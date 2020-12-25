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Суд арестовал основателя компании Petropavlovsk Масловского
Суд арестовал основателя компании Petropavlovsk Масловского
Тверской суд Москвы в пятницу арестовал одного из основателей и бывшего гендиректора Petropavlovsk Plc Павла Масловского по обвинению в растрате, сообщила РИА... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T17:42
2020-12-25T17:42
2020-12-25T22:20
москва
происшествия
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Тверской суд Москвы в пятницу арестовал одного из основателей и бывшего гендиректора Petropavlovsk Plc Павла Масловского по обвинению в растрате, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева.Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Масловский был задержан накануне в офисе."Предварительно установлено, что в 2018 году фигуранты похитили финансовые активы предприятия. Сумма ущерба составила более 95 миллионов рублей", - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.По данным суда, ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата), санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.В офисе компании прошли обыски. Пресс-служба Petropavlovsk цель обысков комментировать отказалась. По словам представителей компании, в Petropavlovsk не видели материалов дела, но, вероятно, они касаются "людей, которые сейчас не занимают никаких должностей в компании".Очередной корпоративный конфликт в Petropavlovsk начался после прихода в начале этого года нового крупного акционера - "Южуралзолота". Четыре крупнейших акционера не поддержали на годовом собрании в июне прежний состав совета директоров, включая основателя компании Павла Масловского. Они также инициировали независимое расследование ряда сделок за последние три года, когда Масловский занимал должность генерального директора, после чего он и был задержан.Компания зарегистрирована в Великобритании, основной офис расположен в Лондоне, группа имеет офисы в Москве и Благовещенске, а основные активы расположены в России - в Амурской области.
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москва, происшествия
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости.
Тверской суд Москвы
в пятницу арестовал одного из основателей и бывшего гендиректора Petropavlovsk Plc
Павла Масловского по обвинению в растрате, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Тверского суда Москвы Ольга Бондарева.
Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Масловский был задержан накануне в офисе.
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Масловского меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Бондарева. В СИЗО ему предстоит пробыть как минимум до 23 февраля.
"Предварительно установлено, что в 2018 году фигуранты похитили финансовые активы предприятия. Сумма ущерба составила более 95 миллионов рублей", - сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
По данным суда, ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата), санкция которой предусматривает до 10 лет лишения свободы.
В офисе компании прошли обыски. Пресс-служба Petropavlovsk цель обысков комментировать отказалась. По словам представителей компании, в Petropavlovsk не видели материалов дела, но, вероятно, они касаются "людей, которые сейчас не занимают никаких должностей в компании".
Очередной корпоративный конфликт в Petropavlovsk начался после прихода в начале этого года нового крупного акционера - "Южуралзолота". Четыре крупнейших акционера не поддержали на годовом собрании в июне прежний состав совета директоров, включая основателя компании Павла Масловского. Они также инициировали независимое расследование ряда сделок за последние три года, когда Масловский занимал должность генерального директора, после чего он и был задержан.
Компания зарегистрирована в Великобритании
, основной офис расположен в Лондоне
, группа имеет офисы в Москве и Благовещенске
, а основные активы расположены в России - в Амурской области
.