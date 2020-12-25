https://ria.ru/20201225/biometriya-1590917570.html

Совфед одобрил закон о биометрии для получения финансовых и госуслуг

Совфед одобрил закон о биометрии для получения финансовых и госуслуг

Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон об использовании Единой биометрической системы (ЕБС) для удаленной идентификации при получении различных... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T14:11

2020-12-25T14:11

2020-12-25T14:11

россия

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон об использовании Единой биометрической системы (ЕБС) для удаленной идентификации при получении различных финансовых и госуслуг.Сейчас с помощью ЕБС можно только открывать счета и получать кредиты, собирать биометрические данные в ней могут лишь банки с базовой лицензией, пояснял ранее директор департамента финансовых технологий ЦБ РФ Иван Зимин. Закон предоставляет таким банкам право, а не обязанность, как сейчас, собирать биометрические данные в ЕБС, а ЦБ - право устанавливать условия сбора биометрии в ЕБС в зависимости от видов банковских подразделений (операционные кассы, отделения и т.д.). При этом ЕБС наделяется статусом госинформсистемы (ГИС).Закон также допускает сбор биометрии через многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг и возможность оказания госорганами таких услуг только с использованием ЕБС. А в случае, когда использование системы для реализации госфункций невозможно (используется иной вид биометрических данных), могут быть использование другие госинформсистемы.Помимо этого, допускается использование ЕБС и в рамках гражданско-правовых отношений для аутентификации физлиц, а не только в рамках отношений, установленных законодательством. В то же время вводится запрет на размещение и обработку в ЕБС сведений, отнесенных к гостайне. Закон также позволяет осуществлять идентификацию с использованием коммерческих биометрических систем (КБС) в случаях, установленных правительством по согласованию с Банком России.Аутентификация (идентификация) с использованием КБС будут возможны после аккредитации этих систем. Причем требования для аккредитации устанавливаются для систем, которые делают идентификацию, и для систем, которые делают аутентификацию, пояснял Зимин. Кроме того, Банк России, ФСБ и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю наделяются контрольно-надзорными полномочиями за обеспечением безопасности биометрических данных, а Роскомнадзор – за обработкой персональных данных в ЕБС, а также в ГИС и КБС.Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года за исключением положений, для которых установлены иные сроки. Так, через год после опубликования закона ЕБС получит статус государственной.

https://ria.ru/20201223/dannye-1590590638.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), центральный банк рф (цб рф), технологии