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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201224/karabakh-1590666661.html
Глава МЧС назвал главную задачу гуманитарной операции в Карабахе
Глава МЧС назвал главную задачу гуманитарной операции в Карабахе
Основная задача гуманитарной операции в Нагорном Карабахе - скорейшее восстановление мирной жизни, сообщил глава МЧС РФ Евгений Зиничев в ходе рабочих визитов в РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T07:16
2020-12-24T07:16
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
евгений зиничев
нагорный карабах
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ильхам алиев
москва
азербайджан
армения
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Основная задача гуманитарной операции в Нагорном Карабахе - скорейшее восстановление мирной жизни, сообщил глава МЧС РФ Евгений Зиничев в ходе рабочих визитов в Азербайджан и Армению.Уточняется, что глава МЧС России в Азербайджане встретился с президентом Ильхамом Алиевым и министром МЧС Кямаладдином Гейдаровым, а в Армении - с премьер-министром Николом Пашиняном и министром МЧС Андраником Пилояном."В ходе встреч стороны отметили, что работа между ведомствами строится на основе двухсторонних соглашений между правительствами государств в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - добавляется в сообщении.Кроме того, стороны поблагодарили друг друга за оказываемую помощь в работе Международного центра гуманитарного реагирования и выразили уверенность в дальнейшем сотрудничестве.Зиничев также отметил, что к настоящему моменту в Нагорный Карабах автомобильным транспортом доставлено около 300 тонн гуманитарных грузов, а также переброшен отряд гуманитарного разминирования МЧС России. Помимо этого, завершена поставка почти 1200 тонн гуманитарных грузов по железной дороге.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20201223/uscherb-1590507340.html
https://ria.ru/20201221/mirotvortsy-1590219615.html
нагорный карабах
москва
азербайджан
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никол пашинян, евгений зиничев, нагорный карабах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире

Глава МЧС назвал главную задачу гуманитарной операции в Карабахе

07:16 24.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий МельниковБлокпост российских миротворцев на въезде в город Шуша
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Шуша - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Основная задача гуманитарной операции в Нагорном Карабахе - скорейшее восстановление мирной жизни, сообщил глава МЧС РФ Евгений Зиничев в ходе рабочих визитов в Азербайджан и Армению.

"Основная задача проводимой гуманитарной операции - скорейшее восстановление мирной жизни в регионе. Для нас очень важно наличие актуальной и достоверной информации о реальных потребностях Нагорного Карабаха в целях минимизации возможных негативных последствий для населения. Со своей стороны МЧС России на регулярной основе входит в состав рабочих групп по оценке состояния инфраструктуры Нагорного Карабаха и его потребностей", - приводятся в сообщении МЧС России слова Зиничева.

Уточняется, что глава МЧС России в Азербайджане встретился с президентом Ильхамом Алиевым и министром МЧС Кямаладдином Гейдаровым, а в Армении - с премьер-министром Николом Пашиняном и министром МЧС Андраником Пилояном.
"В ходе встреч стороны отметили, что работа между ведомствами строится на основе двухсторонних соглашений между правительствами государств в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", - добавляется в сообщении.
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Кроме того, стороны поблагодарили друг друга за оказываемую помощь в работе Международного центра гуманитарного реагирования и выразили уверенность в дальнейшем сотрудничестве.
Зиничев также отметил, что к настоящему моменту в Нагорный Карабах автомобильным транспортом доставлено около 300 тонн гуманитарных грузов, а также переброшен отряд гуманитарного разминирования МЧС России. Помимо этого, завершена поставка почти 1200 тонн гуманитарных грузов по железной дороге.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянЕвгений ЗиничевНагорный КарабахМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ильхам АлиевМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
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