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Совфед одобрил закон о запрете продажи "веселящего газа"
Совфед одобрил закон о запрете продажи "веселящего газа"
Совет Федерации одобрил закон о запрете продажи "веселящего газа" в немедицинских целях. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:57
2020-12-25T14:57
валентина матвиенко
совет федерации рф
политика
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о запрете продажи "веселящего газа" в немедицинских целях.Документ запрещает производство, изготовление, поставку, хранение, перевозку и пересылку закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения.Закон запретит потребление в немедицинских целях и пропаганду закиси азота с 1 января 2021 года. В документе отмечается также, что потребление физлицами закиси азота не по назначению, а для "изменения состояния организма" запрещается. Перечень одурманивающих веществ, включающий в том числе закись азота, будет определять кабмин.По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, не перестаешь удивляться цинизму людей, которые готовы наживаться на всем и продают "веселящий газ". Она подчеркнула, что необходимо было прекратить одурманивание молодежи, добавив, что это первый шаг для дальнейших негативных последствий.
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валентина матвиенко, совет федерации рф, политика

Совфед одобрил закон о запрете продажи "веселящего газа"

14:57 25.12.2020
 
© РИА Новости / Максим БогодвидФонд «Подсолнух» проведет благотворительный «Яркий день»
Фонд «Подсолнух» проведет благотворительный «Яркий день» - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о запрете продажи "веселящего газа" в немедицинских целях.
Документ запрещает производство, изготовление, поставку, хранение, перевозку и пересылку закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения.
Закон запретит потребление в немедицинских целях и пропаганду закиси азота с 1 января 2021 года. В документе отмечается также, что потребление физлицами закиси азота не по назначению, а для "изменения состояния организма" запрещается. Перечень одурманивающих веществ, включающий в том числе закись азота, будет определять кабмин.
По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, не перестаешь удивляться цинизму людей, которые готовы наживаться на всем и продают "веселящий газ". Она подчеркнула, что необходимо было прекратить одурманивание молодежи, добавив, что это первый шаг для дальнейших негативных последствий.
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