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ЕГЭ в России пройдет с 31 мая по 2 июля
ЕГЭ в России пройдет с 31 мая по 2 июля
Единый государственный экзамен в 2021 году пройдёт с 31 мая по 2 июля, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T15:08
2020-12-25T15:08
2020-12-25T15:27
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Единый государственный экзамен в 2021 году пройдёт с 31 мая по 2 июля, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Мы понимаем, что для ребят, которые сдают ЕГЭ в 2021 году, это год непростой. В связи с принятыми мерами на фоне эпидемиологической ситуации мы внесли изменения в правила сдачи экзаменов. Проведение итогового сочинения или изложения в этом учебном году запланировано на вторую декаду апреля. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в формате ЕГЭ должна пройти с 31 мая по 2 июля, дополнительный период ЕГЭ – с 12 по 17 июля", - рассказал Кравцов, слова которого цитирует пресс-служба министерства.Для тех, кто не поступает в вузы, предусмотрена, по данным министерства, сдача государственного выпускного экзамена с 24 по 28 мая.
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