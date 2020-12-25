https://ria.ru/20201225/goznak-1590780616.html

Аркадий Трачук: печатать купюру больше 5000 рублей смысла нет

Аркадий Трачук: печатать купюру больше 5000 рублей смысла нет

Современные российские банкноты – уже совсем не те, какими они были всего двадцать лет назад, и речь не только о дизайне. Многое было сделано для повышения... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T11:00

2020-12-25T11:00

2020-12-25T11:00

россия

аркадий трачук

гознак

интервью

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Современные российские банкноты – уже совсем не те, какими они были всего двадцать лет назад, и речь не только о дизайне. Многое было сделано для повышения срока их службы и защиты от фальшивомонетчиков: уровень подделок в России сегодня в разы ниже, чем в европейских странах. Во второй части интервью глава Гознака Аркадий Трачук и корреспондент РИА Новости Алсу Гараева обсудили, как можно продлить жизнь бумажных денег, зачем мошенники подделывают монеты, и ждать ли в ближайшее время появления нового номинала банкнот в нашей стране.– Аркадий Владимирович, какими темпами в среднем в России происходит износ денег?– Исторически банкноты низких номиналов служат, как правило, около года. Банкноты средних номиналов, 500-1000 рублей, служат два года примерно, может, чуть дольше. Банкноты старших номиналов – достаточно долго, потому что в значительной степени, как я уже сказал, являются средством накопления, а не средством расчетов. Конечно, речь идет не о десятилетиях, но достаточно долго. Более активное использование безналичных расчетов в повседневной жизни изменяет структуру оборота наличных: возникает меньше потребности в низких номиналах, они дольше обращаются, соответственно, дольше служат.Второй момент – это комплекс мер, который реализуется Банком России и нами по дополнительной защите банкнот. Нанесение лакового покрытия, использование долговечной бумаги приводит к тому, что срок службы банкнот увеличивается в полтора, а то и в два раза. Все это позволяет говорить о том, что низкие номиналы будут обращаться не традиционные 10-15 месяцев, а в два – два с половиной раза дольше. Но это наше предположение, которое требует проверки. Нужно где-то два года, чтобы в этом убедиться.– Получается, что лаковое покрытие начало использоваться еще для каких-то номиналов, помимо 100-рублевой купюры?– Нет, пока речь идет о купюре 100 рублей. Для банкноты 200 рублей используется другая технология – пропитка бумаги специальным полимерным составом. Получается так называемая долговечная бумага. Эти два вида банкнот в обращении, которые обладают свойствами, которые позволяют им дольше использоваться. Через какой-то промежуток времени мы сможем реально увидеть, как эти технологии повлияли на срок службы банкнот.– Когда лаковое покрытие вводилось для 100-рублевых банкнот, говорили, что оно может начать применяться и для 50 рублей. Есть ли понимание, когда это может произойти?– Может начаться в любой момент, как только Банк России сочтет, что это необходимо. На самом деле, еще стоит вопрос, как лучше поступить в отношении этих банкнот: добавить туда лак или начать использовать долговечную бумагу. Такое решение должно быть обоснованным, доказанным экспериментально, в полевых и лабораторных условиях. Потом наши заказчики смогут сказать, например, что для 500-рублевой банкноты мы видим целесообразность использования лака или не видим. У 50-рублевых банкнот – свой подход, может, использованием долговечной бумаги можно добиться больше, чем просто лакированием. Не самый простой вопрос, он сказывается на стоимости изготовления.– Насколько изготовление лакированной банкноты или банкноты из долговечной бумаги обходится дороже?– Цифры мы обычно не называем, но, говоря об одной отдельной банкноте, речь идет о единицах копеек. Но когда начинаешь рассуждать о банкнотах, надо иметь в виду, что они изготавливаются сотнями миллионов экземпляров, поэтому копейки сразу превращаются в миллионы рублей. А на протяжении нескольких лет это могут оказаться сотни миллионов рублей. Естественно, что Банк России оценивает даже небольшое изменение в технологии, и как это отразится на стоимости организации наличного денежного обращения.