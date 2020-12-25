В Рязанской области в ДТП с автобусом погибли четыре человека
05:41 25.12.2020 (обновлено: 07:43 25.12.2020)
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС России по Рязанской областиНа месте аварии в Скопинском районе Рязанской области, где в результате ДТП перевернулся автобус с людьми
© МЧС РФ Сайт ГУ МЧС России по Рязанской области
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Четыре человека погибли в результате ДТП с автобусом в Рязанской области, сообщил РИА Новости представитель УМВД по региону.
Автобус "Москва - Волгоград" опрокинулся на 247 километре трассы Р-22 Скопинского района Рязанской области около 3.00 в пятницу. В автобусе находились 26 человек, в том числе два водителя. Ранее пресс-служба МЧС сообщала о трех погибших - двух мужчинах, в том числе водителе, и женщине. Пострадали 11 человек, из них трое, в том числе ребенок, в тяжелом состоянии.
"Количество погибших выросло до четырех человек. Под автобусом тело еще одного обнаружено", - сказал собеседник агентства.
Как рассказал РИА Новости заведующий отделением территориального Центра медицины катастроф Сергей Кузьминов, в аварии пострадали пять детей, из них двое находятся в реанимации.
"Всего госпитализированы 11 человек, из них пять детей. Из детей двое в реанимации, мальчик 10 лет и 17-летняя девушка. Трое детей в травматологии", - сказал собеседник агентства.
По его словам, всего в реанимации находятся трое из пострадавших. Что касается остальных госпитализированных, то угрозы их жизни нет.
По данным УМВД региона, ДТП произошло в результате того, что водитель, 32-летний житель Волгоградской области, не справился с управлением. В результате автобус выехал в кювет и опрокинулся.
По факту ДТП проводится проверка, на месте работают сотрудники ГИБДД и следователи.