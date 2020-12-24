https://ria.ru/20201224/goznak-1590608556.html

Аркадий Трачук: монеты на экспорт отличаются от российских

Аркадий Трачук: монеты на экспорт отличаются от российских

Бурное развитие безналичных расчетов и оживленные дискуссии о возможном появлении цифрового рубля заставляют по-новому взглянуть на роль бумажных денег в... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T11:00

2020-12-24T11:00

2020-12-24T11:47

россия

аркадий трачук

гознак

интервью

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Бурное развитие безналичных расчетов и оживленные дискуссии о возможном появлении цифрового рубля заставляют по-новому взглянуть на роль бумажных денег в повседневной жизни россиян. Пока оценить, как спрос на наличные будет меняться в будущем, довольно сложно. Однако Гознак, российский производитель банкнот, влияние этих факторов в свою стратегию закладывает уже сейчас. Компания активно осваивает новые рынки сбыта и постоянно расширяет свою продуктовую линейку. В первой части интервью РИА Новости глава Гознака Аркадий Трачук рассказал, с кем из зарубежных стран удалось наладить сотрудничество, ждать ли падения спроса на наличные в будущем, и как на востребованности банкнот скажется появление цифрового рубля. Беседовала Алсу Гараева. – Аркадий Владимирович, давайте кратко подведем итоги уходящего года. Что вы считаете самым главным событием? Может, что-то не получилось?– Не получилось много чего, и в первую очередь из-за пандемии. В этом году было запланировано, например, очень активное продвижение по проекту электронного паспорта. Я считаю, что это очень важный проект, который влияет на жизнь каждого человека, на его взаимодействие с государством. Надеюсь, что следующий год в этом смысле станет более продуктивным. Из того, что получилось – спрос на наличные деньги никуда не упал, благодаря этому спросу за счет экспорта мы снижение на внутреннем рынке в достаточной мере закрыли. Было реализовано много интересных проектов, выиграно много новых тендеров в новых странах.– С кем из зарубежных стран вы начали сотрудничество и по каким проектам?– Я бы отметил, что за последнее время мы расширили свой круг новых заказчиков из таких стран, как, например, Индия, Таиланд, Замбия, Аргентина, Кувейт и Гондурас. А всего у Гознака более 30 заказчиков из разных стран. Наши клиенты сейчас представлены на всех континентах, кроме разве что Австралии. У нас четыре ключевых продукта, которые мы продаем на экспорт. Прежде всего это банкноты и банкнотная бумага, не всегда они поставляются одновременно. Где-то покупают бумагу и печатают сами, для кого-то мы изготавливаем готовые банкноты.Работа на монетном рынке – другая. Мы на протяжении длительного времени на нем были представлены достаточно слабо. Связано это с реконструкцией Московского монетного двора. Без малого полтора года назад она была завершена и у нас появились дополнительные производственные мощности. В прошлом году новым заказчиком для нас стал национальный банк Таиланда – это монеты, достаточно большой объем и непростой тендер. Сейчас мы начинаем поставку этой продукции.– Это монеты для обращения или памятные?– Монеты для обращения. Памятные монеты мы тоже производим, в среднем ежегодно поставляем около 20 видов монет на экспорт. Это интересные проекты, как и любая высокохудожественная работа, но они не такие емкие по деньгам, как заказы на разменные монеты.– Гознак в уходящем году часто упоминался в международных новостях. Одна из самых запоминающихся историй – это задержание на Мальте партии ливийских динаров. Разрешилась ли эта история, была ли продукция доставлена заказчику?– Мы имеем косвенное отношение ко всей этой истории по той причине, что эта партия на момент задержания принадлежала Центральному банку Ливии, а не Гознаку. В этих разбирательствах мы, по сути, участвовали как третья сторона. Стоит отметить, что Центральный банк Ливии – легитимный заказчик. Есть позиция ООН о том, что до момента объединения Центрального банка этой страны на базе одного из двух ныне действующих подразделений оба этих подразделения вправе обеспечивать наличное денежное обращение. Но несмотря на эту позицию, несмотря на наличие полноценного и легитимного контракта, который никем не оспаривается, несмотря на расчеты, проведенные по всем полагающимся международным правилам, насколько я знаю, разбирательства еще продолжаются. Единственное, что могу сказать, это то, что интересы Гознака в данном случае не пострадали.– Есть ли у монет на экспорт какие-то особенности, которых нет у российских?– Они отличаются всем. К примеру, в России в последние годы мы используем сталь с гальваническим покрытием, соответственно, из латуни или никеля. В мире используется много чего, в том числе монеты из цветных металлов, из алюминия, используются монеты нестандартной формы. Таких особенностей, которые бы отличались от наших монет, их десятки. Вообще, фактически каждый заказ банкнот или монет чем-то отличается, причем заметно.Каждый такой приобретенный опыт открывает для нас возможности по работе на других рынках. Это наше конкурентное преимущество, которым мы всегда с радостью пользуемся. Мы предлагаем не просто печать или чеканку, а комплексную услугу. Она может включать, например, разработку нового банкнотного или монетного ряда, использование защитных средств нашей разработки, использование датчиков для проверки банкнот и даже разработку специального мобильного приложения, которое позволит проверить отдельные защитные признаки банкноты. Все это мы можем предложить в том числе благодаря опыту, полученному в результате многообразия запросов наших зарубежных заказчиков.– Кто из зарубежных стран является наиболее крупным заказчиком Гознака?– Могу сказать, кто является наиболее длительным заказчиком. Например, уже больше 15 лет мы взаимодействуем с национальным банком Индонезии по поставке банкнотной бумаги. При этом ежегодно мы проходим через тендерные процедуры, в которых участвуют другие игроки на этом рынке. Нельзя сказать, что это какие-то эксклюзивные отношения, это просто долгосрочная система взаимодействия. Кроме того, можно выделить целый ряд стран Ближнего Востока, например тот же Ливан. Главная ценность в такого рода отношениях – долгосрочность и доверие, а объемы заказа – уже производное от этого.