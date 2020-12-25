https://ria.ru/20201225/inoagent-1590870773.html

Совфед одобрил закон о регулировании деятельности иноагентов

Совфед одобрил закон о регулировании деятельности иноагентов

Совет Федерации одобрил закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами и занимающихся политикой в России на средства из-за... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T10:50

2020-12-25T10:50

2020-12-25T11:52

совет федерации рф

общество

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами и занимающихся политикой в России на средства из-за рубежа.Авторами инициативы стали члены комиссии Совфеда по защите суверенитета и комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела страны извне. Статус иноагента могут получить физические лица, например аккредитованные в России иностранные журналисты, а также незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием. СМИ обяжут маркировать материалы таких людей и организаций.Документ предполагает уведомительный порядок учета иноагентов с занесением в соответствующий реестр. Их обяжут ежеквартально информировать Минюст об объеме и целях получаемых из-за рубежа средств и их расходовании.Проект уточняет понятие "политическая деятельность". Ранее парламентарии предложили прописать, что она осуществляется: через участие в организации и проведении публичных мероприятий (митингов, шествий); через участие в выборах и наблюдения за ними; через участие в деятельности политических партий, а также путем формирования общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе при помощи опросов общественного мнения и обнародования их результатов или проведения иных социсследований.При этом под понятие политдеятельности не попадают наука, культура, искусство, здравоохранение, защита материнства и детства, соцподдержка инвалидов, пропаганда здорового образа жизни, защита растительного и животного мира и благотворительность. Члены НКО-иноагентов смогут входить в состав общественных советов в федеральных органах власти. В первоначальной версии проекта такой нормы не было, но по предложению общественников ее включили в документ. Иностранных агентов, которые не устранили нарушения после административного взыскания, могут привлечь к уголовной ответственности.Теперь закон поступит на подпись к президенту.

https://ria.ru/20201208/inoagenty-1588251969.html

https://ria.ru/20201224/inoagenty-1590786010.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, общество