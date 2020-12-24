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Матвиенко исполнила мечту мальчика в рамках акции "Елка желаний"
Матвиенко исполнила мечту мальчика в рамках акции "Елка желаний"
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в рамках благотворительной акции "Елка желаний" исполняет желания двух ребят, которые попросили "от Деда Мороза" теннисную... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T14:11
2020-12-24T14:17
раиса горбачева
дед мороз
валентина матвиенко
совет федерации рф
санкт-петербург
казань
общество
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в рамках благотворительной акции "Елка желаний" исполняет желания двух ребят, которые попросили "от Деда Мороза" теннисную ракетку и детскую железную дорогу.К Матвиенко попал шар восьмилетнего Мухаметгалеева Салима из Казани, который сейчас живет в Санкт-Петербурге и проходит лечение в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачёвой. Он попросил теннисные ракетки и мячи – их ему "от Деда Мороза" и передала спикер Совета Федерации.Спикер воспользовалась своим правом и взяла ещё один шар с виртуальной "Елки желаний" – он принадлежал 4-летнему Голодникову Семёну, который мечтает о детской железной дороге и проехать в кабине машиниста. Мальчик также проходит лечение в центре имени Раисы Горбачевой.Спикер пообещала помочь с исполнение этих желаний.
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раиса горбачева, дед мороз, валентина матвиенко, совет федерации рф, санкт-петербург, казань, общество

Матвиенко исполнила мечту мальчика в рамках акции "Елка желаний"

14:11 24.12.2020 (обновлено: 14:17 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в рамках благотворительной акции "Елка желаний" исполняет желания двух ребят, которые попросили "от Деда Мороза" теннисную ракетку и детскую железную дорогу.
К Матвиенко попал шар восьмилетнего Мухаметгалеева Салима из Казани, который сейчас живет в Санкт-Петербурге и проходит лечение в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачёвой. Он попросил теннисные ракетки и мячи – их ему "от Деда Мороза" и передала спикер Совета Федерации.
"Главное верить в чудо – уверена, врачи помогут Салиму. Очень хочу, чтобы Салим и его мама Лариса Викторовна больше улыбались", - сказала Матвиенко в ходе видеосвязи с Салимом и его мамой.
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Спикер воспользовалась своим правом и взяла ещё один шар с виртуальной "Елки желаний" – он принадлежал 4-летнему Голодникову Семёну, который мечтает о детской железной дороге и проехать в кабине машиниста. Мальчик также проходит лечение в центре имени Раисы Горбачевой.
Спикер пообещала помочь с исполнение этих желаний.
"Мне кажется, что проект "Ёлка желаний" раскрывает нашу русскую черту характера - сострадание и желание помочь", - сказала парламентарий.
 
Раиса ГорбачеваДед МорозВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФСанкт-ПетербургКазаньОбщество
 
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