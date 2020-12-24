В Госдуме оценили намерения Киева бороться с "российской агрессией"
17:05 24.12.2020 (обновлено: 20:41 24.12.2020)
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. "Российская агрессия" существует исключительно в воображении киевских чиновников, которые "продают" этот контент западным кураторам, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в 2021 одним из ключевых приоритетов ведомства будет "противодействие российской агрессии", краткосрочной целью отношений с РФ он назвал выход на принцип мирного существования. Среди других приоритетов были названы борьба с коронавирусом и запуск "крымской платформы" - дискуссионной площадки, на которой будет обсуждаться вопрос Крыма.
По словам Паниной, заявленные Кулебой "приоритеты" не имеют ничего общего с реальной жизнью.
"Российская агрессия" и "оккупация Крыма" существуют исключительно в воображении киевских чиновников, которые с переменным успехом "продают" этот контент западным кураторам. То же самое относится и к борьбе с пандемией, где киевские власти вместо ответственных действий блокируют международное сотрудничество, отказываются от российской вакцины, не имея никаких шансов получить ее западные аналоги в ближайшем будущем", - сказала Панина РИА Новости.
По мнению парламентария, единственным перспективным направлением среди заявленных Кулебой является сотрудничество со странами Африки, где украинские товары могут быть конкурентоспособны.
"Однако дело здесь не в заслугах украинских властей, а в резком удешевлении украинской рабочей силы, вызванной обнищанием и разорением Украины после евромайдана 2014 года", - добавила Панина.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.