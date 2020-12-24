https://ria.ru/20201224/prioritet-1590781421.html

МИД Украины назвал борьбу с Россией главным приоритетом 2021 года

МИД Украины назвал борьбу с Россией главным приоритетом 2021 года

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал противостояние с Россией главной задачей украинской внешней политики. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T16:30

2020-12-24T16:30

2020-12-24T19:15

россия

дмитрий кулеба

сергей аксенов (политик)

георгий мурадов

мид украины

великобритания

франция

германия

турция

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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал противостояние с Россией главной задачей украинской внешней политики."Приоритет номер один — это противодействие российской агрессии и укрепление безопасности", — заявил он в ходе брифинга, который транслировался в Facebook.Также в число главных целей вошел запуск "Крымской платформы".Среди других приоритетов Кулеба назвал борьбу с пандемией коронавируса, политику в отношении украинцев за границей, привлечение инвестиций и наращивание экспорта, укрепление позиций в энергетической сфере и расширение сотрудничества с африканскими странами.Ранее глава МИД Украины заявил, что международный саммит "Крымской платформы", на котором планируется обсудить вопрос "возвращения" полуострова, пройдет в мае 2021 года в Киеве. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе Турции, Франции, Великобритании, Германии, США и другим западным странам. Как отмечал постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов, главная цель создаваемой "Крымской платформы" — желание обострить обстановку вокруг полуострова и препятствовать налаживанию сотрудничества Крымского региона с различными странами мира.В четверг глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что никакие попытки киевских властей создать международные площадки не помогут им вернуть полуостров, который всегда был российским.

https://ria.ru/20201218/lavrov-1589971239.html

https://ria.ru/20201224/ukraina-1590693027.html

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сша

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россия, дмитрий кулеба, сергей аксенов (политик), георгий мурадов, мид украины, великобритания, франция, германия, турция, республика крым, сша, украина