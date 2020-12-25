https://ria.ru/20201225/dannye-1590915059.html

Совфед одобрил закон о запрете разглашать личные данные силовиков

Совфед одобрил закон о запрете разглашать личные данные силовиков

Совет Федерации одобрил в пятницу закон о запрете разглашать сведения об оперативно-розыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных,... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T14:02

2020-12-25T14:02

2020-12-25T14:02

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон о запрете разглашать сведения об оперативно-розыскной деятельности и частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов и военнослужащих.Изменения внесены в федеральный закон "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов" для уточнения оснований и порядка конфиденциальности сведений о защищаемом лице.Как отмечается в пояснительной записке, по действующему законодательству данная мера может применяться только к тем должностным лицам, чьей жизни и здоровью угрожает непосредственная опасность из-за их служебной деятельности. Вместе с тем, подчёркивают авторы законопроекта, в настоящее время расширяется практика несанкционированного опубликования в интернете сведений о фактах, событиях и об обстоятельствах частной жизни сотрудников правоохранительных, контролирующих органов, военнослужащих, что негативно влияет на осуществление ими своих полномочий, препятствует отправлению правосудия, борьбе с преступлениями и другими правонарушениями.В связи с этим закон дает возможность введения запрета по решению органа, обеспечивающего безопасность, на выдачу третьим лицам находящихся у оператора сведений о защищаемых лицах независимо от наличия непосредственной угрозы их безопасности, за исключением случаев согласия защищаемого лица на выдачу указанных сведений, выявления их в ходе предварительного расследования по уголовному делу или в рамках исполнения требований антикоррупционного законодательства.Также закон вносит уточнения в федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" и вводит запрет на разглашение сведений о такой деятельности. Отмечается, что эти сведения могут предать гласности лишь с разрешения должностного лица органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и только в том объеме, в каком им будет признано это допустимым, если того требуют служебные интересы.Запрет на предание гласности сведений об оперативно-розыскной деятельности не коснется информации, разглашенной на открытом судебном заседании, либо в ходе досудебного производства после разрешения следователя, а также информацию, разглашенную органами, прокурором или судом в СМИ или интернете.Закон поступает на подпись президенту.

https://ria.ru/20201225/dannye-1590900890.html

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россия, совет федерации рф, общество