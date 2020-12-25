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Николай Басков рассказал, как перепутал корпоративы
Николай Басков рассказал, как перепутал корпоративы
Николай Басков в новогоднем спецвыпуске YouTube-шоу "Музыкалити" с Максимом Галкиным рассказал, как однажды перепутал корпоративы и выступил не в том месте. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T18:46
2020-12-25T18:46
2020-12-25T18:46
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Николай Басков в новогоднем спецвыпуске YouTube-шоу "Музыкалити" с Максимом Галкиным рассказал, как однажды перепутал корпоративы и выступил не в том месте. Это произошло перед Новым годом в одном из известных ресторанов Москвы еще до пандемии коронавируса. Певец тогда давал несколько концертов в день. Подъехав к ресторану, он в спешке подошел к ведущим мероприятия и сказал: "Все, я готов, выпускайте меня". Артист вышел на сцену, поздравил зрителей, исполнил свою программу, и тут вдруг ему позвонил директор с вопросом: "Ты где?"Оказалось, певец по ошибке выступил на первом этаже ресторана, а его ждали на втором.Артист также рассказал о трех самых дорогих подарках, которые ему дарили поклонники. Среди них оказалась машина премиум-класса, часы за миллион долларов, полностью инкрустированные бриллиантами , а также вилла в Анталье (Турция). "Но потом ее забрали, потому что мой благодетель разорился", — добавил Басков.В предновогоднем спецвыпуске "Музыкалити" Максим Галкин объединился с рэпером Бастой (Василий Вакуленко) — ведущим YouTube-шоу "Вопрос ребром".В совместном выпуске двух программ ведущие и их знаменитые гости (старшее поколение артистов и молодые исполнители) много шутили, рассказывали байки из своей жизни, принимали смешные подарки и вместе оценивала треки.
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знаменитости, звезды, youtube, максим галкин, николай басков
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости.
Николай Басков в новогоднем спецвыпуске YouTube-шоу "Музыкалити" с Максимом Галкиным рассказал
, как однажды перепутал корпоративы и выступил не в том месте.
Это произошло перед Новым годом в одном из известных ресторанов Москвы еще до пандемии коронавируса. Певец тогда давал несколько концертов в день. Подъехав к ресторану, он в спешке подошел к ведущим мероприятия и сказал: "Все, я готов, выпускайте меня".
Артист вышел на сцену, поздравил зрителей, исполнил свою программу, и тут вдруг ему позвонил директор с вопросом: "Ты где?"
"Я уже отработал", — ответил ему Басков.
Оказалось, певец по ошибке выступил на первом этаже ресторана, а его ждали на втором.
Артист также рассказал о трех самых дорогих подарках, которые ему дарили поклонники. Среди них оказалась машина премиум-класса, часы за миллион долларов, полностью инкрустированные бриллиантами , а также вилла в Анталье (Турция).
"Но потом ее забрали, потому что мой благодетель разорился", — добавил Басков.
В предновогоднем спецвыпуске "Музыкалити" Максим Галкин объединился с рэпером Бастой (Василий Вакуленко) — ведущим YouTube-шоу "Вопрос ребром".
В совместном выпуске двух программ ведущие и их знаменитые гости (старшее поколение артистов и молодые исполнители) много шутили, рассказывали байки из своей жизни, принимали смешные подарки и вместе оценивала треки.