Лучшие фото недели: красота, экстремальные танцы и встреча тысячелетия
Участницы конкурса красоты "Мисс Франция — 2021".
Владимир Путин исполнил желание девятилетнего мальчика Димы из Челябинской области, который мечтал "побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент России".
Владимир Путин исполнил желание девятилетнего мальчика Димы из Челябинской области, который мечтал "побывать на Красной площади, покататься на коньках и увидеть, где в Кремле работает президент России".
Рождественские декорации при входе в сад Айви Челси в Лондоне.
Мужчина подтягивается на турнике в Гаване.
Мужчина подтягивается на турнике в Гаване.
Извержение вулкана Килауэа на Гавайях.
Извержение вулкана Килауэа на Гавайях.
Сын фермера спит на тракторе во время акции протеста в Газиабаде, Индия.
Верующий возле главного храма сикхов Хармандир-Сахиб в Амритсаре.
Люди танцуют танго на улице в Риме.
Очередь у супермаркета Waitrose and Partners в Лондоне.
Девушка медитирует на Цей-Лоамском перевале.
Санта-Клаус общается с детьми на украшенной к Рождеству улице в Сиэтле.
Санта-Клаус общается с детьми на украшенной к Рождеству улице в Сиэтле.
Туристы прогуливаются по пляжу на острове Ко Липе в Андаманском море.
Антиправительственные протесты в Басре.
Сатурн и Юпитер встретились на небосводе впервые с 1226 года.
Сатурн и Юпитер встретились на небосводе впервые с 1226 года.
Женщина в костюме Санта-Клауса едет на велосипеде по Мосулу.
Дайвер проплывает мимо рождественской елки в аквариуме Джакарты.
Аграрии перекрывают Панамериканское шоссе в Ике в знак протеста против нового закона о сельском хозяйстве.
Аграрии перекрывают Панамериканское шоссе в Ике в знак протеста против нового закона о сельском хозяйстве.
Ливанцы в костюмах Санта-Клаусов катаются на сапбордах в Батруне.
Иванка Трамп раздает коробки с едой семьям в Майами.
Медики коронавирусного госпиталя в Красноярске фотографируются с питомцами и аниматорами парка флоры и фауны "Роев ручей".
Медики коронавирусного госпиталя в Красноярске фотографируются с питомцами и аниматорами парка флоры и фауны "Роев ручей".
Протесты в Катманду.
Соревнования по танцам на пилоне в Китае при 30-градусном морозе.
Молодожены во время фотосессии в Сингапуре.
Столкновение ультраортодоксальных евреев с полицией в Иерусалиме.
Столкновение ультраортодоксальных евреев с полицией в Иерусалиме.
Торговцы выставляют товар на плавучем овощном рынке в Сринагаре.
Праздничная инсталляция на площади перед Большим театром в Москве.
Праздничная инсталляция на площади перед Большим театром в Москве.
Последствия тропического циклона на острове Минданао.
Дезинфекция помещений Белорусского вокзала в Москве для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Дезинфекция помещений Белорусского вокзала в Москве для борьбы с распространением коронавирусной инфекции.
Продавцы веников ручной работы в Индии.