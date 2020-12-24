https://ria.ru/20201224/obrazovanie-1590702608.html
Матвиенко назвала условия действия закона о дистанционном образовании
Матвиенко назвала условия действия закона о дистанционном образовании
Закон о дистанционном образовании будет действовать только в случае жесткого карантина и пандемии, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T11:40
2020-12-24T11:40
2020-12-24T11:59
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Закон о дистанционном образовании будет действовать только в случае жесткого карантина и пандемии, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.Она также отметила, что проработка вопроса дистанционного образования позволит расширить инклюзивное образование, для которого в ряде школ уже используются дистанционные технологии.
https://ria.ru/20201223/obrazovanie-1590605546.html
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