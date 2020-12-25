https://ria.ru/20201225/baskov-1590917720.html

Николай Басков рассказал, как перепутал корпоративы

Николай Басков рассказал, как перепутал корпоративы

Николай Басков в новогоднем спецвыпуске YouTube-шоу "Музыкалити" с Максимом Галкиным рассказал, как однажды перепутал корпоративы и выступил не в том месте. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T18:46

2020-12-25T18:46

2020-12-25T18:46

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максим галкин

николай басков

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Николай Басков в новогоднем спецвыпуске YouTube-шоу "Музыкалити" с Максимом Галкиным рассказал, как однажды перепутал корпоративы и выступил не в том месте. Это произошло перед Новым годом в одном из известных ресторанов Москвы еще до пандемии коронавируса. Певец тогда давал несколько концертов в день. Подъехав к ресторану, он в спешке подошел к ведущим мероприятия и сказал: "Все, я готов, выпускайте меня". Артист вышел на сцену, поздравил зрителей, исполнил свою программу, и тут вдруг ему позвонил директор с вопросом: "Ты где?"Оказалось, певец по ошибке выступил на первом этаже ресторана, а его ждали на втором.Артист также рассказал о трех самых дорогих подарках, которые ему дарили поклонники. Среди них оказалась машина премиум-класса, часы за миллион долларов, полностью инкрустированные бриллиантами , а также вилла в Анталье (Турция). "Но потом ее забрали, потому что мой благодетель разорился", — добавил Басков.В предновогоднем спецвыпуске "Музыкалити" Максим Галкин объединился с рэпером Бастой (Василий Вакуленко) — ведущим YouTube-шоу "Вопрос ребром".В совместном выпуске двух программ ведущие и их знаменитые гости (старшее поколение артистов и молодые исполнители) много шутили, рассказывали байки из своей жизни, принимали смешные подарки и вместе оценивала треки.

https://ria.ru/20201216/baskov-1589445636.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

знаменитости, звезды, youtube, максим галкин, николай басков