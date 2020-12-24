Эксперт не ждет "революции" в Британии после сделки по Brexit
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкСторонники Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Великобритания пострадает сильнее ЕС при любом торговом соглашении по Brexit, особенно в инвестиционном плане, однако никакой "революции" в стране из-за этого не случится, так как британская экономика довольно устойчивая, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.
Ранее СМИ передали, что Великобритания и ЕС могут объявить о заключении торговой сделки в среду вечером или в четверг утром. Позже агентство Рейтер сообщило, что Лондон в последние 48 часов пошел на значительные уступки в переговорах, в том числе в спорном вопросе рыболовства.
"Больше всех потерь понесет Британия, при любом раскладе, так как у нее 51% - экспорт товаров в ЕС, и 43% - импорт европейских товаров в Британию. Лондон - это финансовая столица Европы и мира. Когда бизнесмены узнали, что Британия выходит из ЕС, а это значит, что европейское законодательство больше не будет распространятся на Лондон, многие из них стали перемещаться в континентальную Европу - часть во Франкфурт-на-Майне, часть в Париж", - сказал Топорнин.
Таким образом, отметил эксперт, Великобритания, будучи инвестиционной экономикой, несет колоссальные потери, так как инвестиционный капитал не пойдет теперь в Лондон.
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"Но (премьер-министр Великобритании - ред.) Борис Джонсон считает, что, будучи самостоятельными, они смогут заключить выгодные для них двусторонние сделки, в том числе с Китаем, США и этим компенсировать потери от рынка ЕС. Однако никакой революции в Британии из-за Brexit не произойдет. Великобритания - это четвертая-пятая экономика мира, это сильная экономика, и очень устойчивая, и валюта у них устойчивая", - считает собеседник агентства.
Переговоры Лондона и Брюсселя по положениям торгового соглашения после Brexit буксуют несколько месяцев. Главные разногласия у сторон вызывает режим рыболовства: Британия хочет сохранить суверенитет над рядом зон вылова, Европа добивается сохранения права вести промышленный лов в данных районах для рыбаков нескольких стран Евросоюза.