Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201225/inoagent-1590870773.html
Совфед одобрил закон о регулировании деятельности иноагентов
Совфед одобрил закон о регулировании деятельности иноагентов
Совет Федерации одобрил закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами и занимающихся политикой в России на средства из-за... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T10:50
2020-12-25T11:52
совет федерации рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585165861_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_cd509f14ece912b376ce8d9f6a043f79.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами и занимающихся политикой в России на средства из-за рубежа.Авторами инициативы стали члены комиссии Совфеда по защите суверенитета и комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела страны извне. Статус иноагента могут получить физические лица, например аккредитованные в России иностранные журналисты, а также незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием. СМИ обяжут маркировать материалы таких людей и организаций.Документ предполагает уведомительный порядок учета иноагентов с занесением в соответствующий реестр. Их обяжут ежеквартально информировать Минюст об объеме и целях получаемых из-за рубежа средств и их расходовании.Проект уточняет понятие "политическая деятельность". Ранее парламентарии предложили прописать, что она осуществляется: через участие в организации и проведении публичных мероприятий (митингов, шествий); через участие в выборах и наблюдения за ними; через участие в деятельности политических партий, а также путем формирования общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе при помощи опросов общественного мнения и обнародования их результатов или проведения иных социсследований.При этом под понятие политдеятельности не попадают наука, культура, искусство, здравоохранение, защита материнства и детства, соцподдержка инвалидов, пропаганда здорового образа жизни, защита растительного и животного мира и благотворительность. Члены НКО-иноагентов смогут входить в состав общественных советов в федеральных органах власти. В первоначальной версии проекта такой нормы не было, но по предложению общественников ее включили в документ. Иностранных агентов, которые не устранили нарушения после административного взыскания, могут привлечь к уголовной ответственности.Теперь закон поступит на подпись к президенту.
https://ria.ru/20201208/inoagenty-1588251969.html
https://ria.ru/20201224/inoagenty-1590786010.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585165861_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_165cd6ea2846cb97662efcd5924237ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет федерации рф, общество

Совфед одобрил закон о регулировании деятельности иноагентов

10:50 25.12.2020 (обновлено: 11:52 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о регулировании деятельности физлиц и организаций, признанных иноагентами и занимающихся политикой в России на средства из-за рубежа.
Авторами инициативы стали члены комиссии Совфеда по защите суверенитета и комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела страны извне.
Статус иноагента могут получить физические лица, например аккредитованные в России иностранные журналисты, а также незарегистрированные политические НКО с иностранным финансированием. СМИ обяжут маркировать материалы таких людей и организаций.
Документ предполагает уведомительный порядок учета иноагентов с занесением в соответствующий реестр. Их обяжут ежеквартально информировать Минюст об объеме и целях получаемых из-за рубежа средств и их расходовании.
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 08.12.2020
8 декабря, 16:57
В Госдуме объяснили, какие публикации об иноагентах не требуют маркировки
Проект уточняет понятие "политическая деятельность". Ранее парламентарии предложили прописать, что она осуществляется: через участие в организации и проведении публичных мероприятий (митингов, шествий); через участие в выборах и наблюдения за ними; через участие в деятельности политических партий, а также путем формирования общественно-политических взглядов и убеждений, в том числе при помощи опросов общественного мнения и обнародования их результатов или проведения иных социсследований.
При этом под понятие политдеятельности не попадают наука, культура, искусство, здравоохранение, защита материнства и детства, соцподдержка инвалидов, пропаганда здорового образа жизни, защита растительного и животного мира и благотворительность.
Члены НКО-иноагентов смогут входить в состав общественных советов в федеральных органах власти. В первоначальной версии проекта такой нормы не было, но по предложению общественников ее включили в документ. Иностранных агентов, которые не устранили нарушения после административного взыскания, могут привлечь к уголовной ответственности.
Теперь закон поступит на подпись к президенту.
Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня в Москве. 12 марта 2019 - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
24 декабря, 16:51
В Совфеде напомнили иноагентам об ответственности за нарушение закона
 
Совет Федерации РФОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:45Россию ждет бум ювелирных продаж в 2021 году
07:44Цена биткоина обновила исторический максимум
07:35Эксперт рассказала, как подобрать идеальное украшение в подарок
06:57В ДТП с автобусом в Новосибирской области погиб один человек
06:28В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:24В состав ТОФ вошел новый минно-тральный корабль "Яков Баляев"
06:11Россияне назвали свои главные цели на 2021 год
05:51Российское посольство заявило, что США инициировали "визовую войну"
05:14Мэр Нэшвилла заявил об умышленном взрыве в центре города
05:02В ЦАР при нападении погибли трое миротворцев ООН
04:46Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку
03:49В Роспотребнадзоре оценили риск заражения COVID-19 на уличном мероприятии
03:47СМИ: при пожаре на российском судне на Канарах погибли три человека
03:37Власти Приморья оценили сроки ликвидации последствий ледяного циклона
03:31Гинцбург уточнил рекомендации для беременных, привившихся от COVID-19
03:16Бывший президент Польши пожаловался на отсутствие денег
03:16Новейший "Глонасс-К" сменит вышедший из строя аппарат, рассказал источник
03:13Эксперт назвал надежный способ выбрать шампанское
03:12Глава Приморья оценил ущерб от циклона более чем в один миллиард рублей
03:02Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракет
Лента новостейМолния