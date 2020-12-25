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Решетников заявил о стабилизации ситуации с безработицей в России
Решетников заявил о стабилизации ситуации с безработицей в России
Ситуация с безработицей в России стабилизируется, но остается напряженной, восстановление занятости будет одним из основных приоритетов экономической политики в РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T11:45
2020-12-25T14:16
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
максим решетников
совет федерации рф
экономика
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Ситуация с безработицей в России стабилизируется, но остается напряженной, восстановление занятости будет одним из основных приоритетов экономической политики в следующем году, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая в пятницу в Совете Федерации."Ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется. В ноябре уровень безработицы составил 6,1% при максимуме 6,4% в августе. Ожидаемо снижается и регистрируемая безработица", - сказал Решетников.Минэкономразвития на прошлой неделе в обзоре "Картина экономики" сообщило, что численность официально зарегистрированных безработных в России на 16 декабря составила 2,92 миллиона человек против 3,17 миллиона на конец ноября.Количество официальных безработных, зарегистрированных на бирже труда, начало расти в России весной текущего года на фоне ограничений в экономике в связи с эпидемией коронавируса. В конце апреля официальная безработица выросла по сравнению с итогами марта почти в два раза - до 1,311 миллиона человек. Рост продолжился в последующие месяцы, достигнув максимального значения в конце сентября, когда на бирже труда зарегистрировались 3,687 миллиона человек.Снижение числа зарегистрированных безработных началось в октябре - на конец месяца их численность составила 3,47 миллиона человек (на 217 тысяч меньше, чем в конце сентября). В ноябре эта тенденция продолжилась.Президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством задачу к концу 2021 года восстановить занятость до уровня 2019 года. По прогнозу Минэкономразвития, в среднем за 2020 год уровень безработицы составит 5,7%, в 2021 году - 5,2%. При этом министерство ожидает, что к концу следующего года безработица опустится ниже 5%.
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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, максим решетников, совет федерации рф, экономика

Решетников заявил о стабилизации ситуации с безработицей в России

11:45 25.12.2020 (обновлено: 14:16 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСайт общероссийского центра занятости
Сайт общероссийского центра занятости - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Ситуация с безработицей в России стабилизируется, но остается напряженной, восстановление занятости будет одним из основных приоритетов экономической политики в следующем году, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая в пятницу в Совете Федерации.
"Ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется. В ноябре уровень безработицы составил 6,1% при максимуме 6,4% в августе. Ожидаемо снижается и регистрируемая безработица", - сказал Решетников.

"Тем не менее, ситуация на рынке труда остается, конечно, напряженной. И восстановление занятости будет одним из основных приоритетов экономической политики в 2021 году", - добавил он.

Минэкономразвития на прошлой неделе в обзоре "Картина экономики" сообщило, что численность официально зарегистрированных безработных в России на 16 декабря составила 2,92 миллиона человек против 3,17 миллиона на конец ноября.
Количество официальных безработных, зарегистрированных на бирже труда, начало расти в России весной текущего года на фоне ограничений в экономике в связи с эпидемией коронавируса. В конце апреля официальная безработица выросла по сравнению с итогами марта почти в два раза - до 1,311 миллиона человек. Рост продолжился в последующие месяцы, достигнув максимального значения в конце сентября, когда на бирже труда зарегистрировались 3,687 миллиона человек.
Снижение числа зарегистрированных безработных началось в октябре - на конец месяца их численность составила 3,47 миллиона человек (на 217 тысяч меньше, чем в конце сентября). В ноябре эта тенденция продолжилась.
Президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством задачу к концу 2021 года восстановить занятость до уровня 2019 года. По прогнозу Минэкономразвития, в среднем за 2020 год уровень безработицы составит 5,7%, в 2021 году - 5,2%. При этом министерство ожидает, что к концу следующего года безработица опустится ниже 5%.
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Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)РоссияМаксим РешетниковСовет Федерации РФЭкономика
 
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