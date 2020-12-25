Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201225/biometriya-1590917570.html
Совфед одобрил закон о биометрии для получения финансовых и госуслуг
Совфед одобрил закон о биометрии для получения финансовых и госуслуг
Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон об использовании Единой биометрической системы (ЕБС) для удаленной идентификации при получении различных... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:11
2020-12-25T14:11
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
центральный банк рф (цб рф)
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/148752/21/1487522165_0:194:2955:1856_1920x0_80_0_0_a7b096351d0055027051982516fa0782.jpg
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон об использовании Единой биометрической системы (ЕБС) для удаленной идентификации при получении различных финансовых и госуслуг.Сейчас с помощью ЕБС можно только открывать счета и получать кредиты, собирать биометрические данные в ней могут лишь банки с базовой лицензией, пояснял ранее директор департамента финансовых технологий ЦБ РФ Иван Зимин. Закон предоставляет таким банкам право, а не обязанность, как сейчас, собирать биометрические данные в ЕБС, а ЦБ - право устанавливать условия сбора биометрии в ЕБС в зависимости от видов банковских подразделений (операционные кассы, отделения и т.д.). При этом ЕБС наделяется статусом госинформсистемы (ГИС).Закон также допускает сбор биометрии через многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг и возможность оказания госорганами таких услуг только с использованием ЕБС. А в случае, когда использование системы для реализации госфункций невозможно (используется иной вид биометрических данных), могут быть использование другие госинформсистемы.Помимо этого, допускается использование ЕБС и в рамках гражданско-правовых отношений для аутентификации физлиц, а не только в рамках отношений, установленных законодательством. В то же время вводится запрет на размещение и обработку в ЕБС сведений, отнесенных к гостайне. Закон также позволяет осуществлять идентификацию с использованием коммерческих биометрических систем (КБС) в случаях, установленных правительством по согласованию с Банком России.Аутентификация (идентификация) с использованием КБС будут возможны после аккредитации этих систем. Причем требования для аккредитации устанавливаются для систем, которые делают идентификацию, и для систем, которые делают аутентификацию, пояснял Зимин. Кроме того, Банк России, ФСБ и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю наделяются контрольно-надзорными полномочиями за обеспечением безопасности биометрических данных, а Роскомнадзор – за обработкой персональных данных в ЕБС, а также в ГИС и КБС.Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года за исключением положений, для которых установлены иные сроки. Так, через год после опубликования закона ЕБС получит статус государственной.
https://ria.ru/20201223/dannye-1590590638.html
https://ria.ru/20201225/dannye-1590900890.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/148752/21/1487522165_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_57fe07be758fdc8c605f5b095d583cbc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), центральный банк рф (цб рф), технологии

Совфед одобрил закон о биометрии для получения финансовых и госуслуг

14:11 25.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПроцедура снятия биометрических данных
Процедура снятия биометрических данных - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон об использовании Единой биометрической системы (ЕБС) для удаленной идентификации при получении различных финансовых и госуслуг.
Сейчас с помощью ЕБС можно только открывать счета и получать кредиты, собирать биометрические данные в ней могут лишь банки с базовой лицензией, пояснял ранее директор департамента финансовых технологий ЦБ РФ Иван Зимин. Закон предоставляет таким банкам право, а не обязанность, как сейчас, собирать биометрические данные в ЕБС, а ЦБ - право устанавливать условия сбора биометрии в ЕБС в зависимости от видов банковских подразделений (операционные кассы, отделения и т.д.). При этом ЕБС наделяется статусом госинформсистемы (ГИС).
Заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря, 16:03
МВД назвало сообщения, что данные из баз полиции попадут в США, абсурдом
Закон также допускает сбор биометрии через многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг и возможность оказания госорганами таких услуг только с использованием ЕБС. А в случае, когда использование системы для реализации госфункций невозможно (используется иной вид биометрических данных), могут быть использование другие госинформсистемы.
Помимо этого, допускается использование ЕБС и в рамках гражданско-правовых отношений для аутентификации физлиц, а не только в рамках отношений, установленных законодательством. В то же время вводится запрет на размещение и обработку в ЕБС сведений, отнесенных к гостайне. Закон также позволяет осуществлять идентификацию с использованием коммерческих биометрических систем (КБС) в случаях, установленных правительством по согласованию с Банком России.
Заседание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
Вчера, 13:04
Совфед одобрил закон о защите персональных данных россиян
Аутентификация (идентификация) с использованием КБС будут возможны после аккредитации этих систем. Причем требования для аккредитации устанавливаются для систем, которые делают идентификацию, и для систем, которые делают аутентификацию, пояснял Зимин. Кроме того, Банк России, ФСБ и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю наделяются контрольно-надзорными полномочиями за обеспечением безопасности биометрических данных, а Роскомнадзор – за обработкой персональных данных в ЕБС, а также в ГИС и КБС.
Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года за исключением положений, для которых установлены иные сроки. Так, через год после опубликования закона ЕБС получит статус государственной.
 
РоссияФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Совет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Технологии
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:45Россию ждет бум ювелирных продаж в 2021 году
07:44Цена биткоина обновила исторический максимум
07:35Эксперт рассказала, как подобрать идеальное украшение в подарок
06:57В ДТП с автобусом в Новосибирской области погиб один человек
06:28В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
06:24В состав ТОФ вошел новый минно-тральный корабль "Яков Баляев"
06:11Россияне назвали свои главные цели на 2021 год
05:51Российское посольство заявило, что США инициировали "визовую войну"
05:14Мэр Нэшвилла заявил об умышленном взрыве в центре города
05:02В ЦАР при нападении погибли трое миротворцев ООН
04:46Мясников назвал самую вредную для здоровья привычку
03:49В Роспотребнадзоре оценили риск заражения COVID-19 на уличном мероприятии
03:47СМИ: при пожаре на российском судне на Канарах погибли три человека
03:37Власти Приморья оценили сроки ликвидации последствий ледяного циклона
03:31Гинцбург уточнил рекомендации для беременных, привившихся от COVID-19
03:16Бывший президент Польши пожаловался на отсутствие денег
03:16Новейший "Глонасс-К" сменит вышедший из строя аппарат, рассказал источник
03:13Эксперт назвал надежный способ выбрать шампанское
03:12Глава Приморья оценил ущерб от циклона более чем в один миллиард рублей
03:02Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в ответ на запуск ракет
Лента новостейМолния