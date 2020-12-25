https://ria.ru/20201225/bilan-1590895059.html

Билан объяснил, почему боялся Пугачеву

Билан объяснил, почему боялся Пугачеву

Дима Билан в недавнем выпуске YouTube-шоу "ДаДа — НетНет" признался, что ему сложно взаимодействовать с артистами, которых он знает с детства. В их числе он... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T16:08

2020-12-25T16:08

2020-12-25T16:08

знаменитости

звезды

шоубиз

алла пугачева

дима билан (виктор белан)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/19/1590900412_23:0:892:489_1920x0_80_0_0_c66da5c3395bd637a3edd0001b2baa30.png

МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Дима Билан в недавнем выпуске YouTube-шоу "ДаДа — НетНет" признался, что ему сложно взаимодействовать с артистами, которых он знает с детства. В их числе он назвал Аллу Пугачеву.По словам Билана, когда он встречает таких звезд, в нем автоматически срабатывает "синдром студента": ему становится неловко. С Пугачевой, например, признался певец, он общается "немножечко припустив глаза". Позже, признался артист, им с Аллой Борисовной удалось найти общий язык. На шоу "ДаДа — НетНет" Билан также прокомментировал слухи о романе с участницей программы "Пацанки" Анастасией Петровой: с ней артист в последнее время разместил в Instagram несколько совместных роликов.Он отметил, что "дружески прикипел" к Насте, но "подогревать" слухи о романе отказался."Мне очень нравится, как она воспринимает жизнь, и как она, пройдя через такое количество испытаний, меняется и становится очень интересной девушкой. Хотя она, наверное, всегда была такой", — сказал Билан.

https://ria.ru/20201224/bilan-1590741433.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, алла пугачева, дима билан (виктор белан)