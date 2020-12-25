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Минпросвещения отменило проведение досрочного ЕГЭ в 2021 году
Минпросвещения отменило проведение досрочного ЕГЭ в 2021 году
Единый государственный экзамен в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, досрочный период для его сдачи отменяется, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T16:41
2020-12-25T18:58
социальный навигатор
сн_образование
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
основной государственный экзамен (огэ)
единый государственный экзамен (егэ)
сергей кравцов
общество
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Единый государственный экзамен в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, досрочный период для его сдачи отменяется, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.Выпускники, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ будут сдавать государственный выпускной экзамен по двум предметам: русскому языку и математике. По результатам этих экзаменов они получат аттестат о среднем общем образовании.Что касается девятиклассников, то у них экзамены пройдут с 24 мая по 28 мая, дополнительный период — в начале сентября, а досрочных экзаменов не будет. Сдавать нужно будет два обязательных предмета: русский язык и математику (на основании их результатов выдадут аттестаты об основном общем образовании). Еще один предмет девятиклассники будут сдавать по выбору, это можно будет сделать в форме контрольной работы в своей школе.Итоговое собеседование для девятиклассников запланировано на 10 марта и 17 мая в очном формате, но только если позволит эпидемическая ситуация. Резервный вариант предусматривает проведение собеседования в дистанционном формате. Это будет зависеть от решения региональных властей.
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социальный навигатор, сн_образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), основной государственный экзамен (огэ), единый государственный экзамен (егэ), сергей кравцов, общество

Минпросвещения отменило проведение досрочного ЕГЭ в 2021 году

16:41 25.12.2020 (обновлено: 18:58 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкШкольник перед началом единого государственного экзамена по информатике в многопрофильной гимназии №12 в Чите
Школьник перед началом единого государственного экзамена по информатике в многопрофильной гимназии №12 в Чите - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Единый государственный экзамен в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, досрочный период для его сдачи отменяется, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

"Мы понимаем, что для ребят, которые сдают ЕГЭ в 2021 году, это год непростой. В связи с принятыми мерами на фоне эпидемической ситуации мы внесли изменения в правила сдачи экзаменов. Проведение итогового сочинения или изложения в этом учебном году запланировано на вторую декаду апреля. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в формате ЕГЭ должна пройти с 31 мая по 2 июля, дополнительный период ЕГЭ — с 12 по 17 июля", — приводит его слова пресс-служба министерства.

Выпускники, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ будут сдавать государственный выпускной экзамен по двум предметам: русскому языку и математике. По результатам этих экзаменов они получат аттестат о среднем общем образовании.
Что касается девятиклассников, то у них экзамены пройдут с 24 мая по 28 мая, дополнительный период — в начале сентября, а досрочных экзаменов не будет. Сдавать нужно будет два обязательных предмета: русский язык и математику (на основании их результатов выдадут аттестаты об основном общем образовании). Еще один предмет девятиклассники будут сдавать по выбору, это можно будет сделать в форме контрольной работы в своей школе.
Итоговое собеседование для девятиклассников запланировано на 10 марта и 17 мая в очном формате, но только если позволит эпидемическая ситуация. Резервный вариант предусматривает проведение собеседования в дистанционном формате. Это будет зависеть от решения региональных властей.
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Социальный навигаторСН_ОбразованиеМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Основной государственный экзамен (ОГЭ)Единый государственный экзамен (ЕГЭ)Сергей КравцовОбщество
 
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