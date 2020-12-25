В Алтайском крае объявили режим повышенной готовности из-за морозов
© Sputnik / Табылды КадырбековСобака на улице
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
БАРНАУЛ, 25 дек - РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в Барнауле из-за надвигающихся холодов, указ подписал глава города Вячеслав Франк, сообщила пресс-служба мэрии.
"В связи с неблагоприятными метеоусловиями в Барнауле вводится режим повышенной готовности. Главой города Вячеславом Франком подписано соответствующее постановление. Согласно документу, режим функционирования "повышенная готовность"… вводится с 08.00 часов 26.12.2020 по 08.00 часов 11.01.2021", - говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, в субботу ночью в Алтайском крае ожидается −33… −38 градусов, местами до -43, небольшой снег по югу. Днем будет −29… −34 градуса, преимущественно без осадков. В воскресенье ночная температура составит −35… −40 градусов, местами опустится до -47, по югу −29… −34 градуса. Без осадков. Днем синоптики прогнозируют до -36 градусов, по югу и западу края −24… −29 градусов, также без осадков.