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Экзамены у девятых классов пройдут с 24 по 28 мая
Экзамены у девятых классов пройдут с 24 по 28 мая
Экзамены у школьников девятых классов в 2021 году пройдут с 24 по 28 мая, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T15:07
2020-12-25T15:07
2020-12-25T15:16
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сергей кравцов
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общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Экзамены у школьников девятых классов в 2021 году пройдут с 24 по 28 мая, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Глава Минпросвещения уточнил, что сдача экзаменов в 9-х классах обязательна по русскому языку и по математике. Также добавляется один предмет на выбор, сдать который обучающиеся смогут в форме контрольной работы в своей школе. Если эпидемиологическая ситуация позволит, то итоговое собеседование пройдёт 10 марта и 17 мая в очном формате. Но есть и резервный вариант проведения в дистанционном формате. Это будет зависеть от решения региональных властей.
https://sn.ria.ru/20201203/rosobrnadzor-1587478464.html
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