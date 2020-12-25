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Число погибших в ДТП с автобусом под Рязанью выросло до четырех

Число погибших в ДТП с автобусом под Рязанью выросло до четырех

Количество погибших в ДТП с автобусом Москва - Волгоград, опрокинувшимся в Рязанской области, выросло до четырех человек, сообщил РИА Новости представитель УМВД РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T07:39

2020-12-25T07:39

2020-12-25T07:41

москва

волгоградская область

дтп с рейсовым автобусом в рязанской области

волгоград

скопинский район

воронеж

рязанская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 25 дек - РИА Новости. Количество погибших в ДТП с автобусом Москва - Волгоград, опрокинувшимся в Рязанской области, выросло до четырех человек, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.Автобус "Москва - Волгоград" опрокинулся на 247 километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области около 3.00 в пятницу. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. Сообщалось о гибели трёх человек - двух мужчин, в том числе водителя, и женщины. Пострадали 11 человек, из них трое, в том числе ребенок, в тяжелом состоянии.По данным УМВД региона, ДТП произошло в результате того, что водитель, 32-летний житель Волгоградской области, не справился с управлением. В результате автобус выехал в кювет и опрокинулся. По факту ДТП проводится проверка, на месте работают сотрудники ГИБДД и следователи.

москва

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скопинский район

воронеж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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