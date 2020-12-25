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Решетников объяснил ускорение инфляции в конце года
Решетников объяснил ускорение инфляции в конце года
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников объяснил ускорение инфляции в конце года и рост цен на ряд продовольственных товаров, основные причины – снижение... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T12:17
2020-12-25T15:57
цены на нефть
максим решетников
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
госдума рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников объяснил ускорение инфляции в конце года и рост цен на ряд продовольственных товаров, основные причины – снижение урожая, ослабление рубля и ощутимый рост мировых цен на продовольствие.Он напомнил, что для стабилизации ситуации Минпромторг и Минсельхоз подписали соглашения с торговыми сетями и производителями. Кроме того, правительство ввело экспортные пошлины по ряду продовольственных товаров, запущены меры поддержки для производителей сельского хозяйства.Правительство ранее в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в РФ. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Если цены производителей не снизятся, возможно введение экспортной пошлины на масло (при этом уже с 9 января повышается ее ставка для подсолнечника) и отмена пошлины на ввоз в РФ тростникового сахара.Кроме того, Россия с 15 февраля до 30 июня 2021 года вводит квоту на экспорт пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы и экспортную пошлину для пшеницы (для остальных культур в рамках квоты она будет нулевой). Производители сахара, хлеба и переработчики муки в следующем году получат господдержку. Также Госдума приняла закон, который позволит правительству РФ самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания регулировать цены на них.
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цены на нефть, максим решетников, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

Решетников объяснил ускорение инфляции в конце года

12:17 25.12.2020 (обновлено: 15:57 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкМинистр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании Совета Федерации РФ
Министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников объяснил ускорение инфляции в конце года и рост цен на ряд продовольственных товаров, основные причины – снижение урожая, ослабление рубля и ощутимый рост мировых цен на продовольствие.
"В четвертом квартале новым вызовом стало ускорение инфляции, рост цен на ряд продовольственные товаров в первую очередь. Основные причины – снижение урожая по ряду культур, ослабление рубля и ощутимый рост мировых цен на продовольствие", - сказал Решетников, выступая в Совете Федерации.
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Он напомнил, что для стабилизации ситуации Минпромторг и Минсельхоз подписали соглашения с торговыми сетями и производителями. Кроме того, правительство ввело экспортные пошлины по ряду продовольственных товаров, запущены меры поддержки для производителей сельского хозяйства.
Правительство ранее в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в РФ. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Если цены производителей не снизятся, возможно введение экспортной пошлины на масло (при этом уже с 9 января повышается ее ставка для подсолнечника) и отмена пошлины на ввоз в РФ тростникового сахара.
Кроме того, Россия с 15 февраля до 30 июня 2021 года вводит квоту на экспорт пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы и экспортную пошлину для пшеницы (для остальных культур в рамках квоты она будет нулевой). Производители сахара, хлеба и переработчики муки в следующем году получат господдержку. Также Госдума приняла закон, который позволит правительству РФ самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания регулировать цены на них.
 
Цены на нефтьМаксим РешетниковМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Госдума РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
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