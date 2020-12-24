В Ереване протестующие добились встречи с Пашиняном
20:39 24.12.2020 (обновлено: 21:19 24.12.2020)
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСторонник оппозиции идет с флагом на митинг на площади Республики в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 24 дек – РИА Новости. Группа граждан, перекрывшая в четверг центральный проспект Баграмяна в Ереване, требуя решить проблему находящихся в Азербайджане военнопленных и без вести пропавших, добилась договоренности о встрече с премьером Армении Николом Пашиняном и прекратила акцию, передает корреспондент РИА Новости.
"Мы разблокируем проспект, у нас будет встреча с премьер-министром (Николом Пашиняном - ред.)", - сказал журналистам один из участников акции перед ее завершением.
Ранее протестующие перекрыли проспект Баграмяна, требуя решения проблемы пленных и без вести пропавших, а также вопросы, связанные с ДНК-тестированием. Полиция акцию не разогнала, дождавшись, пока ее участники сами покинут проезжую часть.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.