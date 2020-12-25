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ЕГЭ в России пройдет с 31 мая по 2 июля
ЕГЭ в России пройдет с 31 мая по 2 июля
Единый государственный экзамен в 2021 году пройдёт с 31 мая по 2 июля, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T15:08
2020-12-25T15:27
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сн_образование
единый государственный экзамен (егэ)
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
образование - общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Единый государственный экзамен в 2021 году пройдёт с 31 мая по 2 июля, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Мы понимаем, что для ребят, которые сдают ЕГЭ в 2021 году, это год непростой. В связи с принятыми мерами на фоне эпидемиологической ситуации мы внесли изменения в правила сдачи экзаменов. Проведение итогового сочинения или изложения в этом учебном году запланировано на вторую декаду апреля. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в формате ЕГЭ должна пройти с 31 мая по 2 июля, дополнительный период ЕГЭ – с 12 по 17 июля", - рассказал Кравцов, слова которого цитирует пресс-служба министерства.Для тех, кто не поступает в вузы, предусмотрена, по данным министерства, сдача государственного выпускного экзамена с 24 по 28 мая.
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социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество

ЕГЭ в России пройдет с 31 мая по 2 июля

15:08 25.12.2020 (обновлено: 15:27 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Виталий АньковСдача ЕГЭ
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Единый государственный экзамен в 2021 году пройдёт с 31 мая по 2 июля, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
"Мы понимаем, что для ребят, которые сдают ЕГЭ в 2021 году, это год непростой. В связи с принятыми мерами на фоне эпидемиологической ситуации мы внесли изменения в правила сдачи экзаменов. Проведение итогового сочинения или изложения в этом учебном году запланировано на вторую декаду апреля. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в формате ЕГЭ должна пройти с 31 мая по 2 июля, дополнительный период ЕГЭ – с 12 по 17 июля", - рассказал Кравцов, слова которого цитирует пресс-служба министерства.
Пустой учебный класс средней школы № 12 в Пятигорске - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
Вчера, 15:02
Не поступающие в вузы выпускники будут сдавать два экзамена
Для тех, кто не поступает в вузы, предусмотрена, по данным министерства, сдача государственного выпускного экзамена с 24 по 28 мая.
 
Социальный навигаторСН_ОбразованиеЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)РоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Образование - Общество
 
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