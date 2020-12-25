https://ria.ru/20201225/dtp-1590849291.html

В Рязанской области в ДТП с автобусом погибли четыре человека

В Рязанской области в ДТП с автобусом погибли четыре человека

Четыре человека погибли в результате ДТП с автобусом в Рязанской области, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T05:41

2020-12-25T05:41

2020-12-25T07:43

дтп с рейсовым автобусом в рязанской области

волгоград

москва

скопинский район

рязанская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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дтп

происшествия

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Четыре человека погибли в результате ДТП с автобусом в Рязанской области, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.Автобус "Москва - Волгоград" опрокинулся на 247 километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области около 3.00 в пятницу. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. Ранее пресс-служба МЧС сообщала о трех погибших - двух мужчинах, в том числе водителе, и женщине. Пострадали 11 человек, из них трое, в том числе ребенок, в тяжелом состоянии.Как рассказал РИА Новости заведующий отделением территориального Центра медицины катастроф Сергей Кузьминов, в аварии пострадали пять детей, из них двое находятся в реанимации.По его словам, всего в реанимации находятся трое из пострадавших. Что касается остальных госпитализированных, то угрозы их жизни нет.По данным УМВД региона, ДТП произошло в результате того, что водитель, 32-летний житель Волгоградской области, не справился с управлением. В результате автобус выехал в кювет и опрокинулся. По факту ДТП проводится проверка, на месте работают сотрудники ГИБДД и следователи.

https://ria.ru/20201225/liniya-1590850174.html

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москва

скопинский район

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рязань

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дтп с рейсовым автобусом в рязанской области, волгоград, москва, скопинский район, рязанская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рязань, дтп, происшествия