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Экзамены у девятых классов пройдут с 24 по 28 мая
Экзамены у девятых классов пройдут с 24 по 28 мая
Экзамены у школьников девятых классов в 2021 году пройдут с 24 по 28 мая, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T15:07
2020-12-25T15:16
социальный навигатор
сн_образование
сергей кравцов
россия
основной государственный экзамен (огэ)
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Экзамены у школьников девятых классов в 2021 году пройдут с 24 по 28 мая, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.Глава Минпросвещения уточнил, что сдача экзаменов в 9-х классах обязательна по русскому языку и по математике. Также добавляется один предмет на выбор, сдать который обучающиеся смогут в форме контрольной работы в своей школе. Если эпидемиологическая ситуация позволит, то итоговое собеседование пройдёт 10 марта и 17 мая в очном формате. Но есть и резервный вариант проведения в дистанционном формате. Это будет зависеть от решения региональных властей.
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социальный навигатор, сн_образование, сергей кравцов, россия, основной государственный экзамен (огэ), общество

Экзамены у девятых классов пройдут с 24 по 28 мая

15:07 25.12.2020 (обновлено: 15:16 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкШкольница во время дистанционного обучения дома
Школьница во время дистанционного обучения дома - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Экзамены у школьников девятых классов в 2021 году пройдут с 24 по 28 мая, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"Основной период итоговой аттестации в 9-х классах – с 24 мая по 28 мая, дополнительный – в начале сентября", - рассказал Кравцов, слова которого цитирует пресс-служба министерства.

Школьники перед началом единого государственного экзамена - РИА Новости, 1920, 03.12.2020
3 декабря, 11:57
Рособрнадзор запустил "Навигатор ГИА" для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ
Глава Минпросвещения уточнил, что сдача экзаменов в 9-х классах обязательна по русскому языку и по математике. Также добавляется один предмет на выбор, сдать который обучающиеся смогут в форме контрольной работы в своей школе. Если эпидемиологическая ситуация позволит, то итоговое собеседование пройдёт 10 марта и 17 мая в очном формате. Но есть и резервный вариант проведения в дистанционном формате. Это будет зависеть от решения региональных властей.
 
Социальный навигаторСН_ОбразованиеСергей КравцовРоссияОсновной государственный экзамен (ОГЭ)Общество
 
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