https://ria.ru/20201225/bayden-1590978338.html
Эксперт спрогнозировал политику Байдена на постсоветском пространстве
Эксперт спрогнозировал политику Байдена на постсоветском пространстве
Новая администрация США активизирует свои действия на постсоветском пространстве, особенно на западной периферии России, заявил генеральный директор Российского РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T18:01
2020-12-25T18:01
2020-12-25T18:01
выборы президента сша — 2020
россия
андрей кортунов
центральная азия
российский совет по международным делам
джо байден
китай
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589260510_0:0:3246:1826_1920x0_80_0_0_3d6f825e4e4f12a6aae54d6a57e92066.jpg
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Новая администрация США активизирует свои действия на постсоветском пространстве, особенно на западной периферии России, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов."Для (будущего президента США) Джо Байдена постсоветское пространство, особенно западная периферия РФ, представляет большее значение, чем для (действующего американского президента) Дональда Трампа", - сказал эксперт в ходе онлайн конференции, посвященной итогам года для постсоветского пространства.Но в целом, по мнению Кортунова, даже если это произойдет, ресурсов и политической воли для того, чтобы воспользоваться в полной мере возможностями для усиления западного влияния не наблюдается."Поэтому отношения между Россией и Западом на этой территории, скорее всего, будут, не баланса сил, а баланса слабостей", - заявил эксперт.По мнению Кортунова, сейчас происходит окончательное закрепление результатов развала Советского Союза, которое заняло столь длительное время."Можно говорить о том, что отсутствуют какие-то общие закономерности и общие российские подходы к этой территории в целом, то есть российская политика становится более кастомизированной, более индивидуализированной и более профессиональной", - указал аналитик.На его взгляд, Россия начинает относиться более терпимо к расширению иностранного присутствия на территории бывшего СССР в случае, если это не западное присутствие, а присутствие Китая, как это происходит в Центральной Азии, или Турции, как это происходит на Южном Кавказе.Эксперт также считает, что многие из российских партнеров и соперников на постсоветском пространстве, прежде всего из числа западных стран, начинают утрачивать интерес к этому пространству, и в некоторых случаях были бы готовы согласиться принять российское лидерство."На каком-то этапе может сложиться ситуация, когда некоторые из стран постсоветского пространства будут испытывать проблемы не с попытками великих держав вмешаться в их внутренние дела, а скорее со снижением интереса этих великих держав к территории бывшего Советского Союза", - заключил политолог.
https://ria.ru/20201224/raskhody-1590823122.html
https://ria.ru/20201209/bayden-1588517137.html
россия
центральная азия
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589260510_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_da8f98b367602f6d2c2eae29c373714c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей кортунов, центральная азия, российский совет по международным делам, джо байден, китай, сша, в мире
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости.
Новая администрация США
активизирует свои действия на постсоветском пространстве, особенно на западной периферии России, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов
.
"Для (будущего президента США) Джо Байдена
постсоветское пространство, особенно западная периферия РФ, представляет большее значение, чем для (действующего американского президента) Дональда Трампа
", - сказал эксперт в ходе онлайн конференции, посвященной итогам года для постсоветского пространства.
"Я думаю, что мы увидим более активные американские действия на этой территории, более существенные взаимодействия с правительствами этих стран, более энергичное использование инструментов мягкой дипломатии, информационной войны", - считает политолог.
Но в целом, по мнению Кортунова, даже если это произойдет, ресурсов и политической воли для того, чтобы воспользоваться в полной мере возможностями для усиления западного влияния не наблюдается.
"Поэтому отношения между Россией и Западом на этой территории, скорее всего, будут, не баланса сил, а баланса слабостей", - заявил эксперт.
По мнению Кортунова, сейчас происходит окончательное закрепление результатов развала Советского Союза, которое заняло столь длительное время.
"Можно говорить о том, что отсутствуют какие-то общие закономерности и общие российские подходы к этой территории в целом, то есть российская политика становится более кастомизированной, более индивидуализированной и более профессиональной", - указал аналитик.
На его взгляд, Россия начинает относиться более терпимо к расширению иностранного присутствия на территории бывшего СССР
в случае, если это не западное присутствие, а присутствие Китая
, как это происходит в Центральной Азии
, или Турции
, как это происходит на Южном Кавказе.
Эксперт также считает, что многие из российских партнеров и соперников на постсоветском пространстве, прежде всего из числа западных стран, начинают утрачивать интерес к этому пространству, и в некоторых случаях были бы готовы согласиться принять российское лидерство.
"На каком-то этапе может сложиться ситуация, когда некоторые из стран постсоветского пространства будут испытывать проблемы не с попытками великих держав вмешаться в их внутренние дела, а скорее со снижением интереса этих великих держав к территории бывшего Советского Союза", - заключил политолог.