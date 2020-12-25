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Шоубиз
https://ria.ru/20201225/bilan-1590895059.html
Билан объяснил, почему боялся Пугачеву
Билан объяснил, почему боялся Пугачеву
Дима Билан в недавнем выпуске YouTube-шоу "ДаДа — НетНет" признался, что ему сложно взаимодействовать с артистами, которых он знает с детства. В их числе он... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T16:08
2020-12-25T16:08
знаменитости
звезды
шоубиз
алла пугачева
дима билан (виктор белан)
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Дима Билан в недавнем выпуске YouTube-шоу "ДаДа — НетНет" признался, что ему сложно взаимодействовать с артистами, которых он знает с детства. В их числе он назвал Аллу Пугачеву.По словам Билана, когда он встречает таких звезд, в нем автоматически срабатывает "синдром студента": ему становится неловко. С Пугачевой, например, признался певец, он общается "немножечко припустив глаза". Позже, признался артист, им с Аллой Борисовной удалось найти общий язык. На шоу "ДаДа — НетНет" Билан также прокомментировал слухи о романе с участницей программы "Пацанки" Анастасией Петровой: с ней артист в последнее время разместил в Instagram несколько совместных роликов.Он отметил, что "дружески прикипел" к Насте, но "подогревать" слухи о романе отказался."Мне очень нравится, как она воспринимает жизнь, и как она, пройдя через такое количество испытаний, меняется и становится очень интересной девушкой. Хотя она, наверное, всегда была такой", — сказал Билан.
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знаменитости, звезды, алла пугачева, дима билан (виктор белан)

Билан объяснил, почему боялся Пугачеву

16:08 25.12.2020
 
© Фото : Youtube-канал YesNoYesДима Билан в youtube-шоу "ДаДа — НетНет"
Дима Билан в youtube-шоу ДаДа — НетНет - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Фото : Youtube-канал YesNoYes
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Дима Билан в недавнем выпуске YouTube-шоу "ДаДа — НетНет" признался, что ему сложно взаимодействовать с артистами, которых он знает с детства. В их числе он назвал Аллу Пугачеву.
По словам Билана, когда он встречает таких звезд, в нем автоматически срабатывает "синдром студента": ему становится неловко. С Пугачевой, например, признался певец, он общается "немножечко припустив глаза".

"Я даже как-то ей сказал: "Алла Борисовна, я не знаю, как с вами общаться. Вы просто для меня человек, как из космоса", — рассказал Билан.

Позже, признался артист, им с Аллой Борисовной удалось найти общий язык.
На шоу "ДаДа — НетНет" Билан также прокомментировал слухи о романе с участницей программы "Пацанки" Анастасией Петровой: с ней артист в последнее время разместил в Instagram несколько совместных роликов.
Он отметил, что "дружески прикипел" к Насте, но "подогревать" слухи о романе отказался.
"Мне очень нравится, как она воспринимает жизнь, и как она, пройдя через такое количество испытаний, меняется и становится очень интересной девушкой. Хотя она, наверное, всегда была такой", — сказал Билан.
Дима Билан - Химия (Lyric video) - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
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