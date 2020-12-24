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В Амурской области зафиксировали цены на подсолнечное масло и сахар
В Амурской области зафиксировали цены на подсолнечное масло и сахар
Предельный размер стоимости сахара и подсолнечного масла установили для торговых сетей Амурской области, на севере региона цена на эти продукты будет выше, чем... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T09:40
2020-12-24T09:40
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
амурская область
экономика
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 дек - РИА Новости. Предельный размер стоимости сахара и подсолнечного масла установили для торговых сетей Амурской области, на севере региона цена на эти продукты будет выше, чем в остальных районах области, сообщает министерство экономического развития и внешних связей Приамурья.Шестнадцатого декабря Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители заключили соглашения о стабилизации цен до 1 апреля 2021 года.
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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), амурская область, экономика

В Амурской области зафиксировали цены на подсолнечное масло и сахар

09:40 24.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПрилавки с продуктами в магазине "Реми"
Прилавки с продуктами в магазине Реми - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Виталий Аньков
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 дек - РИА Новости. Предельный размер стоимости сахара и подсолнечного масла установили для торговых сетей Амурской области, на севере региона цена на эти продукты будет выше, чем в остальных районах области, сообщает министерство экономического развития и внешних связей Приамурья.
"Как рассказала заместитель министра экономического развития и внешних связей области Татьяна Величко стоимость рассыпного сахара станет 64,4 рубля для шести северных территорий и 62 рубля для остальных муниципалитетов. Что касается подсолнечного масла, то его стоимость не может превышать 125 рублей 10 копеек по всей Амурской области, кроме северных территорий, здесь предельная цена составит 133 рубля 10 копеек", - сообщает министерство.
Упадут ли цены на сахар, муку и подсолнечное масло: следим за статистикой - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 19:32Инфографика
Динамика цен на сахар, муку и подсолнечное масло
Шестнадцатого декабря Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители заключили соглашения о стабилизации цен до 1 апреля 2021 года.
 
Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Амурская областьЭкономика
 
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