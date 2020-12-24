Глава МЧС назвал главную задачу гуманитарной операции в Карабахе
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Основная задача гуманитарной операции в Нагорном Карабахе - скорейшее восстановление мирной жизни, сообщил глава МЧС РФ Евгений Зиничев в ходе рабочих визитов в Азербайджан и Армению.
"Основная задача проводимой гуманитарной операции - скорейшее восстановление мирной жизни в регионе. Для нас очень важно наличие актуальной и достоверной информации о реальных потребностях Нагорного Карабаха в целях минимизации возможных негативных последствий для населения. Со своей стороны МЧС России на регулярной основе входит в состав рабочих групп по оценке состояния инфраструктуры Нагорного Карабаха и его потребностей", - приводятся в сообщении МЧС России слова Зиничева.
Уточняется, что глава МЧС России в Азербайджане встретился с президентом Ильхамом Алиевым и министром МЧС Кямаладдином Гейдаровым, а в Армении - с премьер-министром Николом Пашиняном и министром МЧС Андраником Пилояном.
"В ходе встреч стороны отметили, что работа между ведомствами строится на основе двухсторонних соглашений между правительствами государств в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - добавляется в сообщении.
Кроме того, стороны поблагодарили друг друга за оказываемую помощь в работе Международного центра гуманитарного реагирования и выразили уверенность в дальнейшем сотрудничестве.
Зиничев также отметил, что к настоящему моменту в Нагорный Карабах автомобильным транспортом доставлено около 300 тонн гуманитарных грузов, а также переброшен отряд гуманитарного разминирования МЧС России. Помимо этого, завершена поставка почти 1200 тонн гуманитарных грузов по железной дороге.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.