https://ria.ru/20201225/dannye-1590900890.html

Совфед одобрил закон о защите персональных данных россиян

Совфед одобрил закон о защите персональных данных россиян

Совет Федерации одобрил в пятницу закон о праве россиян требовать от любого оператора персональных данных удалять сведения из общего доступа без дополнительных... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T13:04

2020-12-25T13:04

2020-12-25T13:04

совет федерации рф

технологии

общество

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон о праве россиян требовать от любого оператора персональных данных удалять сведения из общего доступа без дополнительных условий.Документ предусматривает право субъекта персональных данных обратиться к любому оператору персональных данных с требованием удалить его персональные данные из общего доступа без дополнительных условий доказывания факта их неправомерной обработки.Законом также определено содержание требования от граждан в части, касающейся идентификации, аналогично требованиям, предусмотренным при направлении гражданином требований к оператору поисковой системы об удалении информации.Это позволит верифицировать субъекта персональных данных без проведения дополнительных процедур идентификации, а также исключает возможные случаи сбора оператором избыточных персональных данных.При этом закон оставляет без изменений обязательное условие получения согласия субъекта на обработку персональных данных, сделанных им общедоступными, с сохранением исключений в виде обработки персональных данных в государственных, общественных и иных публичных интересах.

https://ria.ru/20201210/putin-1588591835.html

https://ria.ru/20201215/mishustin-1589292596.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет федерации рф, технологии, общество