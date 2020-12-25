https://ria.ru/20201225/dekolte-1590980892.html

Глава Якутии раскритиковал депутата за слова про декольте министра

Глава Якутии раскритиковал депутата за слова про декольте министра

Глава Якутии Айсен Николаев назвал инцидент с критикой якутским депутатом внешнего вида министра предпринимательства республики крайне неприятным и некрасивым и РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T18:20

2020-12-25T18:20

2020-12-25T19:05

россия

республика саха (якутия)

айсен николаев

кпрф

политика

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ЯКУТСК, 25 дек — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев назвал инцидент с критикой якутским депутатом внешнего вида министра предпринимательства республики крайне неприятным и некрасивым и выразил надежду, что парламент региона и партия КПРФ дадут свою оценку его поступку и примут меры.Ранее пользователи соцсетей опубликовали видео с онлайн-совещания якутского парламента, на котором министр предпринимательства, торговли и туризма республики Ирина Высоких выступила с проектом закона об отмене запрета на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков. В ходе заседания Петр Аммосов признался, что не слушал министра, а смотрел на открытую часть ее тела. Он сделал замечание "тем людям, которые следят за этикой государственного служащего".Глава Якутии отметил, что в своем послании Государственному собранию (Ил Тумэн) говорил, что парламент республики должен стать лидером среди региональных законодательных собраний, причем лидером "не по числу и количеству скандалов, а по числу и качеству реализованных в интересах жителей Якутии законодательных инициатив"."Я надеюсь, что и парламент республики, и партия КПРФ, которую представляет народный депутат, дадут свою оценку и примут меры к действующему народному депутату", — заключил он.

https://ria.ru/20201225/dekolte-1590848697.html

россия

республика саха (якутия)

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россия, республика саха (якутия), айсен николаев, кпрф, политика