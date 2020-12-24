Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201224/prioritet-1590781421.html
МИД Украины назвал борьбу с Россией главным приоритетом 2021 года
МИД Украины назвал борьбу с Россией главным приоритетом 2021 года
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал противостояние с Россией главной задачей украинской внешней политики. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T16:30
2020-12-24T19:15
россия
дмитрий кулеба
сергей аксенов (политик)
георгий мурадов
мид украины
великобритания
франция
германия
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_0:0:820:461_1920x0_80_0_0_bbf4cc5b93d7ddf3893e8b1d12436653.jpg
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал противостояние с Россией главной задачей украинской внешней политики."Приоритет номер один — это противодействие российской агрессии и укрепление безопасности", — заявил он в ходе брифинга, который транслировался в Facebook.Также в число главных целей вошел запуск "Крымской платформы".Среди других приоритетов Кулеба назвал борьбу с пандемией коронавируса, политику в отношении украинцев за границей, привлечение инвестиций и наращивание экспорта, укрепление позиций в энергетической сфере и расширение сотрудничества с африканскими странами.Ранее глава МИД Украины заявил, что международный саммит "Крымской платформы", на котором планируется обсудить вопрос "возвращения" полуострова, пройдет в мае 2021 года в Киеве. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе Турции, Франции, Великобритании, Германии, США и другим западным странам. Как отмечал постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов, главная цель создаваемой "Крымской платформы" — желание обострить обстановку вокруг полуострова и препятствовать налаживанию сотрудничества Крымского региона с различными странами мира.В четверг глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что никакие попытки киевских властей создать международные площадки не помогут им вернуть полуостров, который всегда был российским.
https://ria.ru/20201218/lavrov-1589971239.html
https://ria.ru/20201224/ukraina-1590693027.html
россия
великобритания
франция
германия
турция
республика крым
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156084/08/1560840891_64:0:805:556_1920x0_80_0_0_1e9ee40627f97a7fce0d914d13323510.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий кулеба, сергей аксенов (политик), георгий мурадов, мид украины, великобритания, франция, германия, турция, республика крым, сша, украина

МИД Украины назвал борьбу с Россией главным приоритетом 2021 года

16:30 24.12.2020 (обновлено: 19:15 24.12.2020)
 
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал противостояние с Россией главной задачей украинской внешней политики.
"Приоритет номер один — это противодействие российской агрессии и укрепление безопасности", — заявил он в ходе брифинга, который транслировался в Facebook.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам трёхсторонних переговоров с главами внешнеполитических ведомств Азербайджана и Армении - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
18 декабря, 19:52
Лавров ответил обидевшемуся на него украинскому коллеге
Также в число главных целей вошел запуск "Крымской платформы".
Среди других приоритетов Кулеба назвал борьбу с пандемией коронавируса, политику в отношении украинцев за границей, привлечение инвестиций и наращивание экспорта, укрепление позиций в энергетической сфере и расширение сотрудничества с африканскими странами.
Ранее глава МИД Украины заявил, что международный саммит "Крымской платформы", на котором планируется обсудить вопрос "возвращения" полуострова, пройдет в мае 2021 года в Киеве. Украинская сторона предложила присоединиться к платформе Турции, Франции, Великобритании, Германии, США и другим западным странам. Как отмечал постпред Крыма при президенте России, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов, главная цель создаваемой "Крымской платформы" — желание обострить обстановку вокруг полуострова и препятствовать налаживанию сотрудничества Крымского региона с различными странами мира.
В четверг глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что никакие попытки киевских властей создать международные площадки не помогут им вернуть полуостров, который всегда был российским.
Акция против карантинных мер на Украине - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
Вчера, 11:00Новый год—2021
Итоги года на Украине: коронакризис и утраченные возможности
 
РоссияДмитрий КулебаСергей Аксенов (политик)Георгий МурадовМИД УкраиныВеликобританияФранцияГерманияТурцияРеспублика КрымСШАУкраина
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:59Попова рассказала, от каких инфекций защитило россиян ношение масок
07:51На Москву надвигается циклон "Грета"
07:42Назван новый отличительный симптом болеющих COVID-19 на дому
07:39В Тобольске семья с двумя детьми погибла при пожаре в частном доме
07:39Число погибших в ДТП с автобусом под Рязанью выросло до четырех
07:24Диетологи рассказали, как выбрать сладкий новогодний подарок для детей
07:14Врач раскритиковала Рижскую детскую больницу из-за русского языка
07:07Эксперт рассказал, как уберечь тринадцатую зарплату от "ухода в пустоту"
07:02В ДТП под Рязанью пострадали пять детей
06:25В полиции рассказали о причинах ДТП с автобусом в Рязанской области
06:22МЧС открыло горячую линию после ДТП с автобусом в Рязанской области
06:18Новейший корвет "Алдар Цыденжапов" включили в состав Тихоокеанского флота
06:14Трое пострадавших в ДТП с автобусом под Рязанью находятся в реанимации
06:06Глава Гознака перечислил популярные способы подделки российских паспортов
05:55В ДТП с участием автобуса в Рязанской области пострадали трое детей
05:41В Рязанской области в ДТП с автобусом погибли четыре человека
05:34Конгрессмен проиграл иск к Washington Post по "российскому делу"
05:26В Якутии начнут проверку после замечания депутата о декольте министра
05:11Суд в Висконсине отказал Трампу в пересмотре итогов выборов в штате
05:03Миротворцы завершают разминирование северной окраины Степанакерта
Лента новостейМолния