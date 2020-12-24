https://ria.ru/20201224/erevan-1590756962.html

В Ереване 77 человек задержали на акции протеста

В Ереване 77 человек задержали на акции протеста

Около 80 человек доставлены в четверг в полицейские участки с акции протеста у здания правительства в Ереване, участники которой требуют отставки... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T14:48

2020-12-24T14:48

2020-12-24T14:48

беспорядки в ереване

никол пашинян

ильхам алиев

москва

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 24 дек – РИА Новости. Около 80 человек доставлены в четверг в полицейские участки с акции протеста у здания правительства в Ереване, участники которой требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщил РИА Новости представитель полиции.Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки премьера страны Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В четверг оппозиционеры окружили здание правительства.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

москва

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Кадры наезда правительственных машин на полицию и протестующих в Ереване Активисты перекрыли улицу Мелика Адамяна, на кадрах хорошо видно, как одну девушку защемило между двумя машинами, а полицейские вместе с активистами оказались на капоте другой машины. 2020-12-24T14:48 true PT1M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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беспорядки в ереване, никол пашинян, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире