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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201224/azerbaydzhan-1590774918.html
Алиев инициировал увеличение военных расходов Азербайджана на 2021 год
Алиев инициировал увеличение военных расходов Азербайджана на 2021 год
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что инициировал увеличение военных расходов в бюджете на следующий год. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T15:59
2020-12-24T15:59
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
нагорный карабах
ильхам алиев
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 24 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что инициировал увеличение военных расходов в бюджете на следующий год.Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Губадлинский и Зангеланский районы в Карабахе.Согласно проекту госбюджета Азербайджана на 2021 год, расходы страны на оборону и укрепление безопасности предусмотрены на уровне 2,7 миллиарда долларов, что на 550 миллионов долларов больше, чем в прошлом году."Мы и дальше будем усиливать свою армию. Сейчас обсуждается бюджет следующего года. По моей инициативе военные расходы увеличиваются. В первую очередь потому, что в ходе войны мы использовали много оружия и боеприпасов, это надо восполнить. В то же время планируется и в дальнейшем приобретать современную технику", - приводит слова Алиева его пресс-служба.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201218/aliev-1589868851.html
https://ria.ru/20201223/uscherb-1590507340.html
нагорный карабах
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никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире

Алиев инициировал увеличение военных расходов Азербайджана на 2021 год

15:59 24.12.2020
 
© Фото : сайт президента АзербайджанаПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев выступает на военном параде в Баку
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает на военном параде в Баку - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Фото : сайт президента Азербайджана
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БАКУ, 24 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что инициировал увеличение военных расходов в бюджете на следующий год.
Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Губадлинский и Зангеланский районы в Карабахе.
Согласно проекту госбюджета Азербайджана на 2021 год, расходы страны на оборону и укрепление безопасности предусмотрены на уровне 2,7 миллиарда долларов, что на 550 миллионов долларов больше, чем в прошлом году.
"Мы и дальше будем усиливать свою армию. Сейчас обсуждается бюджет следующего года. По моей инициативе военные расходы увеличиваются. В первую очередь потому, что в ходе войны мы использовали много оружия и боеприпасов, это надо восполнить. В то же время планируется и в дальнейшем приобретать современную технику", - приводит слова Алиева его пресс-служба.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступает на военном параде в Баку - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 12:18
Алиев выступил в защиту Пашиняна
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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Ситуация в Нагорном КарабахеНикол ПашинянНагорный КарабахИльхам АлиевАзербайджанАрменияВ мире
 
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