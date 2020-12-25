https://ria.ru/20201225/beremennaya-1590939868.html

Водитель выгнал из маршрутки "мешавшую пассажирам" беременную женщину

Водитель выгнал из маршрутки "мешавшую пассажирам" беременную женщину

Водитель маршрутного такси в Новосибирске заставил покинуть салон женщину, находящуюся на восьмом месяце беременности, сообщила "Комсомольская правда". РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T15:37

2020-12-25T15:37

2020-12-25T19:07

россия

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новосибирск

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происшествия

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Водитель маршрутного такси в Новосибирске заставил покинуть салон женщину, находящуюся на восьмом месяце беременности, сообщила "Комсомольская правда".По данным издания, причиной инцидента стало его недовольство тем, что она якобы мешала проходу других пассажиров."Мне водитель сказал, чтобы я прошла в салон. Там все было забито, и мне с животом точно не пройти. Я попыталась ему это объяснить, но он не слушал. Очень грубо мне сказал: "Выйди и не загораживай проход". Я растерялась, забрала оплату и вышла", — рассказала женщина.По ее словам, никто из пассажиров не вмешался в ситуацию. Сибирячка также посетовала на то, что простудилась из-за длительного ожидания следующей маршрутки.Журналисты телеканала "Россия 1" уже обратились к перевозчику и попросили прокомментировать инцидент. Как сообщается, в компании ответили, что не знают ничего о ситуации, и "бросили трубку".

https://ria.ru/20200213/1564654928.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200621/1573265998.html

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россия, женщины, беременность, новосибирск, дети, семья, происшествия