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https://ria.ru/20201225/immunitet-1590847420.html
Врач сравнил иммунитет против COVID-19 после болезни и вакцинации
Врач сравнил иммунитет против COVID-19 после болезни и вакцинации
Вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко в беседе с радио Sputnik сравнил иммунитет от... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T04:21
2020-12-25T04:21
распространение нового коронавируса
александр бутенко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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здоровье
российская академия наук
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко в беседе с радио Sputnik сравнил иммунитет от коронавирусной инфекции после болезни и вакцинации.Специалист отметил, что иммунитет от COVID-19 возникает и у переболевших людей, и после прививки.Авторы российской вакцины "Спутник V" показали на довольно большом материале, что после вакцинации уровень антител выше, чем у тех, кто переболел естественным путем, отметил вирусолог. Однако, по словам Бутенко, титр антител ‒ не единственный показатель наличия иммунитета."Даже при том, что после "переболевания" ниже титр антител, на предельно низком уровне или через какой-то период времени исчезают антитела, это еще не означает, что человек может заболеть. Потому что это острая вирусная инфекция, и вообще трудно найти пример, когда после острых вирусных инфекций люди остаются восприимчивы и переносят еще раз эту же самую инфекцию. Это означает, что иммунитет обязательно должен быть. Тем более, есть такой эффект как иммунологическая память – встреча с аналогичным возбудителем приводит к быстрому развитию высоких уровней антител, создается защитный эффект", – сказал Бутенко.Тем более, как добавил специалист, что есть такой эффект, как иммунологическая память – встреча с аналогичным возбудителем приводит к быстрому развитию высоких уровней антител и создается защитный эффект.Длительность иммунитетаДиректор центра "Вектор" Ринат Максюков заявил, что у некоторых переболевших может выработаться пожизненный иммунитет от коронавируса.Директор "Вектора" также сообщил, что надежная защита после вакцинации разработанной в центре "ЭпиВакКороной" формируется минимум на полгода. Кроме того, по словам Максютова, этот препарат использовать для ревакцинации, так как высокая надежность препарата позволит прививать им тех, кто ранее получал другую вакцину.Появление коллективного иммунитетаКроме того, президент Российской академии наук Александр Сергеев предположил, что массовый иммунитет к коронавирусной инфекции в течение года или нескольких лет у населения не выработается, на это уйдет гораздо больше времени.Президент РАН выразил мнение, что скорее всего в вопросе борьбы с коронавирусом придется рассчитывать примерно на такую же тактику, "которую мы ведем на протяжении десятилетий в отношении гриппа".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201223/vsplesk-1590574181.html
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александр бутенко , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, александр сергеев (ран), здоровье, российская академия наук, общество

Врач сравнил иммунитет против COVID-19 после болезни и вакцинации

04:21 25.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Вирусолог Центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Бутенко в беседе с радио Sputnik сравнил иммунитет от коронавирусной инфекции после болезни и вакцинации.
Специалист отметил, что иммунитет от COVID-19 возникает и у переболевших людей, и после прививки.
"Люди приобретают иммунитет или в результате перенесенного инфицирования в любой форме: бессимптомной, легкой, средней тяжести, или с помощью вакцины ‒ механизм одинаковый", ‒ пояснил Бутенко.
Авторы российской вакцины "Спутник V" показали на довольно большом материале, что после вакцинации уровень антител выше, чем у тех, кто переболел естественным путем, отметил вирусолог. Однако, по словам Бутенко, титр антител ‒ не единственный показатель наличия иммунитета.
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"Даже при том, что после "переболевания" ниже титр антител, на предельно низком уровне или через какой-то период времени исчезают антитела, это еще не означает, что человек может заболеть. Потому что это острая вирусная инфекция, и вообще трудно найти пример, когда после острых вирусных инфекций люди остаются восприимчивы и переносят еще раз эту же самую инфекцию. Это означает, что иммунитет обязательно должен быть. Тем более, есть такой эффект как иммунологическая память – встреча с аналогичным возбудителем приводит к быстрому развитию высоких уровней антител, создается защитный эффект", – сказал Бутенко.
Тем более, как добавил специалист, что есть такой эффект, как иммунологическая память – встреча с аналогичным возбудителем приводит к быстрому развитию высоких уровней антител и создается защитный эффект.
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Длительность иммунитета

Директор центра "Вектор" Ринат Максюков заявил, что у некоторых переболевших может выработаться пожизненный иммунитет от коронавируса.

"У ряда переболевших может быть сформирован пожизненный иммунитет, у большинства переболевших иммунитет снижается, и спустя шесть, максимум десять, месяцев после заболевания будет требоваться дополнительная стимуляция иммунитета", — сказал Максютов в фильме Наили Аскер-заде на канале "Россия 1".

Директор "Вектора" также сообщил, что надежная защита после вакцинации разработанной в центре "ЭпиВакКороной" формируется минимум на полгода. Кроме того, по словам Максютова, этот препарат использовать для ревакцинации, так как высокая надежность препарата позволит прививать им тех, кто ранее получал другую вакцину.
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Появление коллективного иммунитета

Кроме того, президент Российской академии наук Александр Сергеев предположил, что массовый иммунитет к коронавирусной инфекции в течение года или нескольких лет у населения не выработается, на это уйдет гораздо больше времени.

"Наверное, это был бы оптимистический сценарий (если коллективный иммунитет выработается к лету — Прим. ред.). Но все-таки если смотреть трезво, наверное, это будет дольше", — отметил Сергеев.

Президент РАН выразил мнение, что скорее всего в вопросе борьбы с коронавирусом придется рассчитывать примерно на такую же тактику, "которую мы ведем на протяжении десятилетий в отношении гриппа".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
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