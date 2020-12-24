https://ria.ru/20201224/karabakh-1590663351.html

Минобороны рассказало о ходе разминирования в Нагорном Карабахе

Минобороны рассказало о ходе разминирования в Нагорном Карабахе

Инженерные подразделения миротворческих сил России за время операции в Нагорном Карабахе разминировали более 270 гектаров местности, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T05:04

2020-12-24T05:04

2020-12-24T07:38

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нагорный карабах

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Инженерные подразделения миротворческих сил России за время операции в Нагорном Карабахе разминировали более 270 гектаров местности, сообщает Минобороны РФ.Отмечается, что в ходе разминирования и очистки территории от взрывоопасных предметов миротворцы РФ применяют современные робототехнические комплексы, которые позволяют поддерживать высокий темп разминирования в условиях горной местности и ухудшения погоды."Обнаруженные взрывоопасные предметы и несработавшие боеприпасы вывозятся и уничтожаются на специально оборудованном полигоне. Боеприпасы, которые невозможно эвакуировать, уничтожаются на месте с обеспечением всех необходимых мер безопасности", - добавляется в сообщении.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20201223/uscherb-1590507340.html

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нагорный карабах, москва, азербайджан, армения, в мире