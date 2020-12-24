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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201224/karabakh-1590663351.html
Минобороны рассказало о ходе разминирования в Нагорном Карабахе
Минобороны рассказало о ходе разминирования в Нагорном Карабахе
Инженерные подразделения миротворческих сил России за время операции в Нагорном Карабахе разминировали более 270 гектаров местности, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T05:04
2020-12-24T07:38
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
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азербайджан
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Инженерные подразделения миротворческих сил России за время операции в Нагорном Карабахе разминировали более 270 гектаров местности, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что в ходе разминирования и очистки территории от взрывоопасных предметов миротворцы РФ применяют современные робототехнические комплексы, которые позволяют поддерживать высокий темп разминирования в условиях горной местности и ухудшения погоды."Обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности", - добавляется в сообщении.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы.
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нагорный карабах, москва, азербайджан, армения, в мире

Минобороны рассказало о ходе разминирования в Нагорном Карабахе

05:04 24.12.2020 (обновлено: 07:38 24.12.2020)
 
© Фото : МЧС РоссииПиротехники МЧС России проводят разминирование в районе села Очапняк в пригороде Степанакерта
Пиротехники МЧС России проводят разминирование в районе села Очапняк в пригороде Степанакерта - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Фото : МЧС России
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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Инженерные подразделения миротворческих сил России за время операции в Нагорном Карабахе разминировали более 270 гектаров местности, сообщает Минобороны РФ.
"За время операции инженерными подразделениями российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе разминировано 274 гектара местности, около 105 километров дорог, 451 домостроение. Обнаружено и обезврежено более 8,7 тысячи взрывоопасных предметов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе разминирования и очистки территории от взрывоопасных предметов миротворцы РФ применяют современные робототехнические комплексы, которые позволяют поддерживать высокий темп разминирования в условиях горной местности и ухудшения погоды.
"Обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности", - добавляется в сообщении.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы.
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