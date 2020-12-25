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Совфед одобрил наказание за сбор иноагентами данных о нацбезопасности
Совфед одобрил наказание за сбор иноагентами данных о нацбезопасности
Совет Федерации одобрил в пятницу закон о наказании за злостные нарушения порядка деятельности физлиц и организаций-иноагентов, в частности, за сбор данных о... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T13:33
2020-12-25T13:34
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон о наказании за злостные нарушения порядка деятельности физлиц и организаций-иноагентов, в частности, за сбор данных о нацбезопасности им может грозить до 5 лет лишения свободы.Изменения вносятся в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ. К уголовной ответственности будут привлекать иностранных агентов, которые после привлечения к административной продолжат нарушать установленные для них правила.Согласно закону, за непредоставление документов для включения в соответствующий реестр НКО-иноагентов по УК будет грозить штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.Аналогичные санкции будут грозить за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента, если его ранее наказывали за такое же нарушение по КоАП.Кроме того, за злостное уклонение от предоставления документов, которые необходимы для решения вопроса о включении их в соответствующий реестр, НКО и физлицам-иноагентам, осуществляющим на территории РФ в интересах иностранного государства, его государственных органов, международной или иностранной организации, иностранных граждан, лиц без гражданства целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, получение которых указанными субъектами может быть использовано против безопасности РФ, будет грозить штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.Закон должен вступить в силу с 1 марта 2021 года.
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совет федерации рф, политика

Совфед одобрил наказание за сбор иноагентами данных о нацбезопасности

13:33 25.12.2020 (обновлено: 13:34 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон о наказании за злостные нарушения порядка деятельности физлиц и организаций-иноагентов, в частности, за сбор данных о нацбезопасности им может грозить до 5 лет лишения свободы.
Изменения вносятся в статью 330.1 Уголовного кодекса РФ. К уголовной ответственности будут привлекать иностранных агентов, которые после привлечения к административной продолжат нарушать установленные для них правила.
Согласно закону, за непредоставление документов для включения в соответствующий реестр НКО-иноагентов по УК будет грозить штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы до 480 часов, либо исправительные работы до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Аналогичные санкции будут грозить за нарушение порядка деятельности иностранного СМИ-иноагента, если его ранее наказывали за такое же нарушение по КоАП.
Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член президиума Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Александр Брод - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря, 14:38
Эксперты: закон об иноагентах не должен приводить к шпиономании
Кроме того, за злостное уклонение от предоставления документов, которые необходимы для решения вопроса о включении их в соответствующий реестр, НКО и физлицам-иноагентам, осуществляющим на территории РФ в интересах иностранного государства, его государственных органов, международной или иностранной организации, иностранных граждан, лиц без гражданства целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, получение которых указанными субъектами может быть использовано против безопасности РФ, будет грозить штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Закон должен вступить в силу с 1 марта 2021 года.
 
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