по "российскому делу"
Конгрессмен проиграл иск к Washington Post по "российскому делу"
Суд отклонил иск конгрессмена США Девина Нунеса к газете Washington Post из-за статьи о "российском расследовании", говорится в решении суда. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T05:34
2020-12-25T05:34
2020-12-25T05:34
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ВАШИНГТОН, 25 дек - РИА Новости, Алексей Богдановский. Суд отклонил иск конгрессмена США Девина Нунеса к газете Washington Post из-за статьи о "российском расследовании", говорится в решении суда.Республиканец Нунес занимал в 2016-2019 годах пост главы комитета палаты представителей по разведке и в этом качестве не раз становился на сторону президента Дональда Трампа в так называемом "российском расследовании". Предметом спора стала статья от февраля 2020 года под названием "Высокопоставленный чиновник разведки заявил законодателям, что Россия хочет переизбрания Трампа". В статье утверждалось, что Трамп узнал о "предпочтениях России" как раз от Нунеса.Депутат подал иск о клевете, однако судья удовлетворил ходатайство газеты об отклонении дела. Суд согласился с аргументом газеты, что Нунес не доказал наличие злого умысла в публикации, как того требует закон. Поскольку доказать злой умысел в суде исключительно сложно, суды в США против СМИ обычно заканчиваются безрезультатно.Спецпрокурор Роберт Мюллер, который уже при Трампе два года расследовал "российское дело", подтвердил обвинения спецслужб США в адрес России во вмешательстве в выборы (Москва это отрицает), но не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергают и в Кремле, и в Белом доме.
https://ria.ru/20201223/pomilovanie-1590488192.html
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вашингтон, дональд трамп, роберт мюллер, москва, сша, в мире