https://ria.ru/20201225/dannye-1590900890.html
Совфед одобрил закон о защите персональных данных россиян
Совфед одобрил закон о защите персональных данных россиян
Совет Федерации одобрил в пятницу закон о праве россиян требовать от любого оператора персональных данных удалять сведения из общего доступа без дополнительных... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T13:04
2020-12-25T13:04
2020-12-25T13:04
совет федерации рф
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общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу закон о праве россиян требовать от любого оператора персональных данных удалять сведения из общего доступа без дополнительных условий.Документ предусматривает право субъекта персональных данных обратиться к любому оператору персональных данных с требованием удалить его персональные данные из общего доступа без дополнительных условий доказывания факта их неправомерной обработки.Законом также определено содержание требования от граждан в части, касающейся идентификации, аналогично требованиям, предусмотренным при направлении гражданином требований к оператору поисковой системы об удалении информации.Это позволит верифицировать субъекта персональных данных без проведения дополнительных процедур идентификации, а также исключает возможные случаи сбора оператором избыточных персональных данных.При этом закон оставляет без изменений обязательное условие получения согласия субъекта на обработку персональных данных, сделанных им общедоступными, с сохранением исключений в виде обработки персональных данных в государственных, общественных и иных публичных интересах.
https://ria.ru/20201210/putin-1588591835.html
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совет федерации рф, технологии, общество
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Совет Федерации
одобрил в пятницу закон о праве россиян требовать от любого оператора персональных данных удалять сведения из общего доступа без дополнительных условий.
Документ предусматривает право субъекта персональных данных обратиться к любому оператору персональных данных с требованием удалить его персональные данные из общего доступа без дополнительных условий доказывания факта их неправомерной обработки.
Законом также определено содержание требования от граждан в части, касающейся идентификации, аналогично требованиям, предусмотренным при направлении гражданином требований к оператору поисковой системы об удалении информации.
Это позволит верифицировать субъекта персональных данных без проведения дополнительных процедур идентификации, а также исключает возможные случаи сбора оператором избыточных персональных данных.
При этом закон оставляет без изменений обязательное условие получения согласия субъекта на обработку персональных данных, сделанных им общедоступными, с сохранением исключений в виде обработки персональных данных в государственных, общественных и иных публичных интересах.