Минобороны рассказало о ходе разминирования в Нагорном Карабахе
05:04 24.12.2020 (обновлено: 07:38 24.12.2020)
© Фото : МЧС РоссииПиротехники МЧС России проводят разминирование в районе села Очапняк в пригороде Степанакерта
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Инженерные подразделения миротворческих сил России за время операции в Нагорном Карабахе разминировали более 270 гектаров местности, сообщает Минобороны РФ.
"За время операции инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано 274 гектара местности, около 105 километров дорог, 451 домостроение. Обнаружено и обезврежено более 8,7 тысячи взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе разминирования и очистки территории от взрывоопасных предметов миротворцы РФ применяют современные робототехнические комплексы, которые позволяют поддерживать высокий темп разминирования в условиях горной местности и ухудшения погоды.
"Обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности", - добавляется в сообщении.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы.