Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201225/dannye-1590900890.html
Совфед одобрил закон о защите персональных данных россиян
Совфед одобрил закон о защите персональных данных россиян
Совет Федерации одобрил в пятницу закон о праве россиян требовать от любого оператора персональных данных удалять сведения из общего доступа без дополнительных... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T13:04
2020-12-25T13:04
совет федерации рф
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585165861_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_cd509f14ece912b376ce8d9f6a043f79.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон о праве россиян требовать от любого оператора персональных данных удалять сведения из общего доступа без дополнительных условий.Документ предусматривает право субъекта персональных данных обратиться к любому оператору персональных данных с требованием удалить его персональные данные из общего доступа без дополнительных условий доказывания факта их неправомерной обработки.Законом также определено содержание требования от граждан в части, касающейся идентификации, аналогично требованиям, предусмотренным при направлении гражданином требований к оператору поисковой системы об удалении информации.Это позволит верифицировать субъекта персональных данных без проведения дополнительных процедур идентификации, а также исключает возможные случаи сбора оператором избыточных персональных данных.При этом закон оставляет без изменений обязательное условие получения согласия субъекта на обработку персональных данных, сделанных им общедоступными, с сохранением исключений в виде обработки персональных данных в государственных, общественных и иных публичных интересах.
https://ria.ru/20201210/putin-1588591835.html
https://ria.ru/20201215/mishustin-1589292596.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585165861_229:0:2960:2048_1920x0_80_0_0_165cd6ea2846cb97662efcd5924237ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет федерации рф, технологии, общество

Совфед одобрил закон о защите персональных данных россиян

13:04 25.12.2020
 
© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации РФ
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон о праве россиян требовать от любого оператора персональных данных удалять сведения из общего доступа без дополнительных условий.
Документ предусматривает право субъекта персональных данных обратиться к любому оператору персональных данных с требованием удалить его персональные данные из общего доступа без дополнительных условий доказывания факта их неправомерной обработки.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
10 декабря, 13:56
Путин призвал заняться вопросами защиты персональных данных россиян
Законом также определено содержание требования от граждан в части, касающейся идентификации, аналогично требованиям, предусмотренным при направлении гражданином требований к оператору поисковой системы об удалении информации.
Это позволит верифицировать субъекта персональных данных без проведения дополнительных процедур идентификации, а также исключает возможные случаи сбора оператором избыточных персональных данных.
При этом закон оставляет без изменений обязательное условие получения согласия субъекта на обработку персональных данных, сделанных им общедоступными, с сохранением исключений в виде обработки персональных данных в государственных, общественных и иных публичных интересах.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и президент ПАО Ростелеком Михаил Осиевский - РИА Новости, 1920, 15.12.2020
15 декабря, 12:02
Мишустин призвал внимательно относиться к защите персональных данных
 
Совет Федерации РФТехнологииОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:45Россию ждет бум ювелирных продаж в 2021 году
07:44Цена биткоина обновила исторический максимум
07:35Эксперт рассказала, как подобрать идеальное украшение в подарок
06:57В ДТП с автобусом в Новосибирской области погиб один человек
06:28В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:24В состав ТОФ вошел новый минно-тральный корабль "Яков Баляев"
06:11Россияне назвали свои главные цели на 2021 год
05:51Российское посольство заявило, что США инициировали "визовую войну"
05:14Мэр Нэшвилла заявил об умышленном взрыве в центре города
05:02В ЦАР при нападении погибли трое миротворцев ООН
04:46Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку
03:49В Роспотребнадзоре оценили риск заражения COVID-19 на уличном мероприятии
03:47СМИ: при пожаре на российском судне на Канарах погибли три человека
03:37Власти Приморья оценили сроки ликвидации последствий ледяного циклона
03:31Гинцбург уточнил рекомендации для беременных, привившихся от COVID-19
03:16Бывший президент Польши пожаловался на отсутствие денег
03:16Новейший "Глонасс-К" сменит вышедший из строя аппарат, рассказал источник
03:13Эксперт назвал надежный способ выбрать шампанское
03:12Глава Приморья оценил ущерб от циклона более чем в один миллиард рублей
03:02Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракет
Лента новостейМолния