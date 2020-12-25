Совфед одобрил закон о биометрии для получения финансовых и госуслуг
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Сенаторы на заседании в пятницу одобрили закон об использовании Единой биометрической системы (ЕБС) для удаленной идентификации при получении различных финансовых и госуслуг.
Сейчас с помощью ЕБС можно только открывать счета и получать кредиты, собирать биометрические данные в ней могут лишь банки с базовой лицензией, пояснял ранее директор департамента финансовых технологий ЦБ РФ Иван Зимин. Закон предоставляет таким банкам право, а не обязанность, как сейчас, собирать биометрические данные в ЕБС, а ЦБ - право устанавливать условия сбора биометрии в ЕБС в зависимости от видов банковских подразделений (операционные кассы, отделения и т.д.). При этом ЕБС наделяется статусом госинформсистемы (ГИС).
Закон также допускает сбор биометрии через многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг и возможность оказания госорганами таких услуг только с использованием ЕБС. А в случае, когда использование системы для реализации госфункций невозможно (используется иной вид биометрических данных), могут быть использование другие госинформсистемы.
Помимо этого, допускается использование ЕБС и в рамках гражданско-правовых отношений для аутентификации физлиц, а не только в рамках отношений, установленных законодательством. В то же время вводится запрет на размещение и обработку в ЕБС сведений, отнесенных к гостайне. Закон также позволяет осуществлять идентификацию с использованием коммерческих биометрических систем (КБС) в случаях, установленных правительством по согласованию с Банком России.
Аутентификация (идентификация) с использованием КБС будут возможны после аккредитации этих систем. Причем требования для аккредитации устанавливаются для систем, которые делают идентификацию, и для систем, которые делают аутентификацию, пояснял Зимин. Кроме того, Банк России, ФСБ и Федеральная служба по техническому и экспортному контролю наделяются контрольно-надзорными полномочиями за обеспечением безопасности биометрических данных, а Роскомнадзор – за обработкой персональных данных в ЕБС, а также в ГИС и КБС.
Закон должен вступить в силу с 1 января 2021 года за исключением положений, для которых установлены иные сроки. Так, через год после опубликования закона ЕБС получит статус государственной.