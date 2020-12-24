В Армении освободили экс-главу пресс-службы полиции
ЕРЕВАН, 24 дек – РИА Новости. Суд в Ереване освободил из-под стражи оппозиционно настроенного к властям бывшего начальника управления информации и по связям с общественностью полиции Армении полковника Саята Шириняна, задержанного накануне по подозрению в призывах к насилию, сообщил его адвокат Арам Вардеванян.
"Суд удовлетворил нашу жалобу, признав неправомерным задержание полковника Шириняна за отсутствием обоснованных подозрений. Он был освобожден в зале суда", - написал Вардеванян в Facebook.
Кроме того, по данным онлайн-ресурса 168.am, в четверг вечером ереванский суд освободил также лидера оппозиционной партии "Национальная безопасность" Гарника Исагуляна, подозреваемого по той же статье "публичные призывы к применению насилия, публичное оправдание и пропаганда насилия". Максимальная санкция по этой статье предусматривает год лишения свободы.
Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки премьера страны Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. Во вторник оппозиционеры окружили здание правительства.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.