– Стоит ли для каких-то номиналов сейчас вводить дополнительные степени защиты?– Это постоянный процесс. C моей точки зрения, в первую очередь нужно думать о старших номиналах. Но здесь важно не просто желание увеличить степень защиты, условно, 5000-ной банкноты, а посмотреть, с какими рисками она сталкивается в обращении. Например, нередко мошенники пытаются просунуть поддельные купюры в банкоматы. Это означает, что важны не столько визуальные средства защиты, сколько нужны соответствующие машиночитаемые признаки и своевременная модернизация банкнотоприемных устройств в банкоматах. Такая работа ведется постоянно, разрабатываются решения, которые позволяют банкноте спокойно использоваться в различных сценариях ее применения.Нужно отметить, что уровень подделок, с которыми человек может столкнуться в России, чрезвычайно низкий. В принципе, он ниже, чем в зоне евро, хотя зона евро считается достаточно "чистой" с точки зрения фальшивомонетничества. К примеру, в прошлом году в зоне евро выявили чуть более 20 фальшивок на миллион банкнот в обращении. У нас этот показатель составил около семи на миллион.– Для российских банкнот используются защитные цветопеременные признаки. Вы могли бы рассказать подробнее, что эта за технология, в каких номиналах ее можно встретить?– Она используется практически во всех номиналах российских банкнот. Рядом с купонным полем есть зона, которая при наклоне банкноты дает цветопеременные эффекты. Их особенность в том, что они достигаются без дополнительных материалов, просто за счет особых способов создания печатной формы. В итоге получается хороший визуальный защитный признак, который сложно кустарно воспроизвести. Это решение весьма простое с точки зрения применения, но весьма сложное с точки зрения имитации. Оно настолько популярно, что мы часто используем его для банкнот, поставляемых на экспорт. Более того, на эту технологию продана лицензия некоторым иностранным центральным банкам и нескольким европейским производителям банкнот.– Есть ли у Гознака представление, купюру какого номинала легче всего подделать, какая из них наименее защищена?– Вопрос не в том, какая наименее защищена. Статистика подделок есть у Банка России, наиболее часто встречаемые подделки – это 5000-тысячные банкноты, причем чаще всего подделываются банкноты предыдущего выпуска. У нас сейчас в обращении находится два выпуска 5000-тысячных банкнот, и первый выпуск, который производился до модификации банкноты в 2010 году, наиболее часто подделываемый. Этот выпуск банкноты 5000 рублей еще часто попадается на руки, в отличие от 100- или 500-рублевых банкнот: эти номиналы предыдущего выпуска уже встретить достаточно сложно.– Периодически в России находят и поддельные монеты. Зачем мошенникам это нужно?– Я думаю, они делают это, чтобы удовлетворить свое тщеславие: "Смотрите, я тоже так могу". Потому что практического смысла в этом нет, поскольку себестоимость изготовления монет даже большого номинала близка к их номинальной стоимости. Я могу предположить, что это какие-то эксперименты, когда кто-то пытается что-то сделать, забывая о том, что это тоже фальшивомонетничество: даже изготовление двух-трех монет может привести человека к уголовной статье.– Говоря о монетах – россияне почти перестали пользоваться монетами низких номиналов. Продолжает ли Гознак их изготовление, например, 1-копеечной монеты?– Если честно, я уже забыл, когда мы в последний раз их изготавливали, и об этом немного сожалею. На мой взгляд, было бы правильно производить все монеты, пусть малым тиражом, но каждый год. Понятно, конечно, что сейчас для наличного денежного обращения монеты меньше рубля существенного значения не имеют. Но для нумизматов, наверное, было бы здорово, если бы такие монеты попадали в обращение и формировали так называемые ежегодные выпуски монет. Такая традиция была и в 80-х, и в 90-х годах. Но потом, к сожалению, она постепенно ушла. Было бы здорово, если бы нам с Банком России удалось ее восстановить.