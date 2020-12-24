https://ria.ru/20201224/karabakh-1590666661.html

Глава МЧС назвал главную задачу гуманитарной операции в Карабахе

Глава МЧС назвал главную задачу гуманитарной операции в Карабахе

Основная задача гуманитарной операции в Нагорном Карабахе - скорейшее восстановление мирной жизни, сообщил глава МЧС РФ Евгений Зиничев в ходе рабочих визитов в РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T07:16

2020-12-24T07:16

2020-12-24T07:16

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

евгений зиничев

нагорный карабах

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ильхам алиев

москва

азербайджан

армения

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Основная задача гуманитарной операции в Нагорном Карабахе - скорейшее восстановление мирной жизни, сообщил глава МЧС РФ Евгений Зиничев в ходе рабочих визитов в Азербайджан и Армению.Уточняется, что глава МЧС России в Азербайджане встретился с президентом Ильхамом Алиевым и министром МЧС Кямаладдином Гейдаровым, а в Армении - с премьер-министром Николом Пашиняном и министром МЧС Андраником Пилояном."В ходе встреч стороны отметили, что работа между ведомствами строится на основе двухсторонних соглашений между правительствами государств в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - добавляется в сообщении.Кроме того, стороны поблагодарили друг друга за оказываемую помощь в работе Международного центра гуманитарного реагирования и выразили уверенность в дальнейшем сотрудничестве.Зиничев также отметил, что к настоящему моменту в Нагорный Карабах автомобильным транспортом доставлено около 300 тонн гуманитарных грузов, а также переброшен отряд гуманитарного разминирования МЧС России. Помимо этого, завершена поставка почти 1200 тонн гуманитарных грузов по железной дороге.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20201223/uscherb-1590507340.html

https://ria.ru/20201221/mirotvortsy-1590219615.html

нагорный карабах

москва

азербайджан

армения

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никол пашинян, евгений зиничев, нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире