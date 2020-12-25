https://ria.ru/20201225/erdogan-1590922041.html

Эрдоган назвал Путина человеком, который держит слово

Эрдоган назвал Путина человеком, который держит слово

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на похвалу со стороны российского лидера Владимира Путина и также назвал его человеком, который держит слово. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T14:26

2020-12-25T14:26

2020-12-25T15:54

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владимир путин

турция

реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 25 дек — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отреагировал на похвалу со стороны российского лидера Владимира Путина и также назвал его человеком, который держит слово.Во время большой пресс-конференции Путин заявил, что иногда у него с турецким коллегой бывают противоположные взгляды на отдельные вопросы, но это человек, который держит слово, "хвостом не виляет"."Эти заявления Путина в той же мере относятся и к нему самому. С тех пор, как я с ним познакомился, я его именно таким и знаю. Он честный человек, держит свое слово, и развитие наших отношений показывает, что практически ни с одним государством у нас нет таких крепких связей, это большая редкость. Надеюсь, уровень наших отношений сохранится и в будущем. Если посмотреть на наш торговый баланс, видно, что мы движемся к нашим целям с решительностью", — сказал Эрдоган журналистам.

https://ria.ru/20201221/erdogan-1590115945.html

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