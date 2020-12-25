https://ria.ru/20201225/ekzameny-1590956793.html

Минпросвещения отменило проведение досрочного ЕГЭ в 2021 году

Минпросвещения отменило проведение досрочного ЕГЭ в 2021 году

Единый государственный экзамен в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, досрочный период для его сдачи отменяется, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T16:41

2020-12-25T16:41

2020-12-25T18:58

социальный навигатор

сн_образование

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

основной государственный экзамен (огэ)

единый государственный экзамен (егэ)

сергей кравцов

общество

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Единый государственный экзамен в 2021 году пройдет с 31 мая по 2 июля, досрочный период для его сдачи отменяется, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.Выпускники, которые не планируют поступать в вузы, вместо ЕГЭ будут сдавать государственный выпускной экзамен по двум предметам: русскому языку и математике. По результатам этих экзаменов они получат аттестат о среднем общем образовании.Что касается девятиклассников, то у них экзамены пройдут с 24 мая по 28 мая, дополнительный период — в начале сентября, а досрочных экзаменов не будет. Сдавать нужно будет два обязательных предмета: русский язык и математику (на основании их результатов выдадут аттестаты об основном общем образовании). Еще один предмет девятиклассники будут сдавать по выбору, это можно будет сделать в форме контрольной работы в своей школе.Итоговое собеседование для девятиклассников запланировано на 10 марта и 17 мая в очном формате, но только если позволит эпидемическая ситуация. Резервный вариант предусматривает проведение собеседования в дистанционном формате. Это будет зависеть от решения региональных властей.

https://sn.ria.ru/20201218/navigator-podgotovki-1589856022.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

социальный навигатор, сн_образование, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), основной государственный экзамен (огэ), единый государственный экзамен (егэ), сергей кравцов, общество