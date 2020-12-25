https://ria.ru/20201225/bayden-1590978338.html

Эксперт спрогнозировал политику Байдена на постсоветском пространстве

Эксперт спрогнозировал политику Байдена на постсоветском пространстве

Новая администрация США активизирует свои действия на постсоветском пространстве, особенно на западной периферии России, заявил генеральный директор Российского РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T18:01

2020-12-25T18:01

2020-12-25T18:01

выборы президента сша — 2020

россия

андрей кортунов

центральная азия

российский совет по международным делам

джо байден

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Новая администрация США активизирует свои действия на постсоветском пространстве, особенно на западной периферии России, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов."Для (будущего президента США) Джо Байдена постсоветское пространство, особенно западная периферия РФ, представляет большее значение, чем для (действующего американского президента) Дональда Трампа", - сказал эксперт в ходе онлайн конференции, посвященной итогам года для постсоветского пространства.Но в целом, по мнению Кортунова, даже если это произойдет, ресурсов и политической воли для того, чтобы воспользоваться в полной мере возможностями для усиления западного влияния не наблюдается."Поэтому отношения между Россией и Западом на этой территории, скорее всего, будут, не баланса сил, а баланса слабостей", - заявил эксперт.По мнению Кортунова, сейчас происходит окончательное закрепление результатов развала Советского Союза, которое заняло столь длительное время."Можно говорить о том, что отсутствуют какие-то общие закономерности и общие российские подходы к этой территории в целом, то есть российская политика становится более кастомизированной, более индивидуализированной и более профессиональной", - указал аналитик.На его взгляд, Россия начинает относиться более терпимо к расширению иностранного присутствия на территории бывшего СССР в случае, если это не западное присутствие, а присутствие Китая, как это происходит в Центральной Азии, или Турции, как это происходит на Южном Кавказе.Эксперт также считает, что многие из российских партнеров и соперников на постсоветском пространстве, прежде всего из числа западных стран, начинают утрачивать интерес к этому пространству, и в некоторых случаях были бы готовы согласиться принять российское лидерство."На каком-то этапе может сложиться ситуация, когда некоторые из стран постсоветского пространства будут испытывать проблемы не с попытками великих держав вмешаться в их внутренние дела, а скорее со снижением интереса этих великих держав к территории бывшего Советского Союза", - заключил политолог.

https://ria.ru/20201224/raskhody-1590823122.html

https://ria.ru/20201209/bayden-1588517137.html

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центральная азия

китай

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россия, андрей кортунов, центральная азия, российский совет по международным делам, джо байден, китай, сша, в мире