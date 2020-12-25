https://ria.ru/20201225/inflyatsiya-1590889970.html

Решетников объяснил ускорение инфляции в конце года

Решетников объяснил ускорение инфляции в конце года

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников объяснил ускорение инфляции в конце года и рост цен на ряд продовольственных товаров, основные причины – снижение... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T12:17

2020-12-25T12:17

2020-12-25T15:57

цены на нефть

максим решетников

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

госдума рф

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590945670_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_760c31cd9f14c8844eff10a8000c6993.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников объяснил ускорение инфляции в конце года и рост цен на ряд продовольственных товаров, основные причины – снижение урожая, ослабление рубля и ощутимый рост мировых цен на продовольствие.Он напомнил, что для стабилизации ситуации Минпромторг и Минсельхоз подписали соглашения с торговыми сетями и производителями. Кроме того, правительство ввело экспортные пошлины по ряду продовольственных товаров, запущены меры поддержки для производителей сельского хозяйства.Правительство ранее в декабре объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в РФ. Производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Если цены производителей не снизятся, возможно введение экспортной пошлины на масло (при этом уже с 9 января повышается ее ставка для подсолнечника) и отмена пошлины на ввоз в РФ тростникового сахара.Кроме того, Россия с 15 февраля до 30 июня 2021 года вводит квоту на экспорт пшеницы, ячменя, ржи и кукурузы и экспортную пошлину для пшеницы (для остальных культур в рамках квоты она будет нулевой). Производители сахара, хлеба и переработчики муки в следующем году получат господдержку. Также Госдума приняла закон, который позволит правительству РФ самостоятельно определять, при каком росте цен на социально значимые продукты питания регулировать цены на них.

https://realty.ria.ru/20201218/inflyatsiya-1589918895.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, максим решетников, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), госдума рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика