https://ria.ru/20201225/barnaul-1590879495.html

В Алтайском крае объявили режим повышенной готовности из-за морозов

В Алтайском крае объявили режим повышенной готовности из-за морозов

Режим повышенной готовности ввели в Барнауле из-за надвигающихся холодов, указ подписал глава города Вячеслав Франк, сообщила пресс-служба мэрии. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T11:31

2020-12-25T11:31

2020-12-25T11:31

алтайский край

барнаул

общество

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БАРНАУЛ, 25 дек - РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в Барнауле из-за надвигающихся холодов, указ подписал глава города Вячеслав Франк, сообщила пресс-служба мэрии.По прогнозам синоптиков, в субботу ночью в Алтайском крае ожидается −33… −38 градусов, местами до -43, небольшой снег по югу. Днем будет −29… −34 градуса, преимущественно без осадков. В воскресенье ночная температура составит −35… −40 градусов, местами опустится до -47, по югу −29… −34 градуса. Без осадков. Днем синоптики прогнозируют до -36 градусов, по югу и западу края −24… −29 градусов, также без осадков.

алтайский край

барнаул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алтайский край, барнаул, общество