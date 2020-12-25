https://ria.ru/20201225/bezrabotitsa-1590882698.html

Решетников заявил о стабилизации ситуации с безработицей в России

Решетников заявил о стабилизации ситуации с безработицей в России

Ситуация с безработицей в России стабилизируется, но остается напряженной, восстановление занятости будет одним из основных приоритетов экономической политики в РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T11:45

2020-12-25T11:45

2020-12-25T14:16

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

россия

максим решетников

совет федерации рф

экономика

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Ситуация с безработицей в России стабилизируется, но остается напряженной, восстановление занятости будет одним из основных приоритетов экономической политики в следующем году, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников, выступая в пятницу в Совете Федерации."Ситуация на рынке труда постепенно стабилизируется. В ноябре уровень безработицы составил 6,1% при максимуме 6,4% в августе. Ожидаемо снижается и регистрируемая безработица", - сказал Решетников.Минэкономразвития на прошлой неделе в обзоре "Картина экономики" сообщило, что численность официально зарегистрированных безработных в России на 16 декабря составила 2,92 миллиона человек против 3,17 миллиона на конец ноября.Количество официальных безработных, зарегистрированных на бирже труда, начало расти в России весной текущего года на фоне ограничений в экономике в связи с эпидемией коронавируса. В конце апреля официальная безработица выросла по сравнению с итогами марта почти в два раза - до 1,311 миллиона человек. Рост продолжился в последующие месяцы, достигнув максимального значения в конце сентября, когда на бирже труда зарегистрировались 3,687 миллиона человек.Снижение числа зарегистрированных безработных началось в октябре - на конец месяца их численность составила 3,47 миллиона человек (на 217 тысяч меньше, чем в конце сентября). В ноябре эта тенденция продолжилась.Президент РФ Владимир Путин поставил перед правительством задачу к концу 2021 года восстановить занятость до уровня 2019 года. По прогнозу Минэкономразвития, в среднем за 2020 год уровень безработицы составит 5,7%, в 2021 году - 5,2%. При этом министерство ожидает, что к концу следующего года безработица опустится ниже 5%.

https://ria.ru/20201216/bezrabotitsa-1589487938.html

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министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, максим решетников, совет федерации рф, экономика