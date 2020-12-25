https://ria.ru/20201225/ekzameny-1590956793.html
Минпросвещения отменило проведение досрочного ЕГЭ в 2021 году
Минпросвещения отменило проведение досрочного ЕГЭ в 2021 году
Единый государственный экзамен в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, досрочный период для его сдачи отменяется, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T16:41
2020-12-25T16:41
2020-12-25T18:58
социальный навигатор
сн_образование
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
основной государственный экзамен (огэ)
единый государственный экзамен (егэ)
сергей кравцов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573834681_0:201:2925:1846_1920x0_80_0_0_876e0e53670542401c33a3d77948b9f0.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Единый государственный экзамен в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, досрочный период для его сдачи отменяется, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.Выпускники, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ будут сдавать государственный выпускной экзамен по двум предметам: русскому языку и математике. По результатам этих экзаменов они получат аттестат о среднем общем образовании.Что касается девятиклассников, то у них экзамены пройдут с 24 мая по 28 мая, дополнительный период — в начале сентября, а досрочных экзаменов не будет. Сдавать нужно будет два обязательных предмета: русский язык и математику (на основании их результатов выдадут аттестаты об основном общем образовании). Еще один предмет девятиклассники будут сдавать по выбору, это можно будет сделать в форме контрольной работы в своей школе.Итоговое собеседование для девятиклассников запланировано на 10 марта и 17 мая в очном формате, но только если позволит эпидемическая ситуация. Резервный вариант предусматривает проведение собеседования в дистанционном формате. Это будет зависеть от решения региональных властей.
https://sn.ria.ru/20201218/navigator-podgotovki-1589856022.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573834681_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_ffeaa79742373e86a8fb846233863643.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
социальный навигатор, сн_образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), основной государственный экзамен (огэ), единый государственный экзамен (егэ), сергей кравцов, общество
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
Единый государственный экзамен в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, досрочный период для его сдачи отменяется, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов
.
"Мы понимаем, что для ребят, которые сдают ЕГЭ в 2021 году, это год непростой. В связи с принятыми мерами на фоне эпидемической ситуации мы внесли изменения в правила сдачи экзаменов. Проведение итогового сочинения или изложения в этом учебном году запланировано на вторую декаду апреля. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в формате ЕГЭ должна пройти с 31 мая по 2 июля, дополнительный период ЕГЭ — с 12 по 17 июля", — приводит его слова пресс-служба министерства.
Выпускники, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ будут сдавать государственный выпускной экзамен по двум предметам: русскому языку и математике. По результатам этих экзаменов они получат аттестат о среднем общем образовании.
Что касается девятиклассников, то у них экзамены пройдут с 24 мая по 28 мая, дополнительный период — в начале сентября, а досрочных экзаменов не будет. Сдавать нужно будет два обязательных предмета: русский язык и математику (на основании их результатов выдадут аттестаты об основном общем образовании). Еще один предмет девятиклассники будут сдавать по выбору, это можно будет сделать в форме контрольной работы в своей школе.
Итоговое собеседование для девятиклассников запланировано на 10 марта и 17 мая в очном формате, но только если позволит эпидемическая ситуация. Резервный вариант предусматривает проведение собеседования в дистанционном формате. Это будет зависеть от решения региональных властей.