https://ria.ru/20201224/agressiya-1590789644.html

В Госдуме оценили намерения Киева бороться с "российской агрессией"

В Госдуме оценили намерения Киева бороться с "российской агрессией"

"Российская агрессия" существует исключительно в воображении киевских чиновников, которые "продают" этот контент западным кураторам, считает член комитета... РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T17:05

2020-12-24T17:05

2020-12-24T20:41

ситуация на украине

дмитрий кулеба

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МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. "Российская агрессия" существует исключительно в воображении киевских чиновников, которые "продают" этот контент западным кураторам, считает член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина.Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в 2021 одним из ключевых приоритетов ведомства будет "противодействие российской агрессии", краткосрочной целью отношений с РФ он назвал выход на принцип мирного существования. Среди других приоритетов были названы борьба с коронавирусом и запуск "крымской платформы" - дискуссионной площадки, на которой будет обсуждаться вопрос Крыма.По словам Паниной, заявленные Кулебой "приоритеты" не имеют ничего общего с реальной жизнью."Российская агрессия" и "оккупация Крыма" существуют исключительно в воображении киевских чиновников, которые с переменным успехом "продают" этот контент западным кураторам. То же самое относится и к борьбе с пандемией, где киевские власти вместо ответственных действий блокируют международное сотрудничество, отказываются от российской вакцины, не имея никаких шансов получить ее западные аналоги в ближайшем будущем", - сказала Панина РИА Новости.По мнению парламентария, единственным перспективным направлением среди заявленных Кулебой является сотрудничество со странами Африки, где украинские товары могут быть конкурентоспособны."Однако дело здесь не в заслугах украинских властей, а в резком удешевлении украинской рабочей силы, вызванной обнищанием и разорением Украины после евромайдана 2014 года", - добавила Панина.Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20201224/ukraina-1590693027.html

https://ria.ru/20201224/krym-1590712653.html

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ситуация на украине, дмитрий кулеба, мид украины, госдума рф, елена панина, киев, украина, в мире