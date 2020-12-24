МИД Украины назвал борьбу с Россией главным приоритетом 2021 года
16:30 24.12.2020 (обновлено: 19:15 24.12.2020)
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал противостояние с Россией главной задачей украинской внешней политики.
"Приоритет номер один — это противодействие российской агрессии и укрепление безопасности", — заявил он в ходе брифинга, который транслировался в Facebook.
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Также в число главных целей вошел запуск "Крымской платформы".
Среди других приоритетов Кулеба назвал борьбу с пандемией коронавируса, политику в отношении украинцев за границей, привлечение инвестиций и наращивание экспорта, укрепление позиций в энергетической сфере и расширение сотрудничества с африканскими странами.
Ранее глава МИД Украины заявил, что международный саммит "Крымской платформы", на котором планируется обсудить вопрос "возвращения" полуострова, пройдет в мае 2021 года в Киеве. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе Турции, Франции, Великобритании, Германии, США и другим западным странам. Как отмечал постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов, главная цель создаваемой "Крымской платформы" — желание обострить обстановку вокруг полуострова и препятствовать налаживанию сотрудничества Крымского региона с различными странами мира.
В четверг глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что никакие попытки киевских властей создать международные площадки не помогут им вернуть полуостров, который всегда был российским.