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Матвиенко назвала условия действия закона о дистанционном образовании
Матвиенко назвала условия действия закона о дистанционном образовании
Закон о дистанционном образовании будет действовать только в случае жесткого карантина и пандемии, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T11:40
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Закон о дистанционном образовании будет действовать только в случае жесткого карантина и пандемии, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.Она также отметила, что проработка вопроса дистанционного образования позволит расширить инклюзивное образование, для которого в ряде школ уже используются дистанционные технологии.
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социальный навигатор, сн_образование, совет федерации рф, валентина матвиенко, образование - общество, общество

Матвиенко назвала условия действия закона о дистанционном образовании

11:40 24.12.2020 (обновлено: 11:59 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтудентка Уральского федерального университета (УрФУ) во время дистанционного обучения в общежитии Екатеринбурга
Студентка Уральского федерального университета (УрФУ) во время дистанционного обучения в общежитии Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Закон о дистанционном образовании будет действовать только в случае жесткого карантина и пандемии, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

"Еще раз, в который раз хочу развеять все сомнения оппонентов дистанционного обучения, что этот закон будет регулировать как таковое дистанционное обучение только на случаи форс-мажорных обстоятельств, жесткого карантина, пандемии и так далее, от чего мы никто не застрахован", - рассказала она в ходе пресс-конференции.

Она также отметила, что проработка вопроса дистанционного образования позволит расширить инклюзивное образование, для которого в ряде школ уже используются дистанционные технологии.
Студенты МГУ перешли на дистанционное обучение - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
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