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В Амурской области зафиксировали цены на подсолнечное масло и сахар

В Амурской области зафиксировали цены на подсолнечное масло и сахар

Предельный размер стоимости сахара и подсолнечного масла установили для торговых сетей Амурской области, на севере региона цена на эти продукты будет выше, чем... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T09:40

2020-12-24T09:40

2020-12-24T09:40

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

амурская область

экономика

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 дек - РИА Новости. Предельный размер стоимости сахара и подсолнечного масла установили для торговых сетей Амурской области, на севере региона цена на эти продукты будет выше, чем в остальных районах области, сообщает министерство экономического развития и внешних связей Приамурья.Шестнадцатого декабря Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители заключили соглашения о стабилизации цен до 1 апреля 2021 года.

амурская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), амурская область, экономика