– Снизилось ли изготовление монет другого номинала?– По номиналам я не скажу, но в целом, объем монет, изготавливаемый по заказу Банка России, на протяжении последних пяти-шести лет снизился достаточно заметно. Это позволяет нам использовать освободившиеся мощности для изготовления продукции на экспорт. Примерно 10 лет назад мы фактически не имели возможности экспортировать монеты, потому что были полностью загружены заказами ЦБ.– Назрела ли, на ваш взгляд, необходимость появления нового номинала?– Сегодня достаточно условий, чтобы даже крупные суммы можно было оплатить безналичным способом. Нужны ли крупные номиналы как средство накопления? Спорный вопрос, потому что, все-таки в текущих условиях 5000-ной банкноты для, не побоюсь этого слова, заначки, вполне достаточно для того, чтобы это организовать. Вряд ли нужна банкнота какого-то более высокого номинала. Поэтому я не вижу ни одного аргумента и ни одной сферы применения наличных денег, которая "кричала" бы о том, что тут это нужно. При этом такое решение сопряжено с целым рядом условий, изменением организации системы наличного денежного обращения, защищенности – чем выше номинал, тем выше интерес к подделкам. Я, отвечая всего за одну часть системы наличного денежного обращения, не вижу таких предпосылок. Может быть, коллеги, которые занимаются другими аспектами, видят это. Но, на мой взгляд, сейчас такой вопрос не стоит.– Хотелось бы поговорить и о других продуктах Гознака. Обсуждается ли сейчас модернизация бумажного паспорта, добавление новых защитных элементов?– Ответ на этот вопрос во многом зависит от того, как будет продвигаться проект по электронному паспорту. Если в течение ближайших нескольких лет решения по этому вопросу будут приняты, то очевидных причин для модернизации бумажного паспорта я не вижу. Вы сами понимаете, что замена любого документа, модернизация его защиты или технологий выдачи сопряжены с затратами не только на бланк документа, но и на всю сопутствующую инфраструктуру – то есть по всей стране должны произойти какие-то изменения. По практике правоохранительных органов, которую мы наблюдаем, одна из основных подделок, с которой сталкиваются – это переклеенная фотография. Техническая замена бланка не позволит полностью исключить эту ситуацию или существенно снизить такого рода риски. Поэтому еще раз повторю: если будет принято решение о переходе на документ, удостоверяющий личность, нового образца, нужно будет скорее сконцентрироваться именно на таком переходе. Если в силу каких-то причин это решение будет откладываться, то, наверное, вопрос модернизации бумажного паспорта может возникнуть. Этот документ не актуализировался уже давно, и к нему есть соответствующие вопросы от правоохранителей, экспертов-криминалистов на тему, какие слабые места есть у документа, как его хотелось бы улучшить и модернизировать.– Какие это слабые места?– Наверное, с моей стороны было бы опрометчиво это обсуждать. Но наиболее часто встречающаяся подделка паспорта – это переклеенная фотография. Есть способы ее выявления, но они предполагают наличие хотя бы примитивного оборудования и минимальной наблюдательности. Рассчитывать на то, что все люди, которые сталкиваются с необходимостью проверки документов, имеют ультрафиолетовую лампу, наверное, не приходится.– Как бы вы оценили защищенность загранпаспортов?– Несмотря на то, что модернизация загранпаспорта была уже около шести лет назад, должен сказать, он до сих пор соответствует тем требованиями, которое предъявляет международное сообщество в лице ИКАО. Да и просто по той информации, которую мы получаем от правоохранительных органов, каких-то существенных рисков для этих документов мы не видим.Здесь сказывается несколько факторов. Это и используемые технологии защиты. Это и централизованная персонализация, которая предотвращает утечку незаполненных бланков, а технология их заполнения делает подделку персональных данных весьма затруднительной.