– Вы сказали, что снизился спрос на наличные деньги внутри России. Хотелось бы узнать, насколько по сравнению с предыдущим годом уменьшился объем изготавливаемой продукции?– Немного не так, речь не идет именно о снижении заказа на наличную денежную продукцию. Речь идет, скорее, в целом о снижении производства по разным спектрам продукции, в том числе и по коммерческому сегменту, и другим видам защищенной продукции, которая по понятным причинам менее востребована в условиях пандемии. Например, заграничные паспорта. Если говорить о продукции, изготавливаемой в рамках заказа Банка России, то она не уменьшилась относительно тех планов, которые были. Более того, если посмотреть на статистику налично-денежного обращения, можно заметить, что в этом году количество денег в обращении заметно выросло. То есть, по сути, нет причин говорить о том, что в этом году как-то фундаментально поменялся спрос на наличные деньги. Другое дело, что есть долгосрочные тренды. Вероятно, объем наличных денег в обращении в первую очередь для оплаты товаров, работ, услуг будет снижаться, и это нужно учитывать при планировании производства.– Есть ли у вас представление, какими темпами эта цифра может снижаться, например, в течение ближайших пяти лет?– Очень сложный вопрос, потому что наличные деньги не выполняют исключительно функцию расчетов. Наличные – это еще и средство накопления. И, соответственно, предсказать поведение людей мы бы не брались. Но, по крайней мере, обновлять банкноты нужно будет не так часто, как сейчас. Потребность в банкнотах низких номиналов будет поменьше, а именно они обновляются чаще всего. Банкноты высоких номиналов реже участвуют в расчетах, чаще используются как средство накопления, соответственно, у них срок службы гораздо больше. Исходя из этого, мы прогнозируем некоторое уменьшение потребности Центрального Банка именно в обновлении банкнот, находящихся в обращении. В остальном говорить о том, что в ближайшие годы произойдет резкое снижение наличных денег в обращении – такой тенденции мы не видим.– Нельзя не затронуть актуальную сейчас тему цифрового рубля. Не видите ли вы здесь угрозы для бизнеса Гознака? Принимает ли компания участие в разработке этого проекта?– Очень хороший вопрос. На самом деле реальной угрозой для наличных денег является именно цифровой рубль – цифровая валюта Центрального банка, скорее, так об этом нужно говорить, потому что сегодняшние безналичные расчеты обладают известными ограничениями: они выполняют только часть функций наличных, они являются обязательствами коммерческих банков, а не ЦБ, и так далее.Цифровая валюта Центрального банка лишена этих недостатков и в идеале должна обеспечить все те функции, которые сегодня выполняют наличные: и хранение, и расчеты, и возможность быстрой и удобной передачи денег между физическими лицами, и, возможно, какой-то аспект анонимности при расчетах. Безусловно, если всю эту функциональность удастся в полной мере реализовать, цифровая валюта Центрального банка станет полноценной или очень близкой альтернативой наличным деньгам. И, конечно, в дальнейшем можно говорить о том, что какое-то перераспределение интересов людей, организаций, банков в этой системе неизбежно.Сейчас Банк России открыл дискуссию по этому поводу. Понятно, что это вызывает беспокойство со стороны коммерческих банков, потому что меняет их взаимоотношения с Центральным банком. Они хотят понять, как это будет работать. Нам предстоят как минимум очень интересные дискуссии. Но я бы сегодня не взялся однозначно сказать, что это однозначно смерть наличных денег или что наличные это не затронет – слишком ранняя фаза дискуссий.– Нельзя не упомянуть очень значимое для Гознака событие – выход летописи, посвященной его двухсотлетней истории. О каких ключевых событиях она рассказывает?– У этой книги своя очень любопытная история. Несмотря на длинную историю Гознака, такого подробного исследования ни разу не было. Была попытка в честь столетия предприятия выпустить нечто подобное. За эту работу взялся известный историк Сергей Вознесенский, но работа не была доведена до конца, остался только очерк. Конечно, потом выходили в свет и другие издания, но все они были достаточно традиционными: больше о самом предприятии, кое-что про технологии – в виде эдакой публицистической книжки, из которой мало что можно понять.При этом у Гознака замечательный набор архивных материалов, который удалось сохранить, несмотря на все перипетии. И эти материалы очень слабо были вовлечены в научный оборот. Были научные работы по отдельным тематикам, но целостного, комплексного взгляда на все происходившее не было. Первая попытка этот взгляд как-то сформулировать была предпринята десять лет назад, когда вышла первая версия летописи Гознака. Тогда мы поняли масштаб работы, который необходимо сделать, чтобы подробно и качественно передать всю ту информацию о событиях, людях, цифрах и об исторических артефактах, которые у нас хранятся. Эта работа шла практически все десять лет.За это время нам удалось подготовить издание, в значительной мере дающее представление о ключевых событиях в нашей стране, которые выражены в банкнотах, монетах, государственных наградах и массе всего прочего, что отражает дух времени и что производилось у нас. Издание очень хорошо иллюстрировано, причем многие иллюстрации ранее не публиковались. Мы рассчитывали, что эта книга станет хорошим путеводителем для тех, кто интересуется историей нашей страны, историей ее экономики и государственных символов. Такая была задумка, надеюсь, что она получилась.

https://ria.ru/20201126/vystavka-1586430221.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201109/kupyura-1583427481.html

https://ria.ru/20201221/rubl-1590239413.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, аркадий трачук, гознак, интервью