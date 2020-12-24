Алиев инициировал увеличение военных расходов Азербайджана на 2021 год
© Фото : сайт президента АзербайджанаПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев выступает на военном параде в Баку
БАКУ, 24 дек – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что инициировал увеличение военных расходов в бюджете на следующий год.
Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Губадлинский и Зангеланский районы в Карабахе.
Согласно проекту госбюджета Азербайджана на 2021 год, расходы страны на оборону и укрепление безопасности предусмотрены на уровне 2,7 миллиарда долларов, что на 550 миллионов долларов больше, чем в прошлом году.
"Мы и дальше будем усиливать свою армию. Сейчас обсуждается бюджет следующего года. По моей инициативе военные расходы увеличиваются. В первую очередь потому, что в ходе войны мы использовали много оружия и боеприпасов, это надо восполнить. В то же время планируется и в дальнейшем приобретать современную технику", - приводит слова Алиева его пресс-служба.
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В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.