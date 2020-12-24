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В Ереване 77 человек задержали на акции протеста
В Ереване 77 человек задержали на акции протеста
Около 80 человек доставлены в четверг в полицейские участки с акции протеста у здания правительства в Ереване, участники которой требуют отставки... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T14:48
2020-12-24T14:48
2020-12-24T14:48
беспорядки в ереване
никол пашинян
ильхам алиев
москва
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 24 дек – РИА Новости. Около 80 человек доставлены в четверг в полицейские участки с акции протеста у здания правительства в Ереване, участники которой требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщил РИА Новости представитель полиции.Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки премьера страны Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В четверг оппозиционеры окружили здание правительства.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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Кадры наезда правительственных машин на полицию и протестующих в Ереване
Активисты перекрыли улицу Мелика Адамяна, на кадрах хорошо видно, как одну девушку защемило между двумя машинами, а полицейские вместе с активистами оказались на капоте другой машины.
2020-12-24T14:48
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РИА Новости
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РИА Новости
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беспорядки в ереване, никол пашинян, ильхам алиев, москва, азербайджан, армения, в мире