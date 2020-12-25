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Лучшие фото недели: красота, экстремальные танцы и встреча тысячелетия
Лучшие фото недели: красота, экстремальные танцы и встреча тысячелетия
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 25.12.2020
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
елка желаний
сингапур
иванка трамп
юпитер
сатурн
автономный регион в мусульманском минданао
роев ручей
санта-клаус
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
сингапур
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, елка желаний, сингапур, иванка трамп, юпитер, сатурн, автономный регион в мусульманском минданао, роев ручей, санта-клаус, большой театр, владимир путин, москва, франция, иерусалим, лондон, китай, сиэтл, гавана, басра (город), мосул, индия, катманду, майами, руза, гавайи, таиланд, джакарта, красноярск, ливан, фото, фото

Лучшие фото недели: красота, экстремальные танцы и встреча тысячелетия

12:38 25.12.2020 (обновлено: 16:35 25.12.2020)
 
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2020 / Loic Venance

Участницы конкурса красоты "Мисс Франция — 2021".

Конкурс красоты Мисс Франция-2021
1 из 30

Участницы конкурса красоты "Мисс Франция — 2021".

© AFP 2020 / Loic Venance
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин исполнил желание девятилетнего мальчика Димы из Челябинской области, который мечтал "побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент России".

Президент РФ Владимир Путин во время хоккейной тренировки с 9-летним участником Всероссийской акции Ёлка желаний благотворительного проекта Мечтай со мной Дмитрием Ащепковым
2 из 30

Владимир Путин исполнил желание девятилетнего мальчика Димы из Челябинской области, который мечтал "побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент России".

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© REUTERS / Kevin Coombs

Рождественские декорации при входе в сад Айви Челси в Лондоне.

Люди возле сада Айви Челси, Лондон
3 из 30

Рождественские декорации при входе в сад Айви Челси в Лондоне.

© REUTERS / Kevin Coombs
© AP Photo / Ramon Espinosa

Мужчина подтягивается на турнике в Гаване.

Мужчина подтягивается на турнике в Гаване, Куба
4 из 30

Мужчина подтягивается на турнике в Гаване.

© AP Photo / Ramon Espinosa
© AP Photo / National Park Service/ Janice Wei

Извержение вулкана Килауэа на Гавайях.

Извержение вулкана Килауэа на Гавайях
5 из 30

Извержение вулкана Килауэа на Гавайях.

© AP Photo / National Park Service/ Janice Wei
© REUTERS / Adnan Abidi

Сын фермера спит на тракторе во время акции протеста в Газиабаде, Индия.

Сын фермера спит на тракторе во время акции протеста в Газиабаде, Индия
6 из 30

Сын фермера спит на тракторе во время акции протеста в Газиабаде, Индия.

© REUTERS / Adnan Abidi
© AFP 2020 / Narinder Nanu

Верующий возле главного храма сикхов Хармандир-Сахиб в Амритсаре.

Верующий возле главного храма сикхов Хармандир Сахиб в Амритсаре, Индия
7 из 30

Верующий возле главного храма сикхов Хармандир-Сахиб в Амритсаре.

© AFP 2020 / Narinder Nanu
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane

Люди танцуют танго на улице в Риме.

Люди танцуют танго на улице Рима, Италия
8 из 30

Люди танцуют танго на улице в Риме.

© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСобаки породы хаски в деревне "Рузская Аляска" в Подмосковье.
Собаки породы хаски в деревне Рузская Аляска в Подмосковье
9 из 30
Собаки породы хаски в деревне "Рузская Аляска" в Подмосковье.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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© REUTERS / Hannah Mckay

Очередь у супермаркета Waitrose and Partners в Лондоне.

Люди в очереди у супермаркета Waitrose and Partners в Лондоне, Великобритания
10 из 30

Очередь у супермаркета Waitrose and Partners в Лондоне.

© REUTERS / Hannah Mckay
© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Девушка медитирует на Цей-Лоамском перевале.

Девушка медитирует на на территории Цей-Лоамского перевала
11 из 30

Девушка медитирует на Цей-Лоамском перевале.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Огуз Уйгур / Перейти в фотобанк

Санта-Клаус общается с детьми на украшенной к Рождеству улице в Сиэтле.

Мужчина в костюме Санта Клауса общается с детьми на украшенной к Рождеству улице в Сиэтле
12 из 30

Санта-Клаус общается с детьми на украшенной к Рождеству улице в Сиэтле.

© РИА Новости / Огуз Уйгур
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© AFP 2020 / Mladen Antonov

Туристы прогуливаются по пляжу на острове Ко Липе в Андаманском море.

Туристы прогуливаются по пляжу на острове Ко Липе в Андаманском море
13 из 30

Туристы прогуливаются по пляжу на острове Ко Липе в Андаманском море.

© AFP 2020 / Mladen Antonov
© REUTERS / Essam al-Sudani

Антиправительственные протесты в Басре.

Антиправительственные протесты в Басре, Ирак
14 из 30

Антиправительственные протесты в Басре.

© REUTERS / Essam al-Sudani
© AP Photo / Charlie Riedel

Сатурн и Юпитер встретились на небосводе впервые с 1226 года.

Сатурн и Юпитер в небе над Эдгертоном, штат Канзас
15 из 30

Сатурн и Юпитер встретились на небосводе впервые с 1226 года.

