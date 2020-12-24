Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201224/pashinyan-1590827355.html
В Ереване протестующие добились встречи с Пашиняном
В Ереване протестующие добились встречи с Пашиняном
Группа граждан, перекрывшая в четверг центральный проспект Баграмяна в Ереване, требуя решить проблему находящихся в Азербайджане военнопленных и без вести... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T20:39
2020-12-24T21:19
никол пашинян
ильхам алиев
москва
азербайджан
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590384627_0:77:2350:1399_1920x0_80_0_0_03136d187a1170066818af57c8cfed82.jpg
ЕРЕВАН, 24 дек – РИА Новости. Группа граждан, перекрывшая в четверг центральный проспект Баграмяна в Ереване, требуя решить проблему находящихся в Азербайджане военнопленных и без вести пропавших, добилась договоренности о встрече с премьером Армении Николом Пашиняном и прекратила акцию, передает корреспондент РИА Новости.Ранее протестующие перекрыли проспект Баграмяна, требуя решения проблемы пленных и без вести пропавших, а также вопросы, связанные с ДНК-тестированием. Полиция акцию не разогнала, дождавшись, пока ее участники сами покинут проезжую часть.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
москва
азербайджан
армения
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Протестующие в Ереване перекрывают дорогу полиции
Протестующие в Ереване перекрывают дорогу полиции. Протесты с требованием отставки Пашиняна продолжаются.
2020-12-24T20:39
true
PT1M02S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590384627_122:0:2175:1540_1920x0_80_0_0_10a57748809324b42263da2c99777ec3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
никол пашинян, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире

В Ереване протестующие добились встречи с Пашиняном

20:39 24.12.2020 (обновлено: 21:19 24.12.2020)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСторонник оппозиции идет с флагом на митинг на площади Республики в Ереване
Сторонник оппозиции идет с флагом на митинг на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 24 дек – РИА Новости. Группа граждан, перекрывшая в четверг центральный проспект Баграмяна в Ереване, требуя решить проблему находящихся в Азербайджане военнопленных и без вести пропавших, добилась договоренности о встрече с премьером Армении Николом Пашиняном и прекратила акцию, передает корреспондент РИА Новости.

"Мы разблокируем проспект, у нас будет встреча с премьер-министром (Николом Пашиняном - ред.)", - сказал журналистам один из участников акции перед ее завершением.

Ранее протестующие перекрыли проспект Баграмяна, требуя решения проблемы пленных и без вести пропавших, а также вопросы, связанные с ДНК-тестированием. Полиция акцию не разогнала, дождавшись, пока ее участники сами покинут проезжую часть.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
 
Никол ПашинянИльхам АлиевМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:59Попова рассказала, от каких инфекций защитило россиян ношение масок
07:51На Москву надвигается циклон "Грета"
07:42Назван новый отличительный симптом болеющих COVID-19 на дому
07:39В Тобольске семья с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме
07:39Число погибших в ДТП с автобусом под Рязанью выросло до четырех
07:24Диетологи рассказали, как выбрать сладкий новогодний подарок для детей
07:14Врач раскритиковала Рижскую детскую больницу из-за русского языка
07:07Эксперт рассказал, как уберечь тринадцатую зарплату от "ухода в пустоту"
07:02В ДТП под Рязанью пострадали пять детей
06:25В полиции рассказали о причинах ДТП с автобусом в Рязанской области
06:22МЧС открыло горячую линию после ДТП с автобусом в Рязанской области
06:18Новейший корвет "Алдар Цыденжапов" включили в состав Тихоокеанского флота
06:14Трое пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью находятся в реанимации
06:06Глава Гознака перечислил популярные способы подделки российских паспортов
05:55В ДТП с участием автобуса в Рязанской области пострадали трое детей
05:41В Рязанской области в ДТП с автобусом погибли четыре человека
05:34Конгрессмен проиграл иск к Washington Post по "российскому делу"
05:26В Якутии начнут проверку после замечания депутата о декольте министра
05:11Суд в Висконсине отказал Трампу в пересмотре итогов выборов в штате
05:03Миротворцы завершают разминирование северной окраины Степанакерта
Лента новостейМолния