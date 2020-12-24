https://ria.ru/20201224/mechta-1590748296.html

Матвиенко исполнила мечту мальчика в рамках акции "Елка желаний"

Матвиенко исполнила мечту мальчика в рамках акции "Елка желаний"

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в рамках благотворительной акции "Елка желаний" исполняет желания двух ребят, которые попросили "от Деда Мороза" теннисную... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T14:11

2020-12-24T14:11

2020-12-24T14:17

раиса горбачева

дед мороз

валентина матвиенко

совет федерации рф

санкт-петербург

казань

общество

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МОСКВА, 24 дек – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко в рамках благотворительной акции "Елка желаний" исполняет желания двух ребят, которые попросили "от Деда Мороза" теннисную ракетку и детскую железную дорогу.К Матвиенко попал шар восьмилетнего Мухаметгалеева Салима из Казани, который сейчас живет в Санкт-Петербурге и проходит лечение в НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачёвой. Он попросил теннисные ракетки и мячи – их ему "от Деда Мороза" и передала спикер Совета Федерации.Спикер воспользовалась своим правом и взяла ещё один шар с виртуальной "Елки желаний" – он принадлежал 4-летнему Голодникову Семёну, который мечтает о детской железной дороге и проехать в кабине машиниста. Мальчик также проходит лечение в центре имени Раисы Горбачевой.Спикер пообещала помочь с исполнение этих желаний.

санкт-петербург

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

раиса горбачева, дед мороз, валентина матвиенко, совет федерации рф, санкт-петербург, казань, общество