© AP Photo / Charlie Riedel
© REUTERS / Abdullah Rashid

Женщина в костюме Санта-Клауса едет на велосипеде по Мосулу.

Иракская женщина в костюме Санта-Клауса, едет на велосипеде в Мосуле, Ирак
16 из 30

Женщина в костюме Санта-Клауса едет на велосипеде по Мосулу.

© REUTERS / Abdullah Rashid
© AFP 2020 / Dasril Roszandi

Дайвер проплывает мимо рождественской елки в аквариуме Джакарты.

Дайвер проплывает мимо рождественской елки в аквариуме Джакарты
17 из 30

Дайвер проплывает мимо рождественской елки в аквариуме Джакарты.

© AFP 2020 / Dasril Roszandi
© AFP 2020 / Alonso Munoz

Аграрии перекрывают Панамериканское шоссе в Ике в знак протеста против нового закона о сельском хозяйстве.

Работники сельского хозяйства перекрывают Панамериканское шоссе в Ике, Перу, в знак протеста против нового закона о сельском хозяйстве
18 из 30

Аграрии перекрывают Панамериканское шоссе в Ике в знак протеста против нового закона о сельском хозяйстве.

© AFP 2020 / Alonso Munoz
© AFP 2020 / Ibrahim Chalhoub

Ливанцы в костюмах Санта-Клаусов катаются на сапбордах в Батруне.

Ливанцы, одетые в костюмы Санта-Клауса, катаются на Stand Up Paddlin в Батрун, Ливан
19 из 30

Ливанцы в костюмах Санта-Клаусов катаются на сапбордах в Батруне.

© AFP 2020 / Ibrahim Chalhoub
© AFP 2020 / Chandan Khanna

Иванка Трамп раздает коробки с едой семьям в Майами.

Иванка Трамп раздает коробки с едой семьям в Майами, штат Флорида
20 из 30

Иванка Трамп раздает коробки с едой семьям в Майами.

© AFP 2020 / Chandan Khanna
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанк

Медики коронавирусного госпиталя в Красноярске фотографируются с питомцами и аниматорами парка флоры и фауны "Роев ручей".

Медицинские сотрудники коронавирусного госпиталя, расположенного в корпусах Красноярской межрайонной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Н. С. Карповича, выходят на улицу чтобы сфотографироваться с питомцами и аниматорами парка флоры и фауны Роев ручей
21 из 30

Медики коронавирусного госпиталя в Красноярске фотографируются с питомцами и аниматорами парка флоры и фауны "Роев ручей".

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© AFP 2020 / Prakash Mathema

Протесты в Катманду.

Протесты в Катманду
22 из 30

Протесты в Катманду.

© AFP 2020 / Prakash Mathema
© AFP 2020 / STR

Соревнования по танцам на пилоне в Китае при 30-градусном морозе.

Соревнования по танцам на пилоне в китайском уезде Мохэ
23 из 30

Соревнования по танцам на пилоне в Китае при 30-градусном морозе.

© AFP 2020 / STR
© AFP 2020 / Roslan Rahman

Молодожены во время фотосессии в Сингапуре.

Молодожены во время фотосессии в Сингапуре
24 из 30

Молодожены во время фотосессии в Сингапуре.

© AFP 2020 / Roslan Rahman
© AP Photo / Mahmoud Illean

Столкновение ультраортодоксальных евреев с полицией в Иерусалиме.

Столкновения полиции и ультраортодоксальных евреев в Иерусалиме
25 из 30

Столкновение ультраортодоксальных евреев с полицией в Иерусалиме.

© AP Photo / Mahmoud Illean
© AFP 2020 / Tauseef Mustafa

Торговцы выставляют товар на плавучем овощном рынке в Сринагаре.

Продавцы выставляют товар на плавучем овощном рынке в Сринагаре
26 из 30

Торговцы выставляют товар на плавучем овощном рынке в Сринагаре.

© AFP 2020 / Tauseef Mustafa
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Праздничная инсталляция на площади перед Большим театром в Москве.

Праздничная инсталляция на площади перед зданием Государственного Академического Большого театра в Москве
27 из 30

Праздничная инсталляция на площади перед Большим театром в Москве.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© AFP 2020 / Erwin Mascarinas

Последствия тропического циклона на острове Минданао.

Последствия тропического циклона на острове Минданао
28 из 30

Последствия тропического циклона на острове Минданао.

© AFP 2020 / Erwin Mascarinas
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанк

Дезинфекция помещений Белорусского вокзала в Москве для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Сотрудник МЧС РФ проводит дезинфекцию помещений Белорусского вокзала в Москве в рамках мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
29 из 30

Дезинфекция помещений Белорусского вокзала в Москве для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© AFP 2020 / Narinder Nanu

Продавцы веников ручной работы в Индии.

Продавцы веников ручной работы в Амритсаре, Индия
30 из 30

Продавцы веников ручной работы в Индии.

© AFP 2020 / Narinder Nanu
 
Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Елка желанийСингапурИванка ТрампЮпитерСатурнАвтономный регион в Мусульманском МинданаоРоев ручейСанта-КлаусБольшой театрВладимир ПутинМоскваФранцияИерусалимЛондонКитайСиэтлГаванаБасра (город)МосулИндияКатмандуМайамиРузаГавайиТаиландДжакартаКрасноярскЛиванФото
 
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