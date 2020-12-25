https://ria.ru/20201225/gaz-1590929927.html

Совфед одобрил закон о запрете продажи "веселящего газа"

Совфед одобрил закон о запрете продажи "веселящего газа"

Совет Федерации одобрил закон о запрете продажи "веселящего газа" в немедицинских целях. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T14:57

2020-12-25T14:57

2020-12-25T14:57

валентина матвиенко

совет федерации рф

политика

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон о запрете продажи "веселящего газа" в немедицинских целях.Документ запрещает производство, изготовление, поставку, хранение, перевозку и пересылку закиси азота не для медицинского, промышленного или технического применения.Закон запретит потребление в немедицинских целях и пропаганду закиси азота с 1 января 2021 года. В документе отмечается также, что потребление физлицами закиси азота не по назначению, а для "изменения состояния организма" запрещается. Перечень одурманивающих веществ, включающий в том числе закись азота, будет определять кабмин.По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, не перестаешь удивляться цинизму людей, которые готовы наживаться на всем и продают "веселящий газ". Она подчеркнула, что необходимо было прекратить одурманивание молодежи, добавив, что это первый шаг для дальнейших негативных последствий.

https://ria.ru/20201225/propaganda-1590899701.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина матвиенко, совет федерации рф, политика