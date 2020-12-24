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В Амурской области зафиксировали цены на подсолнечное масло и сахар
В Амурской области зафиксировали цены на подсолнечное масло и сахар
Предельный размер стоимости сахара и подсолнечного масла установили для торговых сетей Амурской области, на севере региона цена на эти продукты будет выше, чем... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T09:40
2020-12-24T09:40
2020-12-24T09:40
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
амурская область
экономика
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 дек - РИА Новости. Предельный размер стоимости сахара и подсолнечного масла установили для торговых сетей Амурской области, на севере региона цена на эти продукты будет выше, чем в остальных районах области, сообщает министерство экономического развития и внешних связей Приамурья.Шестнадцатого декабря Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители заключили соглашения о стабилизации цен до 1 апреля 2021 года.
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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), амурская область, экономика