https://ria.ru/20201225/dekolte-1590980892.html
Глава Якутии раскритиковал депутата за слова про декольте министра
Глава Якутии раскритиковал депутата за слова про декольте министра
Глава Якутии Айсен Николаев назвал инцидент с критикой якутским депутатом внешнего вида министра предпринимательства республики крайне неприятным и некрасивым и РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T18:20
2020-12-25T18:20
2020-12-25T19:05
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республика саха (якутия)
айсен николаев
кпрф
политика
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ЯКУТСК, 25 дек — РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев назвал инцидент с критикой якутским депутатом внешнего вида министра предпринимательства республики крайне неприятным и некрасивым и выразил надежду, что парламент региона и партия КПРФ дадут свою оценку его поступку и примут меры.Ранее пользователи соцсетей опубликовали видео с онлайн-совещания якутского парламента, на котором министр предпринимательства, торговли и туризма республики Ирина Высоких выступила с проектом закона об отмене запрета на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков. В ходе заседания Петр Аммосов признался, что не слушал министра, а смотрел на открытую часть ее тела. Он сделал замечание "тем людям, которые следят за этикой государственного служащего".Глава Якутии отметил, что в своем послании Государственному собранию (Ил Тумэн) говорил, что парламент республики должен стать лидером среди региональных законодательных собраний, причем лидером "не по числу и количеству скандалов, а по числу и качеству реализованных в интересах жителей Якутии законодательных инициатив"."Я надеюсь, что и парламент республики, и партия КПРФ, которую представляет народный депутат, дадут свою оценку и примут меры к действующему народному депутату", — заключил он.
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россия, республика саха (якутия), айсен николаев, кпрф, политика
ЯКУТСК, 25 дек — РИА Новости.
Глава Якутии Айсен Николаев
назвал инцидент с критикой якутским депутатом внешнего вида министра предпринимательства республики крайне неприятным и некрасивым и выразил надежду, что парламент региона и партия КПРФ дадут свою оценку его поступку и примут меры.
Ранее пользователи соцсетей опубликовали видео с онлайн-совещания якутского парламента, на котором министр предпринимательства, торговли и туризма республики Ирина Высоких выступила с проектом закона об отмене запрета на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков. В ходе заседания Петр Аммосов признался, что не слушал министра, а смотрел на открытую часть ее тела. Он сделал замечание "тем людям, которые следят за этикой государственного служащего".
"Я знаю об инциденте, который произошел на крайнем заседании парламента республики. Конечно, это крайне неприятно, некрасиво. Во-первых, конечно же, недопустимо такое отношение со стороны мужчины к женщине в любом случае, тем более со стороны народного депутата", — сказал Николаев, видео опубликовано в его аккаунте в Instagram.
Глава Якутии отметил, что в своем послании Государственному собранию (Ил Тумэн) говорил, что парламент республики должен стать лидером среди региональных законодательных собраний, причем лидером "не по числу и количеству скандалов, а по числу и качеству реализованных в интересах жителей Якутии законодательных инициатив".
"Но, к сожалению, такие поступки и слова со стороны народных депутатов опять привлекают внимание к Ил Тумэну — опять же не по тем вопросам, которыми они должны заниматься, а совсем по другим. Крайне неприятно", — добавил Николаев.
"Я надеюсь, что и парламент республики, и партия КПРФ
, которую представляет народный депутат, дадут свою оценку и примут меры к действующему народному депутату", — заключил он.