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В Алтайском крае объявили режим повышенной готовности из-за морозов
В Алтайском крае объявили режим повышенной готовности из-за морозов
Режим повышенной готовности ввели в Барнауле из-за надвигающихся холодов, указ подписал глава города Вячеслав Франк, сообщила пресс-служба мэрии. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T11:31
2020-12-25T11:31
алтайский край
барнаул
общество
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БАРНАУЛ, 25 дек - РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в Барнауле из-за надвигающихся холодов, указ подписал глава города Вячеслав Франк, сообщила пресс-служба мэрии.По прогнозам синоптиков, в субботу ночью в Алтайском крае ожидается −33… −38 градусов, местами до -43, небольшой снег по югу. Днем будет −29… −34 градуса, преимущественно без осадков. В воскресенье ночная температура составит −35… −40 градусов, местами опустится до -47, по югу −29… −34 градуса. Без осадков. Днем синоптики прогнозируют до -36 градусов, по югу и западу края −24… −29 градусов, также без осадков.
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алтайский край, барнаул, общество

В Алтайском крае объявили режим повышенной готовности из-за морозов

11:31 25.12.2020
 
© Sputnik / Табылды КадырбековСобака на улице
Собака на улице - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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БАРНАУЛ, 25 дек - РИА Новости. Режим повышенной готовности ввели в Барнауле из-за надвигающихся холодов, указ подписал глава города Вячеслав Франк, сообщила пресс-служба мэрии.
"В связи с неблагоприятными метеоусловиями в Барнауле вводится режим повышенной готовности. Главой города Вячеславом Франком подписано соответствующее постановление. Согласно документу, режим функционирования "повышенная готовность"… вводится с 08.00 часов 26.12.2020 по 08.00 часов 11.01.2021", - говорится в сообщении.
По прогнозам синоптиков, в субботу ночью в Алтайском крае ожидается −33… −38 градусов, местами до -43, небольшой снег по югу. Днем будет −29… −34 градуса, преимущественно без осадков. В воскресенье ночная температура составит −35… −40 градусов, местами опустится до -47, по югу −29… −34 градуса. Без осадков. Днем синоптики прогнозируют до -36 градусов, по югу и западу края −24… −29 градусов, также без осадков.
 
Алтайский крайБарнаулОбщество
 
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