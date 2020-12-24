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В Армении освободили экс-главу пресс-службы полиции
В Армении освободили экс-главу пресс-службы полиции
Суд в Ереване освободил из-под стражи оппозиционно настроенного к властям бывшего начальника управления информации и по связям с общественностью полиции Армении РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T23:56
2020-12-24T23:56
никол пашинян
москва
азербайджан
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 24 дек – РИА Новости. Суд в Ереване освободил из-под стражи оппозиционно настроенного к властям бывшего начальника управления информации и по связям с общественностью полиции Армении полковника Саята Шириняна, задержанного накануне по подозрению в призывах к насилию, сообщил его адвокат Арам Вардеванян.Кроме того, по данным онлайн-ресурса 168.am, в четверг вечером ереванский суд освободил также лидера оппозиционной партии "Национальная безопасность" Гарника Исагуляна, подозреваемого по той же статье "публичные призывы к применению насилия, публичное оправдание и пропаганда насилия". Максимальная санкция по этой статье предусматривает год лишения свободы.Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки премьера страны Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. Во вторник оппозиционеры окружили здание правительства.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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Кадры наезда правительственных машин на полицию и протестующих в Ереване
Активисты перекрыли улицу Мелика Адамяна, на кадрах хорошо видно, как одну девушку защемило между двумя машинами, а полицейские вместе с активистами оказались на капоте другой машины.
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никол пашинян, москва, азербайджан, армения, в мире

В Армении освободили экс-главу пресс-службы полиции

23:56 24.12.2020
 
© РИА НовостиПолицейское оцепление в районе здания правительства Армении в Ереване
Полицейское оцепление в районе здания правительства Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 24 дек – РИА Новости. Суд в Ереване освободил из-под стражи оппозиционно настроенного к властям бывшего начальника управления информации и по связям с общественностью полиции Армении полковника Саята Шириняна, задержанного накануне по подозрению в призывах к насилию, сообщил его адвокат Арам Вардеванян.

"Суд удовлетворил нашу жалобу, признав неправомерным задержание полковника Шириняна за отсутствием обоснованных подозрений. Он был освобожден в зале суда", - написал Вардеванян в Facebook.

Кроме того, по данным онлайн-ресурса 168.am, в четверг вечером ереванский суд освободил также лидера оппозиционной партии "Национальная безопасность" Гарника Исагуляна, подозреваемого по той же статье "публичные призывы к применению насилия, публичное оправдание и пропаганда насилия". Максимальная санкция по этой статье предусматривает год лишения свободы.
Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки премьера страны Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. Во вторник оппозиционеры окружили здание правительства.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Сторонник оппозиции идет с флагом на митинг на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
Вчера, 20:39
В Ереване протестующие добились встречи с Пашиняном
 
Никол ПашинянМоскваАзербайджанАрменияВ мире
 
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