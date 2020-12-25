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ЕГЭ в России пройдет с 31 мая по 2 июля

ЕГЭ в России пройдет с 31 мая по 2 июля

Единый государственный экзамен в 2021 году пройдёт с 31 мая по 2 июля, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T15:08

2020-12-25T15:08

2020-12-25T15:27

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сн_образование

единый государственный экзамен (егэ)

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министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

образование - общество

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Единый государственный экзамен в 2021 году пройдёт с 31 мая по 2 июля, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов."Мы понимаем, что для ребят, которые сдают ЕГЭ в 2021 году, это год непростой. В связи с принятыми мерами на фоне эпидемиологической ситуации мы внесли изменения в правила сдачи экзаменов. Проведение итогового сочинения или изложения в этом учебном году запланировано на вторую декаду апреля. Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования в формате ЕГЭ должна пройти с 31 мая по 2 июля, дополнительный период ЕГЭ – с 12 по 17 июля", - рассказал Кравцов, слова которого цитирует пресс-служба министерства.Для тех, кто не поступает в вузы, предусмотрена, по данным министерства, сдача государственного выпускного экзамена с 24 по 28 мая.

https://ria.ru/20201225/ekzameny-1590931505.html

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социальный навигатор, сн_образование, единый государственный экзамен (егэ), россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество