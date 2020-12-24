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В Ереване протестующие добились встречи с Пашиняном

В Ереване протестующие добились встречи с Пашиняном

Группа граждан, перекрывшая в четверг центральный проспект Баграмяна в Ереване, требуя решить проблему находящихся в Азербайджане военнопленных и без вести... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T20:39

2020-12-24T20:39

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никол пашинян

ильхам алиев

москва

азербайджан

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ЕРЕВАН, 24 дек – РИА Новости. Группа граждан, перекрывшая в четверг центральный проспект Баграмяна в Ереване, требуя решить проблему находящихся в Азербайджане военнопленных и без вести пропавших, добилась договоренности о встрече с премьером Армении Николом Пашиняном и прекратила акцию, передает корреспондент РИА Новости.Ранее протестующие перекрыли проспект Баграмяна, требуя решения проблемы пленных и без вести пропавших, а также вопросы, связанные с ДНК-тестированием. Полиция акцию не разогнала, дождавшись, пока ее участники сами покинут проезжую часть.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

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Протестующие в Ереване перекрывают дорогу полиции Протестующие в Ереване перекрывают дорогу полиции. Протесты с требованием отставки Пашиняна продолжаются. 2020-12-24T20:39 true PT1M02S

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никол пашинян, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире