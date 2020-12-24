Матвиенко назвала условия действия закона о дистанционном образовании

"Еще раз, в который раз хочу развеять все сомнения оппонентов дистанционного обучения, что этот закон будет регулировать как таковое дистанционное обучение только на случаи форс-мажорных обстоятельств, жесткого карантина, пандемии и так далее, от чего мы никто не застрахован", - рассказала она в ходе пресс-конференции.