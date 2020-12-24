Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201224/agressiya-1590789644.html
В Госдуме оценили намерения Киева бороться с "российской агрессией"
В Госдуме оценили намерения Киева бороться с "российской агрессией"
"Российская агрессия" существует исключительно в воображении киевских чиновников, которые "продают" этот контент западным кураторам, считает член комитета... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T17:05
2020-12-24T20:41
ситуация на украине
дмитрий кулеба
мид украины
госдума рф
елена панина
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152685/18/1526851820_0:158:3083:1892_1920x0_80_0_0_7e5cb5dc34d6edeacfdc3ff5b0d8e86f.jpg
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. "Российская агрессия" существует исключительно в воображении киевских чиновников, которые "продают" этот контент западным кураторам, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в 2021 одним из ключевых приоритетов ведомства будет "противодействие российской агрессии", краткосрочной целью отношений с РФ он назвал выход на принцип мирного существования. Среди других приоритетов были названы борьба с коронавирусом и запуск "крымской платформы" - дискуссионной площадки, на которой будет обсуждаться вопрос Крыма.По словам Паниной, заявленные Кулебой "приоритеты" не имеют ничего общего с реальной жизнью."Российская агрессия" и "оккупация Крыма" существуют исключительно в воображении киевских чиновников, которые с переменным успехом "продают" этот контент западным кураторам. То же самое относится и к борьбе с пандемией, где киевские власти вместо ответственных действий блокируют международное сотрудничество, отказываются от российской вакцины, не имея никаких шансов получить ее западные аналоги в ближайшем будущем", - сказала Панина РИА Новости.По мнению парламентария, единственным перспективным направлением среди заявленных Кулебой является сотрудничество со странами Африки, где украинские товары могут быть конкурентоспособны."Однако дело здесь не в заслугах украинских властей, а в резком удешевлении украинской рабочей силы, вызванной обнищанием и разорением Украины после евромайдана 2014 года", - добавила Панина.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
https://ria.ru/20201224/ukraina-1590693027.html
https://ria.ru/20201224/krym-1590712653.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/152685/18/1526851820_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_cd26b646895df039d6f0bf3e0eaeeddd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, дмитрий кулеба, мид украины, госдума рф, елена панина, киев, украина, в мире

В Госдуме оценили намерения Киева бороться с "российской агрессией"

17:05 24.12.2020 (обновлено: 20:41 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. "Российская агрессия" существует исключительно в воображении киевских чиновников, которые "продают" этот контент западным кураторам, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в 2021 одним из ключевых приоритетов ведомства будет "противодействие российской агрессии", краткосрочной целью отношений с РФ он назвал выход на принцип мирного существования. Среди других приоритетов были названы борьба с коронавирусом и запуск "крымской платформы" - дискуссионной площадки, на которой будет обсуждаться вопрос Крыма.
Акция против карантинных мер на Украине - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
Вчера, 11:00Новый год—2021
Итоги года на Украине: коронакризис и утраченные возможности
По словам Паниной, заявленные Кулебой "приоритеты" не имеют ничего общего с реальной жизнью.
"Российская агрессия" и "оккупация Крыма" существуют исключительно в воображении киевских чиновников, которые с переменным успехом "продают" этот контент западным кураторам. То же самое относится и к борьбе с пандемией, где киевские власти вместо ответственных действий блокируют международное сотрудничество, отказываются от российской вакцины, не имея никаких шансов получить ее западные аналоги в ближайшем будущем", - сказала Панина РИА Новости.
По мнению парламентария, единственным перспективным направлением среди заявленных Кулебой является сотрудничество со странами Африки, где украинские товары могут быть конкурентоспособны.
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
Вчера, 12:24
Аксенов заявил, что никто и ничто не поможет Киеву вернуть Крым
"Однако дело здесь не в заслугах украинских властей, а в резком удешевлении украинской рабочей силы, вызванной обнищанием и разорением Украины после евромайдана 2014 года", - добавила Панина.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
 
Ситуация на УкраинеДмитрий КулебаМИД УкраиныГосдума РФЕлена ПанинаКиевУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:51На Москву надвигается циклон "Грета"
07:42Назван новый отличительный симптом болеющих COVID-19 на дому
07:39В Тобольске семья с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме
07:39Число погибших в ДТП с автобусом под Рязанью выросло до четырех
07:24Диетологи рассказали, как выбрать сладкий новогодний подарок для детей
07:14Врач раскритиковала Рижскую детскую больницу из-за русского языка
07:07Эксперт рассказал, как уберечь тринадцатую зарплату от "ухода в пустоту"
07:02В ДТП под Рязанью пострадали пять детей
06:25В полиции рассказали о причинах ДТП с автобусом в Рязанской области
06:22МЧС открыло горячую линию после ДТП с автобусом в Рязанской области
06:18Новейший корвет "Алдар Цыденжапов" включили в состав Тихоокеанского флота
06:14Трое пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью находятся в реанимации
06:06Глава Гознака перечислил популярные способы подделки российских паспортов
05:55В ДТП с участием автобуса в Рязанской области пострадали трое детей
05:41В Рязанской области в ДТП с автобусом погибли четыре человека
05:34Конгрессмен проиграл иск к Washington Post по "российскому делу"
05:26В Якутии начнут проверку после замечания депутата о декольте министра
05:11Суд в Висконсине отказал Трампу в пересмотре итогов выборов в штате
05:03Миротворцы завершают разминирование северной окраины Степанакерта
05:00Счетная палата дала рекомендации по сокращению уровня бедности
Лента новостейМолния