Помимо всего прочего, очень важный момент – это наличие электронной компоненты. Поэтому даже если кто-то решится на такой нетривиальный шаг, как, например, подменить фотографию, что, заверяю вас, совсем непросто, то, в любом случае есть еще данные на микросхеме, которые можно проверить. Собственно говоря, это делает задачу подделки бланка практически бессмысленной. Поэтому со всех точек зрения проблем с защищенностью десятилетних загранпаспортов никаких проблем нет. Каких-то запросов от правоохранительных органов в этой части мы не получали.– Гознак также изготавливает бланки военного билета, как здесь изменился спрос?– Не знаю, уместно ли обсуждать конкретные цифры и их зависимость от спроса. Такие бланки закупаются централизованно, могут храниться в течение нескольких лет, поэтому по ним статистика спроса носит очень умозрительный характер. Вряд ли есть смысл ее содержательно обсуждать. Единственный вопрос, на который бы я хотел обратить внимание, что в течение последних лет Министерство обороны использует активно, в том числе, персональную карту военнослужащего, где точно так же, как и в загранпаспорте, используется электронный носитель информации.– Заметили ли вы повышенный спрос на инвестиционные и памятные монеты?– Мы видим, что интерес к инвестиционным монетам высокий, особенно на фоне роста цен на золото. Естественно, интерес к золотым монетам как средству сбережения всегда растет. Но золото – непростой актив для инвестирования, потому что, как правило, после периода быстрого роста наступает длительная стабилизация, а иногда и снижение. К тому же это актив низколиквидный, его сложно продавать. Но можно говорить, что интерес вырос, он достаточно заметный, и мы рассчитываем, что этот рынок будет по-прежнему развиваться и играть важную роль. Как минимум, до тех пор, пока не будет отменен НДС на золото. Достаточно активно обсуждается вопрос его отмены на чистое золото в слитках. Если это произойдет, то у инвестиционных монет действительно появится конкурент. Это будет явно другой рынок с другой динамикой. В прошлом году Центральный Банк заказал без малого миллион инвестиционных монет, в этом году тоже достаточно большой заказ был.– Может быть, есть понимание по объему выпуска на следующий год?– Мы не анонсируем обычно эти объемы, они определяются ощущением рынка коммерческими банками и их обращениями в Центральный Банк. При этом рынок инвестиционных монет определяется не только первичным размещением. Золотые монеты находятся в обращении, во многом динамика рынка определяется объемами вторичного предложения и спроса на них. Мы констатировали довольно большую динамику по золотым монетам в этом году. Посмотрим, что будет в следующем, потому что есть риски падения цен на золото. Я думаю, сейчас все в ожидании, как оно себя поведет после такого стремительного подъема в цене.– Какая монета стала самой популярной в этом году и за всю историю компании?– Популярность – понятие растяжимое. Если говорить о количестве изготовленных копий, я думаю, что это копейка или пять копеек образца 1961 года, но такой официальной статистики у нас нет. Что касается памятных монет, удачные и неудачные проекты есть всегда. Это всегда сочетание нескольких факторов: самой идеи, ее дизайнерского воплощения и качества исполнения. Когда они совпадают в одной монете, мы получаем хороший продукт, который замечает нумизматическое сообщество. К сожалению, так бывает не всегда. Но одну монету лично я бы отметил – это разменная монета 2019 года, которая посвящена 75-летию освобождения Ленинграда от блокады. Она достаточно стильная, лаконичная, но при этом затрагивает значимую тему для блокадников и жителей Санкт-Петербурга. Меня как петербуржца она тоже по-хорошему не оставляет равнодушным.Первую часть интервью читайте здесь >>

https://radiosputnik.ria.ru/20201109/kupyura-1583427481.html

https://ria.ru/20200617/1573079232.html

https://ria.ru/20201202/nalichnye-1587317372.html

https://ria.ru/20201127/pasport-1586571555.html

https://ria.ru/20201219/nalichnye-1589995682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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россия, аркадий трачук, гознак, интервью